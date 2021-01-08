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https://ria.ru/20210108/murmansk-1591435414.html
Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске
Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске
Увидеть северное сияние, побывать на атомном ледоколе, пройтись по кладбищу кораблей, почувствовать место силы саамов и загадать желание, обняв заговоренного... РИА Новости, 08.01.2021
2021-01-08T08:00
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куда можно лететь
еда - туризм
куда поехать
северный ледовитый океан
баренцево море
маршруты - туризм
хибины (национальный парк)
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кировск
туризм
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МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Увидеть северное сияние, побывать на атомном ледоколе, пройтись по кладбищу кораблей, почувствовать место силы саамов и загадать желание, обняв заговоренного идола, — в Мурманской области насыщенная туристическая программа. Любителей спорта ждут горнолыжные трассы в Хибинах, гурманов — рестораны местной кухни с морскими ежами, олениной и крабами, а детей — Дед Мороз в тереме в Лапландском заповеднике. План поездки на Кольский полуостров — в фотоленте РИА Новости.
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Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске

08:00 08.01.2021 (обновлено: 08:10 08.01.2021)
 
Читать ria.ru в
МОСКВА, 8 янв — РИА Новости, Мария Селиванова. Увидеть северное сияние, побывать на атомном ледоколе, пройтись по кладбищу кораблей, почувствовать место силы саамов и загадать желание, обняв заговоренного идола, — в Мурманской области насыщенная туристическая программа. Любителей спорта ждут горнолыжные трассы в Хибинах, гурманов — рестораны местной кухни с морскими ежами, олениной и крабами, а детей — Дед Мороз в тереме в Лапландском заповеднике. План поездки на Кольский полуостров — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

"Туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказывает гид Елена Лановая.

Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, что и на все 200.

Северное сияние в Мурманской области
1 из 22

"Туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказывает гид Елена Лановая.

Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, что и на все 200.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов

В Мурманской области появился новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такие установили в пяти точках, чтобы туристы, любуясь цветным небом, не выходили на проезжую часть.

Мужчина фотографирует северное сияние на трассе Серебрянка в Мурманской области
2 из 22

В Мурманской области появился новый дорожный знак — "Смотровая площадка для наблюдения за северным сиянием". Такие установили в пяти точках, чтобы туристы, любуясь цветным небом, не выходили на проезжую часть.

© РИА Новости / Павел Львов
© РИА Новости / Павел Львов

"Обязательно нужно побывать в Териберке, посмотреть на Баренцево море, южное побережье Северного Ледовитого океана, посетить Край земли", — говорит гид Николай Грабовской.

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева в 2014 году превратил поселок в 130 километрах от Мурманска в символ разрухи. И сюда поехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и гигантский скелет кита.

С тех пор здесь мало что изменилось, и это место по-прежнему привлекает туристов, желающих полюбоваться полярным сиянием и сделать селфи.

Поселок Териберка в Кольском районе Мурманской области
3 из 22

"Обязательно нужно побывать в Териберке, посмотреть на Баренцево море, южное побережье Северного Ледовитого океана, посетить Край земли", — говорит гид Николай Грабовской.

Фильм "Левиафан" Андрея Звягинцева в 2014 году превратил поселок в 130 километрах от Мурманска в символ разрухи. И сюда поехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и гигантский скелет кита.

С тех пор здесь мало что изменилось, и это место по-прежнему привлекает туристов, желающих полюбоваться полярным сиянием и сделать селфи.

© РИА Новости / Павел Львов
© Depositphotos / EN-design

На въезде в Териберку — кладбище 12 заброшенных кораблей.

Заброшенная рыбацкая шхуна в Териберке
4 из 22

На въезде в Териберку — кладбище 12 заброшенных кораблей.

© Depositphotos / EN-design
© Фото : Pixabay/ninaboots

Не пропустите там пляж "Яйца Дракона" — имеются в виду крупные круглые камни различных оттенков серого, розоватые, коричневые. Здесь отличный вид на бухту.

Баренцево море
5 из 22

Не пропустите там пляж "Яйца Дракона" — имеются в виду крупные круглые камни различных оттенков серого, розоватые, коричневые. Здесь отличный вид на бухту.

© Фото : Pixabay/ninaboots
© Фото : Pixabay/pduyma

Сам портовый Мурманск также заслуживает внимания. Кстати, это последний город, основанный еще в царской России, в 1916 году. До революции он назывался Романов-на-Мурмане.

Железнодорожный вокзал Мурманска
6 из 22

Сам портовый Мурманск также заслуживает внимания. Кстати, это последний город, основанный еще в царской России, в 1916 году. До революции он назывался Романов-на-Мурмане.

