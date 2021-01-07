Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира
Туризм
https://ria.ru/20210107/shri-lanka-1592270764.html
Еще одна страна открывается для туристов
Еще одна страна открывается для туристов
С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для коммерческих пассажирских перевозок и туристов, сообщает Турпром. РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T19:57
2021-01-07T19:57
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
шри-ланка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/156284/41/1562844101_0:147:2000:1272_1920x0_80_0_0_1af2f81cb8c93e64447b68913bc4bee7.jpg
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для коммерческих пассажирских перевозок и туристов, сообщает Турпром. Об этом заявил министр туризма Прасанна Ранатунга. "Около трех миллионов человек на Шри-Ланке прямо или косвенно зависят от индустрии туризма, и они стали беспомощными из-за эпидемической ситуации COVID-19", — сказал чиновник. Именно поэтому правительство решило вновь открыть все аэропорты для восстановления туристической индустрии.По предварительным прогнозам, в этом году на Шри-Ланке ждут 1,5 миллиона гостей. Министр рассказал, что все прибывающие туристы будут проходить тесты ПЦР, при этом минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах — по выбору в одном из 131 сертифицированных отелей. "Будь то групповые туристы или индивидуальные путешественники, всем будет разрешено передвигаться только по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — добавил он.Правительство также определило 14 туристических ланкийских достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами. К ним относятся: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, национальный парк Яла, сафари в национальном парке Удавалаве, Эт-Атуру Севана, национальный парк Каудулла, наблюдение за китами Мириссы, открытый зоопарк Пиннавала, приют для слонов Пиннавала, крепость Сигирия, Королевский пещерный храм Дамбулла, Золотой храм, Королевский ботанический сад в Перадении, Лаксала Канди и ветви Пиннавела.Как добавила председатель по туризму Шри-Ланки Кимарли Фернандо, из 131 гостиницы, сертифицированной как "ковидобезопасная", около 47 выразили заинтересованность в том, чтобы местные жители в них не допускались. Также она отметила, что в списке представлены гостиницы от одной до пяти звезд, гостевые дома, бутик-виллы, бунгало и кемпинги.
https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html
шри-ланка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/156284/41/1562844101_116:0:1893:1333_1920x0_80_0_0_2f744dd404db4fdecf134e77bb53a81d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка

Еще одна страна открывается для туристов

19:57 07.01.2021
 
© Depositphotos / kamchatkaСлоны на Шри-Ланке
Слоны на Шри-Ланке - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© Depositphotos / kamchatka
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для коммерческих пассажирских перевозок и туристов, сообщает Турпром.
Об этом заявил министр туризма Прасанна Ранатунга. "Около трех миллионов человек на Шри-Ланке прямо или косвенно зависят от индустрии туризма, и они стали беспомощными из-за эпидемической ситуации COVID-19", — сказал чиновник. Именно поэтому правительство решило вновь открыть все аэропорты для восстановления туристической индустрии.
По предварительным прогнозам, в этом году на Шри-Ланке ждут 1,5 миллиона гостей.
Министр рассказал, что все прибывающие туристы будут проходить тесты ПЦР, при этом минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах — по выбору в одном из 131 сертифицированных отелей. "Будь то групповые туристы или индивидуальные путешественники, всем будет разрешено передвигаться только по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — добавил он.
Правительство также определило 14 туристических ланкийских достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами. К ним относятся: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, национальный парк Яла, сафари в национальном парке Удавалаве, Эт-Атуру Севана, национальный парк Каудулла, наблюдение за китами Мириссы, открытый зоопарк Пиннавала, приют для слонов Пиннавала, крепость Сигирия, Королевский пещерный храм Дамбулла, Золотой храм, Королевский ботанический сад в Перадении, Лаксала Канди и ветви Пиннавела.
Как добавила председатель по туризму Шри-Ланки Кимарли Фернандо, из 131 гостиницы, сертифицированной как "ковидобезопасная", около 47 выразили заинтересованность в том, чтобы местные жители в них не допускались. Также она отметила, что в списке представлены гостиницы от одной до пяти звезд, гостевые дома, бутик-виллы, бунгало и кемпинги.
Собачья упряжка на трассе гонки Рождественский заезд - 2016 - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
Вчера, 08:00Туризм
В духе Джека Лондона: где и как можно покататься на собачьих упряжках
 
ТуризмКоронавирус COVID-19ТуризмтуристыНовости - ТуризмШри-Ланка
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
Лента новостейМолния