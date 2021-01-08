Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске
"Туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказывает гид Елена Лановая.
Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, что и на все 200.
"Туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказывает гид Елена Лановая.
Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, что и на все 200.
В Мурманской области появился новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такие установили в пяти точках, чтобы туристы, любуясь цветным небом, не выходили на проезжую часть.
В Мурманской области появился новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такие установили в пяти точках, чтобы туристы, любуясь цветным небом, не выходили на проезжую часть.
"Обязательно нужно побывать в Териберке, посмотреть на Баренцево море, южное побережье Северного Ледовитого океана, посетить Край земли", — говорит гид Николай Грабовской.
Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева в 2014 году превратил поселок в 130 километрах от Мурманска в символ разрухи. И сюда поехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и гигантский скелет кита.
С тех пор здесь мало что изменилось, и это место по-прежнему привлекает туристов, желающих полюбоваться полярным сиянием и сделать селфи.
"Обязательно нужно побывать в Териберке, посмотреть на Баренцево море, южное побережье Северного Ледовитого океана, посетить Край земли", — говорит гид Николай Грабовской.
Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева в 2014 году превратил поселок в 130 километрах от Мурманска в символ разрухи. И сюда поехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и гигантский скелет кита.
С тех пор здесь мало что изменилось, и это место по-прежнему привлекает туристов, желающих полюбоваться полярным сиянием и сделать селфи.
На въезде в Териберку — кладбище 12 заброшенных кораблей.
Не пропустите там пляж "Яйца Дракона" — имеются в виду крупные круглые камни различных оттенков серого, розоватые, коричневые. Здесь отличный вид на бухту.
Не пропустите там пляж "Яйца Дракона" — имеются в виду крупные круглые камни различных оттенков серого, розоватые, коричневые. Здесь отличный вид на бухту.
Сам портовый Мурманск также заслуживает внимания. Кстати, это последний город, основанный еще в царской России, в 1916 году. До революции он назывался Романов-на-Мурмане.
Сам портовый Мурманск также заслуживает внимания. Кстати, это последний город, основанный еще в царской России, в 1916 году. До революции он назывался Романов-на-Мурмане.
Главная площадь — "Пять углов". Именно столько дорог расходились отсюда, сейчас осталось четыре.
Вокруг — административные здания, магазины и отели.
Главная площадь — "Пять углов". Именно столько дорог расходились отсюда, сейчас осталось четыре.
Вокруг — административные здания, магазины и отели.
В краеведческом музее — единственная в России экспозиция морского дна: сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 метров до 12 километров.
Еще там выставлены старинные предметы саамов и поморов, исторические документы, монеты.
В краеведческом музее — единственная в России экспозиция морского дна: сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 метров до 12 километров.
Еще там выставлены старинные предметы саамов и поморов, исторические документы, монеты.
У причала морского вокзала пришвартован ледокол "Ленин" — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, построенное в 1959 году.
На борту — музей с инсталляцией реактора. Показывают машинное отделение, радиорубку, интерьеры. Правда — не сейчас, с 17 марта из-за пандемии коронавируса экскурсии отменены.
У причала морского вокзала пришвартован ледокол "Ленин" — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, построенное в 1959 году.
На борту — музей с инсталляцией реактора. Показывают машинное отделение, радиорубку, интерьеры. Правда — не сейчас, с 17 марта из-за пандемии коронавируса экскурсии отменены.
Вечер можно провести в театре — драматическом, кукол или Северного флота. Или отправиться в океанариум — самый северный в мире.
Вечер можно провести в театре — драматическом, кукол или Северного флота. Или отправиться в океанариум — самый северный в мире.
Отели принимают гостей, рестораны работают до 23 часов, маски в общественных местах обязательны, рассказывает Елена Лановая. Экскурсионные группы — до 20 человек.
Отели принимают гостей, рестораны работают до 23 часов, маски в общественных местах обязательны, рассказывает Елена Лановая. Экскурсионные группы — до 20 человек.
