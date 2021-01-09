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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться
Международная реакция на захват американского Капитолия трампистами-радикалами оказалась ожидаемой. Она варьируется от трагического заламывания рук и воплей о... РИА Новости, 09.01.2021
2021-01-09T08:00
2021-01-09T10:25
захват капитолия в вашингтоне
северный поток — 2
капитолий
барак обама
германия
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сша
в мире
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Международная реакция на захват американского Капитолия трампистами-радикалами оказалась ожидаемой. Она варьируется от трагического заламывания рук и воплей о "мятеже, перевороте и государственной измене" до почти не скрываемого злорадства, что к Штатам бумерангом вернулись проблемы, которые они много десятилетий старательно культивировали для других стран.Между тем поводов для радости — даже для самых антиамерикански настроенных сил — в происходящем мало, поскольку нынешние процессы грозят непредсказуемыми последствиями для всех.Произошедшее на Капитолийском холме, с одной стороны, перевело внутриполитический кризис в США на новый виток, а с другой — оказалось крайне на руку противникам Трампа. Без сомнения, прямо сейчас во многих вашингтонских кабинетах пьют шампанское, поскольку все это нанесло роковой удар не только по уходящему президенту, но и по антиистеблишментской волне в целом, развязало руки "глубинному государству" в деле подавления несогласных и открыло для страны путь к фактической однопартийности под руководством Демократической партии.Однако если внутри США ситуация для новой администрации складывается относительно благоприятная, то внешнеполитически для нее все куда сложнее.Демократы возвращаются в Белый дом под лозунгом "Во всем виноват Трамп — но мы быстренько вернем золотой век американской гегемонии и торжествующего глобализма". Для них нет никакого всеобъемлющего кризиса американской системы, который сказывается — абсолютно закономерно — и на ослаблении геополитических позиций США. Наоборот, Трамп в их представлении является случайной краткосрочной флуктуацией, беспричинным сворачиванием Америки со столбовой дороги своей и человеческой истории.И не так важно, на самом ли деле верит в такую картину мира "вашингтонское болото". Главное — его будущие действия будут определяться именно ей. В своей внешней политике администрация Байдена будет стремиться "провернуть фарш обратно" для возвращения Соединенных Штатов в статус безоговорочного лидера на международной арене, которому прочие страны повинуются по щелчку пальцев.Вот только добиться этого будет чрезвычайно затруднительно, если не сказать невозможно, поскольку планета в общем привыкла и даже стала получать удовольствие от того, что США потихоньку, но неуклонно теряют свое сверхдержавное положение. Собственно, события за океаном только подтверждают ширящееся мнение, что там усугубляется тяжелый системный кризис, следствием чего является и переформатирование всей глобальной системы.В свою очередь, счет государств, пользующихся данным обстоятельством и наращивающих собственную суверенность, идет уже на десятки, включая ведущие державы планеты. По сути, это уже стало доминирующим мировым трендом. Да, большинство стран предпочитают уклоняться от прямого противостояния с Вашингтоном, однако тихой сапой упорно гнут свою линию — как та же Германия, нашедшая способ обойти американские санкции против "Северного потока — 2".В подобной ситуации привычные для Вашингтона методы внешнеполитической работы точно не дадут Белому дому желаемого результата. В конце концов все эти столь неудобные и не устраивающие его тенденции оформились и утвердились не при негодяе Трампе, а при абсолютно системном и глубоко демократическом президентстве Барака Обамы.В результате попытка демократов-глобалистов вернуться к привычному внешнеполитическому подходу гарантирует, что остальные страны просто займут вполне удобную для себя позицию "а Васька слушает да ест", что просто обеспечит дальнейшее затухание сверхдержавного могущества Вашингтона.Вот только с учетом текущих процессов в Америке надежды на такое развитие событий выглядят необоснованно оптимистичными.Демократы ради победы над Трампом не просто нарушили сложившиеся правила внутриполитической игры. Они пустили под нож американскую политическую систему США как таковую, включая свободу слова и выборы — и, судя по всему, не намерены на этом останавливаться.При подобных раскладах шансы, что они будут придерживаться хоть каких-то рамок во внешней политике, выглядят откровенно призрачными, особенно когда мир будет и дальше последовательно избавляться от контроля со стороны Вашингтона. К тому же американцы давно сделали вполне себе системными мерами разнообразные "адские санкции", подгон авианосной группы к берегам очередной страны-изгоя и "гуманитарные бомбардировки" — и те уже даже успели стать малоэффективными."Глубинное государство" США не пожалело ради поставленной цели собственную страну. Ответ на вопрос, на что оно пойдет, когда обнаружит, что мир принципиально не желает ему подчиняться по лекалам двадцатилетней давности, а привычные методы принуждения просто не работают, обещает быть весьма мрачным.
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Ирина Алкснис
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Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
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северный поток — 2, капитолий, барак обама, германия, вашингтон (город), сша, в мире

Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться

08:00 09.01.2021 (обновлено: 10:25 09.01.2021)
 
