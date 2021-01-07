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Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
Захват Капитолия в Вашингтоне
https://ria.ru/20210107/ssha-1592249812.html
Американцы восстали против режима
Американцы восстали против режима
Мировая общественность не успела запастись попкорном, как в США разразилось новое гражданское противостояние. Многотысячные толпы сторонников Трампа заполнили... РИА Новости, 07.01.2021
2021-01-07T16:22
2021-01-07T16:59
захват капитолия в вашингтоне
нэнси пелоси
джо байден
сан-диего
вашингтон (город)
сша
авторы
мнение - авторы
в мире
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Мировая общественность не успела запастись попкорном, как в США разразилось новое гражданское противостояние. Многотысячные толпы сторонников Трампа заполнили вчера центральные площади Вашингтона. Уходящий президент обратился к ним с речью. С одной стороны, он вновь назвал выборы нечестными. С другой — дал понять, что бороться с этой несправедливостью не собирается.Что ж, разгоряченная толпа решила не ждать милостей от Трампа. Она пошла на штурм Капитолия. При довольно вялом сопротивлении охраны люди вломились в залы cената и конгресса. Шла беспорядочная стрельба. Взрывались коктейли Молотова. Перепуганных сенаторов и конгрессменов увели в "секретное безопасное место". Обмотанные флагами активисты принялись селфиться и постить фото из захваченного здания, где когда-то располагалась высшая законодательная власть США. Фотографии поражают воображение: народные избранники, забившиеся под кресла, чтобы спастись от пуль, разгромленный кабинет Нэнси Пелоси, некий чувак в худи, рассевшийся в кресле спикера конгресса…Нечто подобное мы видели на Украине в 2014-м. Что-то в этом роде творится сегодня — тоже на почве выборов — в Центральноафриканской Республике, одной из самых нищих и опасных стран мира. Но видеть такое в Вашингтоне, позиционирующем себя как столицу мировой демократии?Мировые СМИ (за исключением откровенно злорадствующих английских таблоидов) пишут о происходящем вежливо: мол, да, постреливают, бунтуют, вводят войска — издержки демократии, что вы хотите. Однако официальные фразы не дают представления о масштабе и уникальности происходящего. Еще никогда в истории США американский народ не доходил до такого отчаяния, чтобы бросаться с оружием на свою верховную власть и громить Капитолий — всемирно признанный символ американской демократии. Чем же было вызвано такое поразительное ожесточение?Дело в том, что вчера стало понятно, чем закончилось голосование по кандидатам в сенат от штата Джорджия. Там все произошло по накатанному алгоритму. По итогам всех опросов избиратели отдавали предпочтение кандидатам от Республиканской партии. Однако бОльшая часть бюллетеней была подана досрочно в порядке заочного голосования. Оно чревато некоторой неразберихой в идентификации избирателей: например, при почтовом голосовании подпись на конверте может не совпадать с подписью на бюллетене.Как всегда, эта неразбериха — плюс печально знаменитые машины Dominion — сыграли на руку демократам. С небольшим преимуществом в сенат прошли кандидаты от Демпартии. Что это означает для подведомственного населения?Если при Трампе Америка познала все прелести двоевластия, то теперь она переходит к откровенно однопартийной системе. Демократы сумели навязать стране своего президента. Они сохранили за собой конгресс. А теперь партия добилась и большинства в сенате. Это означает, что любая инициатива Байдена и его команды, любое назначение пройдут со свистом, получив одобрение на всех уровнях.Однако миллионы американцев откровенно боятся левацкой повестки нового тандема. Для многих она выглядит как беспощадная война на уничтожение, которую прогрессивные побережья объявили населению глубинки и "Ржавого пояса"."Зеленая сделка" (Green Deal) довершит разгром промпроизводства на территории страны, сделает неподъемно дорогими электричество, продукты и лекарства. Движение "Жизни черных важны" подвергнет белое население откровенному расовому террору. "Правильные" демократические мэры и губернаторы распустят полицию. Агрессивная пропаганда радикального феминизма и ЛГБТ прикончит институты семьи и церкви.Миллионы американцев заранее боятся повышения налогов: это любимая фишка Демпартии. Среди более экзотических левых инициатив — налог на белых американцев в пользу черных, квоты на представителей меньшинств в руководстве компаний и в законодательных органах, разрешение смены пола для детей и подростков. Не факт, что все это будет реализовано на практике, но законодательных преград для любых самых отважных задумок демократов в США теперь нет.