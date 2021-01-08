https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html

Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров

Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров

Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива... РИА Новости, 08.01.2021

2021-01-08T17:28

2021-01-08T17:28

2021-01-08T18:42

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АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива будет действовать до 21 января, говорится в сообщении на сайте Управления гражданской авиации Греции.В частности, новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства-члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней. Если они остаются в Греции на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. Кроме того, по прибытии иностранные пассажиры пройдут экспресс-тест в соответствии с предусмотренной процедурой.Специально для прибывающих из Великобритании пассажиров по прибытии будет проведен экспресс-тест. В то же время, чтобы выйти из карантина, пассажиры из Соединенного Королевства должны будут пройти новый тест ПЦР по истечении 7-дневного периода, который должен быть отрицательным, чтобы снять ограничения. В случае положительного результата анализов, карантин будет действовать 14 дней.В Греции до 11 января действует локдаун.

https://ria.ru/20210102/karantin-1591813450.html

греция

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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, греция