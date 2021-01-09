https://ria.ru/20210109/khalatnikov-1592413791.html

Биография академика РАН Исаака Халатникова

Биография академика РАН Исаака Халатникова

Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T18:35

2021-01-09T18:35

2021-01-09T18:35

евгений лифшиц

лев ландау

московский физико-технический институт

российская академия наук

москва

украина

справки

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МОСКВА, 9 янв - РИА Новости. Последний из непосредственных участников разработки и создания первой советской атомной бомбы, выдающийся ученый, почетный директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук, старейший академик РАН Исаак Халатников скончался в субботу на 102-м году жизни.Ниже приводится биографическая справка.Выдающийся советский и российский физик-теоретик Исаак Маркович Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (с 1926 года — Днепропетровск, ныне Днепр, Украина).В 1941 году окончил Днепропетровский государственный университет по специальности "теоретическая физика". Еще во время учебы обратил на себя внимание советского физика Льва Ландау, который предложил ему стать его аспирантом.Участник Великой Отечественной войны, учился в артиллерийской академии Дзержинского, занимал должность начальника штаба зенитного полка ПВО Москвы.В 1944 году был зачислен в аспирантуру Института физических проблем Академии наук СССР, в 1945 году демобилизовался.С 1945 по 1965 год был сотрудником Института физических проблем Академии наук СССР.В конце 1940-х - начале 1950-х годов работал в составе группы теоретиков, выполнявших расчеты ядерного и термоядерного оружия. Предложенное Халатниковым решение сложнейшей проблемы устойчивости при расчете бомб позволило существенно сократить сроки создания этого оружия.В 1964 году стараниями Исаака Халатникова был создан Институт теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН. В 1965-1992 годы он был его первым директором. В последние годы Халатников был почетным директором Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау РАН.С 1954 года в течение многих лет был профессором Московского физико-технического института.Член-корреспондент АН СССР c 1972 года, академик АН СССР c 1984 года — Отделение физических наук. Член президиума Научного центра РАН в Черноголовке. Был старейшим среди действительных членов Российской академии наук.Исаак Халатников был специалистом в области теоретической физики (физики низких температур, квантовой теории поля, релятивистской астрофизики).Главные направления его научной деятельности: теоретическая физика, физика низких температур, квантовая теория поля, релятивистская астрофизика, исследования по теории сверхтекучести.Создал (совместно с Львом Ландау) теорию квантовых жидкостей и развил ее в применении к жидкому гелию. Исааку Халатникову принадлежат работы по релятивистской космологии о поведении Вселенной на ранних стадиях ее развития (совместно с Евгением Лифшицем и Владимиром Белинским) и исследования основ квантовой электродинамики (совместно с Алексеем Абрикосовым и Львом Ландау). Ученым удалось решить важные проблемы возникновения сингулярности при эволюции Вселенной и показать ее хаотический характер.Среди его известных трудов — "Введение в теорию сверхтекучести" (1965), "Теория сверхтекучести" (1971), "Дау, Кентавр и другие" (2007).Являлся членом редколлегии журнала "Физика низких температур".Лауреат Сталинской премии за "расчетно-теоретические работы по изделиям РДС-5 и РДС-6с".Награжден орденом Александра Невского, орденом "Знак Почета", трижды орденом Трудового Красного Знамени, дважды орденом Дружбы народов, орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени, орденом Октябрьской Революции, орденом "Отечественной войны" II степени, медалью "За победу над Германией в Великой Отечественной войне", другими государственными наградами.Удостоен Золотой медали им. И.Е. Тамма РАН за цикл работ "Асимптотическое поведение Гриновских функций в квантовой электродинамике".Лауреат премии Льва Ландау, премии Гумбольдта, премии Марселя Гроссмана.Иностранный член Лондонского королевского общества.Имя Исаака Халатников присвоено средней школе №75 в подмосковной Черноголовке.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

москва

украина

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евгений лифшиц, лев ландау, московский физико-технический институт, российская академия наук, москва, украина, справки