Прекрасные горнолыжные трассы массива Хибины — это недалеко от города Кировска. Можно лететь прямо туда или через Мурманск.
Горы примыкают к жилым районам — сплошное раздолье!
Прекрасные горнолыжные трассы массива Хибины — это недалеко от города Кировска. Можно лететь прямо туда или через Мурманск.
Горы примыкают к жилым районам — сплошное раздолье!
В поселке Ловозеро, в сааманской деревне Самь-Сыйт можно попробовать лим — особую уху и вяр — картошку с олениной, а также пакулу — травяной чай. Согревшись, туристы играют в сааманский футбол (в сарафанах) или перетягивание шеста.
В поселке Ловозеро, в сааманской деревне Самь-Сыйт можно попробовать лим — особую уху и вяр — картошку с олениной, а также пакулу — травяной чай. Согревшись, туристы играют в сааманский футбол (в сарафанах) или перетягивание шеста.
В этой деревне есть аллея идолов. Четыре символизируют стихии: огонь, воду, воздух и землю. И еще пять заговорены на удачу, судьбу, любовь, здоровье и счастье. Считается, что, если обнять фигуру и положить к ней монетку, загаданное желание сбудется.
В этой деревне есть аллея идолов. Четыре символизируют стихии: огонь, воду, воздух и землю. И еще пять заговорены на удачу, судьбу, любовь, здоровье и счастье. Считается, что, если обнять фигуру и положить к ней монетку, загаданное желание сбудется.
"Сейдозеро в Мурманской области — это место силы, как на Байкале остров Ольхон", — объясняет Елена Лановая. С языка саамов название переводится как "священное". Нойды — местные шаманы — считали, что здесь портал в другие миры.
"Сейдозеро в Мурманской области — это место силы, как на Байкале остров Ольхон", — объясняет Елена Лановая. С языка саамов название переводится как "священное". Нойды — местные шаманы — считали, что здесь портал в другие миры.
Чтобы пообщаться с хаски и оленями, поиграть в пейнтбол, посетите парк активного отдыха "Северное сияние".
Чтобы пообщаться с хаски и оленями, поиграть в пейнтбол, посетите парк активного отдыха "Северное сияние".
Там же вас прокатят на оленьих упряжках или банане, привязанном к снегоходу.
Там же вас прокатят на оленьих упряжках или банане, привязанном к снегоходу.
Еще гиды рекомендуют съездить в Лапландский государственный природный биосферный заповедник, в гости к Деду Морозу. В его тереме можно нашептать заветное желание в волшебную варежку.
Еще гиды рекомендуют съездить в Лапландский государственный природный биосферный заповедник, в гости к Деду Морозу. В его тереме можно нашептать заветное желание в волшебную варежку.
На берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей. Еще Елена Лановая советует отведать оленину, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.
На берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей. Еще Елена Лановая советует отведать оленину, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.
Все это готовят в ресторанах Мурманска. Николай Грабовской рекомендует "Тундру", "Царскую охоту", "Грей Гус" и "Невод".
Все это готовят в ресторанах Мурманска. Николай Грабовской рекомендует "Тундру", "Царскую охоту", "Грей Гус" и "Невод".
Чипсы из оленины и джем из северных ягод — морошки, черники, брусники — прекрасный сувенир. Популярны также домашние вина и настойки.
Чипсы из оленины и джем из северных ягод — морошки, черники, брусники — прекрасный сувенир. Популярны также домашние вина и настойки.
Правительство Мурманской области смягчило требования к туристам на период каникул — до 15 января. Теперь не надо справки об отсутствии контактов с инфицированными в течение двух недель, достаточно лишь справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.
Правительство Мурманской области смягчило требования к туристам на период каникул — до 15 января. Теперь не надо справки об отсутствии контактов с инфицированными в течение двух недель, достаточно лишь справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.