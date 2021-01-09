https://ria.ru/20210109/amerika-1592332781.html

Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться

Демократы уничтожают Америку. Миру — приготовиться

Международная реакция на захват американского Капитолия трампистами-радикалами оказалась ожидаемой. Она варьируется от трагического заламывания рук и воплей о... РИА Новости, 09.01.2021

2021-01-09T08:00

2021-01-09T08:00

2021-01-09T10:25

захват капитолия в вашингтоне

северный поток — 2

капитолий

барак обама

германия

вашингтон (город)

сша

в мире

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Международная реакция на захват американского Капитолия трампистами-радикалами оказалась ожидаемой. Она варьируется от трагического заламывания рук и воплей о "мятеже, перевороте и государственной измене" до почти не скрываемого злорадства, что к Штатам бумерангом вернулись проблемы, которые они много десятилетий старательно культивировали для других стран.Между тем поводов для радости — даже для самых антиамерикански настроенных сил — в происходящем мало, поскольку нынешние процессы грозят непредсказуемыми последствиями для всех.Произошедшее на Капитолийском холме, с одной стороны, перевело внутриполитический кризис в США на новый виток, а с другой — оказалось крайне на руку противникам Трампа. Без сомнения, прямо сейчас во многих вашингтонских кабинетах пьют шампанское, поскольку все это нанесло роковой удар не только по уходящему президенту, но и по антиистеблишментской волне в целом, развязало руки "глубинному государству" в деле подавления несогласных и открыло для страны путь к фактической однопартийности под руководством Демократической партии.Однако если внутри США ситуация для новой администрации складывается относительно благоприятная, то внешнеполитически для нее все куда сложнее.Демократы возвращаются в Белый дом под лозунгом "Во всем виноват Трамп — но мы быстренько вернем золотой век американской гегемонии и торжествующего глобализма". Для них нет никакого всеобъемлющего кризиса американской системы, который сказывается — абсолютно закономерно — и на ослаблении геополитических позиций США. Наоборот, Трамп в их представлении является случайной краткосрочной флуктуацией, беспричинным сворачиванием Америки со столбовой дороги своей и человеческой истории.И не так важно, на самом ли деле верит в такую картину мира "вашингтонское болото". Главное — его будущие действия будут определяться именно ей. В своей внешней политике администрация Байдена будет стремиться "провернуть фарш обратно" для возвращения Соединенных Штатов в статус безоговорочного лидера на международной арене, которому прочие страны повинуются по щелчку пальцев.Вот только добиться этого будет чрезвычайно затруднительно, если не сказать невозможно, поскольку планета в общем привыкла и даже стала получать удовольствие от того, что США потихоньку, но неуклонно теряют свое сверхдержавное положение. Собственно, события за океаном только подтверждают ширящееся мнение, что там усугубляется тяжелый системный кризис, следствием чего является и переформатирование всей глобальной системы.В свою очередь, счет государств, пользующихся данным обстоятельством и наращивающих собственную суверенность, идет уже на десятки, включая ведущие державы планеты. По сути, это уже стало доминирующим мировым трендом. Да, большинство стран предпочитают уклоняться от прямого противостояния с Вашингтоном, однако тихой сапой упорно гнут свою линию — как та же Германия, нашедшая способ обойти американские санкции против "Северного потока — 2".В подобной ситуации привычные для Вашингтона методы внешнеполитической работы точно не дадут Белому дому желаемого результата. В конце концов все эти столь неудобные и не устраивающие его тенденции оформились и утвердились не при негодяе Трампе, а при абсолютно системном и глубоко демократическом президентстве Барака Обамы.В результате попытка демократов-глобалистов вернуться к привычному внешнеполитическому подходу гарантирует, что остальные страны просто займут вполне удобную для себя позицию "а Васька слушает да ест", что просто обеспечит дальнейшее затухание сверхдержавного могущества Вашингтона.Вот только с учетом текущих процессов в Америке надежды на такое развитие событий выглядят необоснованно оптимистичными.Демократы ради победы над Трампом не просто нарушили сложившиеся правила внутриполитической игры. Они пустили под нож американскую политическую систему США как таковую, включая свободу слова и выборы — и, судя по всему, не намерены на этом останавливаться.При подобных раскладах шансы, что они будут придерживаться хоть каких-то рамок во внешней политике, выглядят откровенно призрачными, особенно когда мир будет и дальше последовательно избавляться от контроля со стороны Вашингтона. К тому же американцы давно сделали вполне себе системными мерами разнообразные "адские санкции", подгон авианосной группы к берегам очередной страны-изгоя и "гуманитарные бомбардировки" — и те уже даже успели стать малоэффективными."Глубинное государство" США не пожалело ради поставленной цели собственную страну. Ответ на вопрос, на что оно пойдет, когда обнаружит, что мир принципиально не желает ему подчиняться по лекалам двадцатилетней давности, а привычные методы принуждения просто не работают, обещает быть весьма мрачным.

https://ria.ru/20210107/pelosi-1592281298.html

германия

вашингтон (город)

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

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Ирина Алкснис https://cdn24.img.ria.ru/images/149758/17/1497581749_0:23:741:764_100x100_80_0_0_a32a62625725cbf4bf6aa4608a8e8faf.jpg

северный поток — 2, капитолий, барак обама, германия, вашингтон (город), сша, в мире