Существует реальная опасность того, что победившие сторонники демократических ценностей начнут мстить своим политическим противникам и вообще всем, кто недостаточно активно присягает их выбору. Ну а про свободу слова придется окончательно забыть. Что в Америке делают с этой свободой, мир с изумлением наблюдал все четыре года правления Трампа.Американцы десятилетиями боролись против тоталитарных режимов в других странах. Боролись, терроризируя весь мир оголтелой пропагандой, не щадя чужого населения и не брезгуя "гуманитарными" бомбардировками. Сегодня они всерьез боятся, что тоталитарный режим может воцариться у них дома."То, что случилось в среду, — говорит Такер Карлсон с Foxnews. — позволит людям у власти вырвать у вас все прирожденные права американца: право говорить, не боясь цензуры, право собираться вместе, право жить, не боясь слежки, право зарабатывать на жизнь и защищать свою семью." Сомнительно, что противники этого строя сумеют через четыре года избрать себе на помощь Трампа или другого политика сходной ориентации. Демократы готовы сделать все, чтобы довершить разгром Республиканской партии. Среди их ближайших инициатив — завоз в Штаты миллионов мигрантов. Получив удостоверения личности, они смогут проголосовать на следующих выборах — разумеется, все их голоса пойдут в копилку Демпартии. Осознав перспективы, десятки тысяч людей со всей Америки вчера и позавчера отправились в Вашингтон. Их целью было помешать утверждению кандидатуры Байдена конгрессом. Несомненно, они надеялись и на какие-то важные слова от Дональда Трампа. Возможно, рассчитывали раскачать на протесты наиболее отчаянных республиканцев.Однако никакие их ожидания не оправдались. Республиканцы массово слили Трампа и осудили его протестующих сторонников. Сам президент попросил людей мирно разойтись по домам и вызвал на борьбу с ними подразделения Нацгвардии.Политический истеблишмент Америки откровенно предал народные массы. Неудивительно, что массы буквально полезли на стены. Фотографии протестантов, карабкающихся на балконы Капитолия, несомненно, войдут когда-нибудь в учебники истории.Вооруженное восстание американцев в Вашингтоне не было подготовлено, не имело толковых лидеров и оказалось обречено на провал. Пятьдесят два человека были арестованы, четверо погибли. В наспех освобожденном зале конгресса народные избранники торопливо одобрили решение коллегии выборщиков, фактически утвердив Джозефа Байдена на посту президента США.Однако по сути ничего не закончено. Представители старой традиционной Америки выходят на улицы в самых разных городах США. Власти вводят войска, объявляют комендантский час. Но миллионы американцев уже настроились на "последний решительный бой".Вчера у этих миллионов появилась своя сакральная жертва. В ходе перестрелки в Капитолии была убита Эшли Бэббит, симпатичная женщина, ветеран Военно-воздушных сил США. Она жила в Сан-Диего, была замужем, вела свой бизнес. В Вашингтон она приехала, чтобы поддержать Трампа. У нее не было оружия. В здании Капитолия Эшли делала селфи, обмотавшись американским флагом. Ее настигла пуля охранника. Эшли Бэббит скончалась по пути в больницу.
сан-диего
вашингтон (город)
сша
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Виктория Никифорова
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Виктория Никифорова
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Силовики зачищают окрестности Капитолия
Силовики зачищают окрестности Капитолия
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Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
Протестующие у Капитолия сторонники Трампа атаковали журналистов Ассошиэйтед Пресс
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Корреспондент РИА о том, что большинство сторонников Трампа покидает Капитолий
Корреспондент РИА Новости Алексей Богдановский рассказывает, что большинство сторонников Трампа покидает капитолий, и объясняет почему
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Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
Спецназ ФБР прибыл в осажденный Капитолий
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Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
Сторонники Трампа держат Капитолий в осаде
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РИА Новости
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нэнси пелоси, джо байден, сан-диего, вашингтон (город), сша, авторы, мнение - авторы, в мире

