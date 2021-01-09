https://ria.ru/20210109/eliashberg-1592410488.html

Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг

Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг

Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T17:54

2021-01-09T17:54

2021-01-09T19:19

институт химической физики

ленинград

владимир ленин (владимир ульянов)

лев ландау

российская академия наук

черноголовка

ссср

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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.

https://ria.ru/20210109/bomba-1592403230.html

черноголовка

ссср

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институт химической физики, ленинград, владимир ленин (владимир ульянов), лев ландау, российская академия наук, черноголовка, ссср