https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html
Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров
Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров
Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:28
2021-01-08T17:28
2021-01-08T18:42
туризм
коронавирус covid-19
туризм
туристы
новости - туризм
греция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588972276_0:264:3170:2047_1920x0_80_0_0_6ad66b8b75dc2247f4dc4ea2fd1a4810.jpg
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива будет действовать до 21 января, говорится в сообщении на сайте Управления гражданской авиации Греции.В частности, новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства-члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней. Если они остаются в Греции на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. Кроме того, по прибытии иностранные пассажиры пройдут экспресс-тест в соответствии с предусмотренной процедурой.Специально для прибывающих из Великобритании пассажиров по прибытии будет проведен экспресс-тест. В то же время, чтобы выйти из карантина, пассажиры из Соединенного Королевства должны будут пройти новый тест ПЦР по истечении 7-дневного периода, который должен быть отрицательным, чтобы снять ограничения. В случае положительного результата анализов, карантин будет действовать 14 дней.В Греции до 11 января действует локдаун.
https://ria.ru/20210102/karantin-1591813450.html
греция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/0d/1588972276_441:0:3170:2047_1920x0_80_0_0_aaf404a772281708ef0155c25d566416.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, греция
АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости.
Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива будет действовать до 21 января, говорится
в сообщении на сайте Управления гражданской авиации Греции.
"Управления гражданской авиации объявляет пассажирам новую авиационную директиву, которая касается всех прибывающих пассажиров с международных авиалиний и предусматривает семидневный карантин. В то же время объявлено о продлении существующих директив по Covid-19 на международные рейсы, которые будут действовать до полуночи четверга, 21 января 2021 года",- говорится в сообщении.
В частности, новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства-члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней. Если они остаются в Греции на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. Кроме того, по прибытии иностранные пассажиры пройдут экспресс-тест в соответствии с предусмотренной процедурой.
Специально для прибывающих из Великобритании пассажиров по прибытии будет проведен экспресс-тест. В то же время, чтобы выйти из карантина, пассажиры из Соединенного Королевства должны будут пройти новый тест ПЦР по истечении 7-дневного периода, который должен быть отрицательным, чтобы снять ограничения. В случае положительного результата анализов, карантин будет действовать 14 дней.
В Греции до 11 января действует локдаун.