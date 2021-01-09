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Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы
Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы
Умер старейший академик Российской академии наук, последний из участников разработки первой советской атомной бомбы, физик-теоретик Исаак Халатников. РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T16:28
2021-01-09T17:16
лев ландау
открытия - риа наука
российская академия наук
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер старейший академик Российской академии наук, последний из участников разработки первой советской атомной бомбы, физик-теоретик Исаак Халатников.По словам собеседника агентства, это произошло сегодня утром. Ученому был 101 год.Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровск). В 1941 году окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "теоретическая физика". Еще во время учебы обратил на себя внимание советского физика Льва Ландау, который предложил ему стать его аспирантом.Во время войны Халатникова направили в Москву, где он закончил курс в одной из военных академий, а затем служил в московском полку ПВО.В 1944 году Халатников поступил в аспирантуру Института физических проблем АН СССР, а в 1946-м начал научную карьеру с должности младшего научного сотрудника.Принимал участие в советском атомном проекте — в группе ученых под руководством Ландау занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.Как писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы нужно было увязать главные ее параметры, в том числе свойства плутония и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто до советских ученых не решал.Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый.Первый советский атомный заряд успешно испытали 29 августа 1949 года. А в 1952 году работа Халатникова была удостоена Сталинской премии второй степени.Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда. "Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось "ручным способом" такую задачу решить, — конечно, чудо", — писал ученый.По его словам, тогда, по сути, произошла революция в вычислительных методах решения математических задач. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года.C 1965 по 1992 год Халатников возглавлял Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР, затем был его почетным директором. Много лет преподавал в МФТИ. Занимался теорией квантовых жидкостей, сверхпроводимостью, квантовой электродинамикой, квантовой теорией поля, релятивистской гидродинамикой, квантовой механикой. Работал в области общей теории относительности и космологии. Широкую известность получила так называемая сингулярность Белинского — Халатникова — Лифшица.
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лев ландау, открытия - риа наука, российская академия наук

Умер последний из создателей первой советской атомной бомбы

16:28 09.01.2021 (обновлено: 17:16 09.01.2021)
 
© Фото : РАНДиректор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников
Директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : РАН
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Умер старейший академик Российской академии наук, последний из участников разработки первой советской атомной бомбы, физик-теоретик Исаак Халатников.

"Исаака Марковича Халатникова не стало", — сообщили РИА Новости в РАН.

По словам собеседника агентства, это произошло сегодня утром. Ученому был 101 год.
Исаак Халатников родился 17 октября 1919 года в Екатеринославе (Днепропетровск). В 1941 году окончил физический факультет Днепропетровского государственного университета по специальности "теоретическая физика". Еще во время учебы обратил на себя внимание советского физика Льва Ландау, который предложил ему стать его аспирантом.
Во время войны Халатникова направили в Москву, где он закончил курс в одной из военных академий, а затем служил в московском полку ПВО.
В 1944 году Халатников поступил в аспирантуру Института физических проблем АН СССР, а в 1946-м начал научную карьеру с должности младшего научного сотрудника.
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"Росатом" рассекретил документ о разработке атомных бомб в СССР
Принимал участие в советском атомном проекте — в группе ученых под руководством Ландау занимался расчетом процессов, происходящих в течение миллионных долей секунды при взрыве атомного заряда. Речь шла о прямом расчете мощности атомной бомбы.
Как писал сам Халатников, для расчета КПД атомной бомбы нужно было увязать главные ее параметры, в том числе свойства плутония и конструкцию заряда. В общем виде такую задачу никто до советских ученых не решал.
Рассчитать атомную бомбу удалось, упростив уравнения, выведенные теоретиками. Но даже эти упрощенные уравнения требовали большой работы, потому что считались вручную, подчеркивал ученый.

"А мне удалось получить необычайной красоты интерполяционную формулу <…> И соответствие расчетов результатам первых испытаний было очень хорошим", — писал Халатников.

Первый советский атомный заряд успешно испытали 29 августа 1949 года. А в 1952 году работа Халатникова была удостоена Сталинской премии второй степени.
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Испытание первой атомной бомбы в СССР
Впоследствии Халатников участвовал и в расчете первого советского термоядерного заряда.
"Расчет водородной бомбы оказался задачей на много порядков сложнее, чем атомной. И то, что нам удалось "ручным способом" такую задачу решить, — конечно, чудо", — писал ученый.
По его словам, тогда, по сути, произошла революция в вычислительных методах решения математических задач. Первый советский термоядерный заряд был успешно испытан 12 августа 1953 года.
C 1965 по 1992 год Халатников возглавлял Институт теоретической физики имени Л. Д. Ландау АН СССР, затем был его почетным директором. Много лет преподавал в МФТИ.
Занимался теорией квантовых жидкостей, сверхпроводимостью, квантовой электродинамикой, квантовой теорией поля, релятивистской гидродинамикой, квантовой механикой. Работал в области общей теории относительности и космологии. Широкую известность получила так называемая сингулярность Белинского — Халатникова — Лифшица.
 
Лев ЛандауОткрытия - РИА НаукаРоссийская академия наук
 
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