Американцы восстали против режима

16:22 07.01.2021 (обновлено: 16:59 07.01.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.01.2021
© РИА Новости / Стрингер
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Виктория Никифорова
Виктория Никифорова
Все материалы
Мировая общественность не успела запастись попкорном, как в США разразилось новое гражданское противостояние. Многотысячные толпы сторонников Трампа заполнили вчера центральные площади Вашингтона. Уходящий президент обратился к ним с речью. С одной стороны, он вновь назвал выборы нечестными. С другой — дал понять, что бороться с этой несправедливостью не собирается.
Что ж, разгоряченная толпа решила не ждать милостей от Трампа. Она пошла на штурм Капитолия. При довольно вялом сопротивлении охраны люди вломились в залы cената и конгресса. Шла беспорядочная стрельба. Взрывались коктейли Молотова.
Перепуганных сенаторов и конгрессменов увели в "секретное безопасное место".
Обмотанные флагами активисты принялись селфиться и постить фото из захваченного здания, где когда-то располагалась высшая законодательная власть США. Фотографии поражают воображение: народные избранники, забившиеся под кресла, чтобы спастись от пуль, разгромленный кабинет Нэнси Пелоси, некий чувак в худи, рассевшийся в кресле спикера конгресса…
Нечто подобное мы видели на Украине в 2014-м. Что-то в этом роде творится сегодня — тоже на почве выборов — в Центральноафриканской Республике, одной из самых нищих и опасных стран мира. Но видеть такое в Вашингтоне, позиционирующем себя как столицу мировой демократии?
Мировые СМИ (за исключением откровенно злорадствующих английских таблоидов) пишут о происходящем вежливо: мол, да, постреливают, бунтуют, вводят войска — издержки демократии, что вы хотите. Однако официальные фразы не дают представления о масштабе и уникальности происходящего. Еще никогда в истории США американский народ не доходил до такого отчаяния, чтобы бросаться с оружием на свою верховную власть и громить Капитолий — всемирно признанный символ американской демократии. Чем же было вызвано такое поразительное ожесточение?
Дело в том, что вчера стало понятно, чем закончилось голосование по кандидатам в сенат от штата Джорджия. Там все произошло по накатанному алгоритму. По итогам всех опросов избиратели отдавали предпочтение кандидатам от Республиканской партии. Однако бОльшая часть бюллетеней была подана досрочно в порядке заочного голосования. Оно чревато некоторой неразберихой в идентификации избирателей: например, при почтовом голосовании подпись на конверте может не совпадать с подписью на бюллетене.
Как всегда, эта неразбериха — плюс печально знаменитые машины Dominion — сыграли на руку демократам. С небольшим преимуществом в сенат прошли кандидаты от Демпартии. Что это означает для подведомственного населения?
Если при Трампе Америка познала все прелести двоевластия, то теперь она переходит к откровенно однопартийной системе. Демократы сумели навязать стране своего президента. Они сохранили за собой конгресс. А теперь партия добилась и большинства в сенате.
Это означает, что любая инициатива Байдена и его команды, любое назначение пройдут со свистом, получив одобрение на всех уровнях.
Однако миллионы американцев откровенно боятся левацкой повестки нового тандема. Для многих она выглядит как беспощадная война на уничтожение, которую прогрессивные побережья объявили населению глубинки и "Ржавого пояса".
Впервые за 200 лет: Капитолий захватили протестующие
© Sputnik / Перейти в фотобанк

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
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© AP Photo / Jacquelyn Martin

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

Президент Дональд Трамп выступает на митинге в Вашингтоне
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
© РИА Новости

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

Беспорядки у Капитолия в Вашингтоне
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

Акция протеста сторонников Д. Трампа в Вашингтоне
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© REUTERS / Stephanie Keith

