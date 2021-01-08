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https://ria.ru/20210108/karantin-1592336192.html
Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров
Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров
Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T17:28
2021-01-08T18:42
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АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива будет действовать до 21 января, говорится в сообщении на сайте Управления гражданской авиации Греции.В частности, новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства-члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней. Если они остаются в Греции на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. Кроме того, по прибытии иностранные пассажиры пройдут экспресс-тест в соответствии с предусмотренной процедурой.Специально для прибывающих из Великобритании пассажиров по прибытии будет проведен экспресс-тест. В то же время, чтобы выйти из карантина, пассажиры из Соединенного Королевства должны будут пройти новый тест ПЦР по истечении 7-дневного периода, который должен быть отрицательным, чтобы снять ограничения. В случае положительного результата анализов, карантин будет действовать 14 дней.В Греции до 11 января действует локдаун.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, греция

Греция ужесточила карантин для прибывающих в страну авиапассажиров

17:28 08.01.2021 (обновлено: 18:42 08.01.2021)
 
© РИА Новости / Костис Нтантамис / Перейти в фотобанкТуристы на холме Акрополь в Афинах
Туристы на холме Акрополь в Афинах - РИА Новости, 1920, 08.01.2021
© РИА Новости / Костис Нтантамис
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АФИНЫ, 8 янв - РИА Новости. Греция ввела семидневный карантин для всех пассажиров международных рейсов вместо действовавшего до сих пор трехдневного карантина, новая авиационная директива будет действовать до 21 января, говорится в сообщении на сайте Управления гражданской авиации Греции.
"Управления гражданской авиации объявляет пассажирам новую авиационную директиву, которая касается всех прибывающих пассажиров с международных авиалиний и предусматривает семидневный карантин. В то же время объявлено о продлении существующих директив по Covid-19 на международные рейсы, которые будут действовать до полуночи четверга, 21 января 2021 года",- говорится в сообщении.
В частности, новая директива предусматривает, что все пассажиры, въезжающие в Грецию до 21 января 2021 года из любой зарубежной страны, включая государства-члены Европейского союза, обязательно должны находиться на самоизоляции дома или в месте временного проживания, указанном в форме PLF, в течение семи дней. Если они остаются в Греции на более короткий период, ограничение действует в течение этого периода, то есть до их отъезда. Кроме того, по прибытии иностранные пассажиры пройдут экспресс-тест в соответствии с предусмотренной процедурой.
Специально для прибывающих из Великобритании пассажиров по прибытии будет проведен экспресс-тест. В то же время, чтобы выйти из карантина, пассажиры из Соединенного Королевства должны будут пройти новый тест ПЦР по истечении 7-дневного периода, который должен быть отрицательным, чтобы снять ограничения. В случае положительного результата анализов, карантин будет действовать 14 дней.
В Греции до 11 января действует локдаун.
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