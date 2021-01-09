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Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг
Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг
Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:54
2021-01-09T19:19
институт химической физики
ленинград
владимир ленин (владимир ульянов)
лев ландау
российская академия наук
черноголовка
ссср
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.
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институт химической физики, ленинград, владимир ленин (владимир ульянов), лев ландау, российская академия наук, черноголовка, ссср

Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг

17:54 09.01.2021 (обновлено: 19:19 09.01.2021)
 
© Фото : РАНОтечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг
Отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© Фото : РАН
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МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.

"Герасим Матвеевич Элиашберг ушел из жизни в пятницу", — сказал собеседник агентства.

Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.
Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.
Директор Института теоретической физики имени Ландау Российской академии наук Исаак Халатников - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
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Институт химической физикиЛенинградВладимир Ленин (Владимир Ульянов)Лев ЛандауРоссийская академия наукЧерноголовкаСССР
 
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