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
© REUTERS / POOL

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

Протестующие в здании Капитолия
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / POOL

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

Полицейские в здании конгресса США
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
© REUTERS / Mike Theiler

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

Сторонники президента США Дональда Трампа во время протеста против результатов выборов
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

Протестующие у здания Капитолия в Вашингтоне
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

Полиция зачищает окрестности Капитолия в Вашингтоне
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

Полиция у здания Капитолия в Вашингтоне
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
© РИА Новости / Артур Габдрахманов

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

Здание Капитолия в Вашингтоне после протестов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
1 из 12

В Вашингтоне в среду собрались десятки тысяч сторонников Дональда Трампа.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
2 из 12

Выступая на митинге, президент США призвал собравшихся идти к конгрессу.

© AP Photo / Jacquelyn Martin
3 из 12

Манифестанты попытались попасть в здание Капитолия.

© РИА Новости
4 из 12

Сторонники Трампа окружили здание. Люди вскарабкались на стены и проникли на внешние балконы здания и непосредственно к его входу.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
5 из 12

Правоохранители начали использовать слезоточивый газ и светошумовые гранаты для их разгона.

© REUTERS / Stephanie Keith
6 из 12

Одна женщина, ветеран ВВС США, получила тяжелое ранение и позднее скончалась в больнице.

© REUTERS / POOL
7 из 12

Сенаторы и члены палаты представителей, рассматривавшие итоги выборов, были срочно эвакуированы.

© REUTERS / POOL
8 из 12

Проникшие в здание конгресса США протестующие вели себя мирно, делали селфи и снимали происходящее на телефоны. Немногочисленная охрана не вмешивалась в происходящее.

© REUTERS / Mike Theiler
9 из 12

Трамп призвал протестующих в Вашингтоне действовать мирно и разойтись по домам. В свою очередь, избранный президент США Джо Байден призвал участников беспорядков отступить и "дать дорогу демократии".

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
10 из 12

Ближе к вечеру правоохранительным органам удалось освободить здание конгресса от протестующих. Полиция сообщила, что в ходе выступлений в Вашингтоне задержаны не менее 13 человек.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
11 из 12

В американской столице ввели комендантский час. Глава полиции Вашингтона Роберт Конти предупредил нарушителей об угрозе ареста.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
12 из 12

Член палаты представителей демократ Ильхан Омар заявила, что готовит статьи для предъявления обвинений Дональду Трампу в связи с протестами в Вашингтоне. Ряд сенаторов-демократов также потребовали привлечь президента США к ответственности.

