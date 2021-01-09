https://ria.ru/20210109/eliashberg-1592410488.html
Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг
Умер выдающийся физик-теоретик Элиашберг
Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T17:54
2021-01-09T17:54
2021-01-09T19:19
институт химической физики
ленинград
владимир ленин (владимир ульянов)
лев ландау
российская академия наук
черноголовка
ссср
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592410617_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_4d249e9c0bcec10cde9d86eef251caf1.jpg
МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Выдающийся отечественный физик-теоретик, академик Российской академии наук Герасим Элиашберг скончался на 91-м году жизни, сообщили РИА Новости в субботу в пресс-службе РАН.Академик Элиашберг известен работами в области статистической физики, сверхпроводимости, физики твердого тела.Герасим Элиашберг родился 26 июля 1930 года в Ленинграде. В 1952 году окончил физический факультет Ленинградского государственного ордена Ленина университета имени Жданова. В 1957-1964 годах работал в ленинградском Физико-техническом институте Академии наук СССР. В 1964-1965 годах — старший научный сотрудник филиала Института химической физики АН СССР в подмосковной Черноголовке. С 1965 года работал в Институте теоретической физики имени Ландау АН СССР/РАН, с 1987 года был главным научным сотрудником ИТФ.
https://ria.ru/20210109/bomba-1592403230.html
черноголовка
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/01/09/1592410617_84:0:684:450_1920x0_80_0_0_15ebeb366a7a7f7c960a13411d1676f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
институт химической физики, ленинград, владимир ленин (владимир ульянов), лев ландау, российская академия наук, черноголовка, ссср