© REUTERS / Shannon StapletonУчастники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников Дональда Трампа и сотрудники полиции у здания Конгресса США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.01.2021
© REUTERS / Shannon Stapleton
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Ирина Алкснис
Ирина Алкснис
Все материалы
Международная реакция на захват американского Капитолия трампистами-радикалами оказалась ожидаемой. Она варьируется от трагического заламывания рук и воплей о "мятеже, перевороте и государственной измене" до почти не скрываемого злорадства, что к Штатам бумерангом вернулись проблемы, которые они много десятилетий старательно культивировали для других стран.
Между тем поводов для радости — даже для самых антиамерикански настроенных сил — в происходящем мало, поскольку нынешние процессы грозят непредсказуемыми последствиями для всех.
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
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В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
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© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
Произошедшее на Капитолийском холме, с одной стороны, перевело внутриполитический кризис в США на новый виток, а с другой — оказалось крайне на руку противникам Трампа. Без сомнения, прямо сейчас во многих вашингтонских кабинетах пьют шампанское, поскольку все это нанесло роковой удар не только по уходящему президенту, но и по антиистеблишментской волне в целом, развязало руки "глубинному государству" в деле подавления несогласных и открыло для страны путь к фактической однопартийности под руководством Демократической партии.
Однако если внутри США ситуация для новой администрации складывается относительно благоприятная, то внешнеполитически для нее все куда сложнее.
Демократы возвращаются в Белый дом под лозунгом "Во всем виноват Трамп — но мы быстренько вернем золотой век американской гегемонии и торжествующего глобализма".
Для них нет никакого всеобъемлющего кризиса американской системы, который сказывается — абсолютно закономерно — и на ослаблении геополитических позиций США. Наоборот, Трамп в их представлении является случайной краткосрочной флуктуацией, беспричинным сворачиванием Америки со столбовой дороги своей и человеческой истории.
И не так важно, на самом ли деле верит в такую картину мира "вашингтонское болото". Главное — его будущие действия будут определяться именно ей. В своей внешней политике администрация Байдена будет стремиться "провернуть фарш обратно" для возвращения Соединенных Штатов в статус безоговорочного лидера на международной арене, которому прочие страны повинуются по щелчку пальцев.
Вот только добиться этого будет чрезвычайно затруднительно, если не сказать невозможно, поскольку планета в общем привыкла и даже стала получать удовольствие от того, что США потихоньку, но неуклонно теряют свое сверхдержавное положение. Собственно, события за океаном только подтверждают ширящееся мнение, что там усугубляется тяжелый системный кризис, следствием чего является и переформатирование всей глобальной системы.
В свою очередь, счет государств, пользующихся данным обстоятельством и наращивающих собственную суверенность, идет уже на десятки, включая ведущие державы планеты. По сути, это уже стало доминирующим мировым трендом. Да, большинство стран предпочитают уклоняться от прямого противостояния с Вашингтоном, однако тихой сапой упорно гнут свою линию — как та же Германия, нашедшая способ обойти американские санкции против "Северного потока — 2".
В подобной ситуации привычные для Вашингтона методы внешнеполитической работы точно не дадут Белому дому желаемого результата. В конце концов все эти столь неудобные и не устраивающие его тенденции оформились и утвердились не при негодяе Трампе, а при абсолютно системном и глубоко демократическом президентстве Барака Обамы.
В результате попытка демократов-глобалистов вернуться к привычному внешнеполитическому подходу гарантирует, что остальные страны просто займут вполне удобную для себя позицию "а Васька слушает да ест", что просто обеспечит дальнейшее затухание сверхдержавного могущества Вашингтона.
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
7 января, 22:36Захват Капитолия в Вашингтоне
Пелоси назвала захват Капитолия "подарком Путину"
Вот только с учетом текущих процессов в Америке надежды на такое развитие событий выглядят необоснованно оптимистичными.
Демократы ради победы над Трампом не просто нарушили сложившиеся правила внутриполитической игры. Они пустили под нож американскую политическую систему США как таковую, включая свободу слова и выборы — и, судя по всему, не намерены на этом останавливаться.
При подобных раскладах шансы, что они будут придерживаться хоть каких-то рамок во внешней политике, выглядят откровенно призрачными, особенно когда мир будет и дальше последовательно избавляться от контроля со стороны Вашингтона. К тому же американцы давно сделали вполне себе системными мерами разнообразные "адские санкции", подгон авианосной группы к берегам очередной страны-изгоя и "гуманитарные бомбардировки" — и те уже даже успели стать малоэффективными.
"Глубинное государство" США не пожалело ради поставленной цели собственную страну. Ответ на вопрос, на что оно пойдет, когда обнаружит, что мир принципиально не желает ему подчиняться по лекалам двадцатилетней давности, а привычные методы принуждения просто не работают, обещает быть весьма мрачным.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеСеверный поток — 2КапитолийБарак ОбамаГерманияВашингтон (город)СШАВ мире
 
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