© РИА Новости / Артур Габдрахманов
"Зеленая сделка" (Green Deal) довершит разгром промпроизводства на территории страны, сделает неподъемно дорогими электричество, продукты и лекарства. Движение "Жизни черных важны" подвергнет белое население откровенному расовому террору. "Правильные" демократические мэры и губернаторы распустят полицию. Агрессивная пропаганда радикального феминизма и ЛГБТ прикончит институты семьи и церкви.
Миллионы американцев заранее боятся повышения налогов: это любимая фишка Демпартии. Среди более экзотических левых инициатив — налог на белых американцев в пользу черных, квоты на представителей меньшинств в руководстве компаний и в законодательных органах, разрешение смены пола для детей и подростков. Не факт, что все это будет реализовано на практике, но законодательных преград для любых самых отважных задумок демократов в США теперь нет.
Существует реальная опасность того, что победившие сторонники демократических ценностей начнут мстить своим политическим противникам и вообще всем, кто недостаточно активно присягает их выбору. Ну а про свободу слова придется окончательно забыть. Что в Америке делают с этой свободой, мир с изумлением наблюдал все четыре года правления Трампа.
Американцы десятилетиями боролись против тоталитарных режимов в других странах. Боролись, терроризируя весь мир оголтелой пропагандой, не щадя чужого населения и не брезгуя "гуманитарными" бомбардировками. Сегодня они всерьез боятся, что тоталитарный режим может воцариться у них дома.
"То, что случилось в среду, — говорит Такер Карлсон с Foxnews. — позволит людям у власти вырвать у вас все прирожденные права американца: право говорить, не боясь цензуры, право собираться вместе, право жить, не боясь слежки, право зарабатывать на жизнь и защищать свою семью."
Сомнительно, что противники этого строя сумеют через четыре года избрать себе на помощь Трампа или другого политика сходной ориентации. Демократы готовы сделать все, чтобы довершить разгром Республиканской партии. Среди их ближайших инициатив — завоз в Штаты миллионов мигрантов. Получив удостоверения личности, они смогут проголосовать на следующих выборах — разумеется, все их голоса пойдут в копилку Демпартии.
Осознав перспективы, десятки тысяч людей со всей Америки вчера и позавчера отправились в Вашингтон. Их целью было помешать утверждению кандидатуры Байдена конгрессом. Несомненно, они надеялись и на какие-то важные слова от Дональда Трампа. Возможно, рассчитывали раскачать на протесты наиболее отчаянных республиканцев.
Однако никакие их ожидания не оправдались. Республиканцы массово слили Трампа и осудили его протестующих сторонников. Сам президент попросил людей мирно разойтись по домам и вызвал на борьбу с ними подразделения Нацгвардии.
Политический истеблишмент Америки откровенно предал народные массы. Неудивительно, что массы буквально полезли на стены. Фотографии протестантов, карабкающихся на балконы Капитолия, несомненно, войдут когда-нибудь в учебники истории.
Вооруженное восстание американцев в Вашингтоне не было подготовлено, не имело толковых лидеров и оказалось обречено на провал. Пятьдесят два человека были арестованы, четверо погибли. В наспех освобожденном зале конгресса народные избранники торопливо одобрили решение коллегии выборщиков, фактически утвердив Джозефа Байдена на посту президента США.
Однако по сути ничего не закончено. Представители старой традиционной Америки выходят на улицы в самых разных городах США. Власти вводят войска, объявляют комендантский час. Но миллионы американцев уже настроились на "последний решительный бой".
Вчера у этих миллионов появилась своя сакральная жертва. В ходе перестрелки в Капитолии была убита Эшли Бэббит, симпатичная женщина, ветеран Военно-воздушных сил США. Она жила в Сан-Диего, была замужем, вела свой бизнес. В Вашингтон она приехала, чтобы поддержать Трампа. У нее не было оружия. В здании Капитолия Эшли делала селфи, обмотавшись американским флагом. Ее настигла пуля охранника. Эшли Бэббит скончалась по пути в больницу.
 
Захват Капитолия в ВашингтонеНэнси ПелосиДжо БайденСан-ДиегоВашингтон (город)СШААвторыМнение - АвторыВ мире
 
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07:23Умерла звезда "Полицейской академии"
07:13На Сахалине два человека погибли в ДТП с машиной медслужбы
07:10Районы базирования российских ракет перешли на цифровые технологии
07:04Саперы очистили почти 440 гектаров территории в Карабахе
07:03Малышева рассказала, кто рискует умереть без вакцины от COVID-19
06:05Два полка в ЦВО перевооружили на комплекс С-400
05:27Названо опасное заболевание, на которое указывает покраснение языка
05:21Просившие о помощи моряки в Намибии вернулись в Россию
05:15В США восхитились новым российским мотоциклом Ural
05:14WSJ: министр образования США подала в отставку из-за атаки на Капитолий
05:03Российские врачи помогли жителям удаленных населенных пунктов в Карабахе
04:59CNBC: Помпео обсуждал применение 25-й поправки для отстранения Трампа
04:47Полицейский пристав сената ушел в отставку после беспорядков в Капитолии
04:28Полиция Капитолия опровергла информацию о смерти пострадавшего офицера
04:25Байден представит кандидатуры министров труда и торговли
04:06Возле Капитолия появились фотографии погибших во время беспорядков
04:04Трамп возобновил записи в Twitter после блокировки
04:03На Украине начался жесткий локдаун
04:01В США врач умер после прививки вакциной Pfizer
03:56Пять назначенцев Трампа в авиарегуляторе уволились из-за беспорядков
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