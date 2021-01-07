https://ria.ru/20210107/shri-lanka-1592270764.html

Еще одна страна открывается для туристов

Еще одна страна открывается для туристов

С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для коммерческих пассажирских перевозок и туристов, сообщает Турпром. РИА Новости, 07.01.2021

2021-01-07T19:57

2021-01-07T19:57

2021-01-07T19:57

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МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. С 21 января Шри-Ланка официально открывает свои аэропорты для коммерческих пассажирских перевозок и туристов, сообщает Турпром. Об этом заявил министр туризма Прасанна Ранатунга. "Около трех миллионов человек на Шри-Ланке прямо или косвенно зависят от индустрии туризма, и они стали беспомощными из-за эпидемической ситуации COVID-19", — сказал чиновник. Именно поэтому правительство решило вновь открыть все аэропорты для восстановления туристической индустрии.По предварительным прогнозам, в этом году на Шри-Ланке ждут 1,5 миллиона гостей. Министр рассказал, что все прибывающие туристы будут проходить тесты ПЦР, при этом минимальный срок пребывания в стране составит 14 дней, в течение которых отдыхающие будут жить в заранее определенных туристических зонах — по выбору в одном из 131 сертифицированных отелей. "Будь то групповые туристы или индивидуальные путешественники, всем будет разрешено передвигаться только по отведенным коридорам и при отрицательных результатах теста", — добавил он.Правительство также определило 14 туристических ланкийских достопримечательностей, предназначенных исключительно для посещения туристами. К ним относятся: храм Священного Зуба в Канди, лесной заповедник Синхараджа, национальный парк Яла, сафари в национальном парке Удавалаве, Эт-Атуру Севана, национальный парк Каудулла, наблюдение за китами Мириссы, открытый зоопарк Пиннавала, приют для слонов Пиннавала, крепость Сигирия, Королевский пещерный храм Дамбулла, Золотой храм, Королевский ботанический сад в Перадении, Лаксала Канди и ветви Пиннавела.Как добавила председатель по туризму Шри-Ланки Кимарли Фернандо, из 131 гостиницы, сертифицированной как "ковидобезопасная", около 47 выразили заинтересованность в том, чтобы местные жители в них не допускались. Также она отметила, что в списке представлены гостиницы от одной до пяти звезд, гостевые дома, бутик-виллы, бунгало и кемпинги.

https://ria.ru/20210107/sobaki-1591539638.html

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, шри-ланка