© Фото : Pixabay/pduyma
© Depositphotos / potatushkina.gmail.com

Главная площадь — "Пять углов". Именно столько дорог расходились отсюда, сейчас осталось четыре.

Вокруг — административные здания, магазины и отели.

Площадь Пять углов в Мурманске
7 из 22

Главная площадь — "Пять углов". Именно столько дорог расходились отсюда, сейчас осталось четыре.

Вокруг — административные здания, магазины и отели.

© Depositphotos / potatushkina.gmail.com
CC BY-SA 3.0 / Insider /

В краеведческом музее — единственная в России экспозиция морского дна: сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 метров до 12 километров.

Еще там выставлены старинные предметы саамов и поморов, исторические документы, монеты.

Краеведческий музей Мурманска (экспозиция Мурманский край в 1920—30-е годы)
8 из 22

В краеведческом музее — единственная в России экспозиция морского дна: сухой аквариум, уникальная геологическая коллекция, извлеченная с глубин от 100 метров до 12 километров.

Еще там выставлены старинные предметы саамов и поморов, исторические документы, монеты.

CC BY-SA 3.0 / Insider /
© РИА Новости / Павел Львов

У причала морского вокзала пришвартован ледокол "Ленин" — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, построенное в 1959 году.

На борту — музей с инсталляцией реактора. Показывают машинное отделение, радиорубку, интерьеры. Правда — не сейчас, с 17 марта из-за пандемии коронавируса экскурсии отменены.

Исторический музей-ледокол Ленин у причала морского вокзала в Мурманске
9 из 22

У причала морского вокзала пришвартован ледокол "Ленин" — первое в мире надводное судно с ядерной установкой, построенное в 1959 году.

На борту — музей с инсталляцией реактора. Показывают машинное отделение, радиорубку, интерьеры. Правда — не сейчас, с 17 марта из-за пандемии коронавируса экскурсии отменены.

© РИА Новости / Павел Львов
CC BY-SA 4.0 / Masha agapova /

Вечер можно провести в театре — драматическом, кукол или Северного флота. Или отправиться в океанариум — самый северный в мире.

Мурманский областной театр кукол
10 из 22

Вечер можно провести в театре — драматическом, кукол или Северного флота. Или отправиться в океанариум — самый северный в мире.

CC BY-SA 4.0 / Masha agapova /
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Отели принимают гостей, рестораны работают до 23 часов, маски в общественных местах обязательны, рассказывает Елена Лановая. Экскурсионные группы — до 20 человек.

Новогодние инсталляции на площади Пять углов в Мурманске
11 из 22

Отели принимают гостей, рестораны работают до 23 часов, маски в общественных местах обязательны, рассказывает Елена Лановая. Экскурсионные группы — до 20 человек.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Прекрасные горнолыжные трассы массива Хибины — это недалеко от города Кировска. Можно лететь прямо туда или через Мурманск.

Горы примыкают к жилым районам — сплошное раздолье!

Участница фестиваля Хибины-бикини-2018
12 из 22

Прекрасные горнолыжные трассы массива Хибины — это недалеко от города Кировска. Можно лететь прямо туда или через Мурманск.

Горы примыкают к жилым районам — сплошное раздолье!

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В поселке Ловозеро, в сааманской деревне Самь-Сыйт можно попробовать лим — особую уху и вяр — картошку с олениной, а также пакулу — травяной чай. Согревшись, туристы играют в сааманский футбол (в сарафанах) или перетягивание шеста.

Саамская деревня в Мурманской области
13 из 22

В поселке Ловозеро, в сааманской деревне Самь-Сыйт можно попробовать лим — особую уху и вяр — картошку с олениной, а также пакулу — травяной чай. Согревшись, туристы играют в сааманский футбол (в сарафанах) или перетягивание шеста.

© РИА Новости / Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

В этой деревне есть аллея идолов. Четыре символизируют стихии: огонь, воду, воздух и землю. И еще пять заговорены на удачу, судьбу, любовь, здоровье и счастье. Считается, что, если обнять фигуру и положить к ней монетку, загаданное желание сбудется.

Саамская деревня в Мурманской области
14 из 22

В этой деревне есть аллея идолов. Четыре символизируют стихии: огонь, воду, воздух и землю. И еще пять заговорены на удачу, судьбу, любовь, здоровье и счастье. Считается, что, если обнять фигуру и положить к ней монетку, загаданное желание сбудется.

© РИА Новости / Павел Львов
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CC BY-SA 4.0 / Подоляк Елизавета /

"Сейдозеро в Мурманской области — это место силы, как на Байкале остров Ольхон", — объясняет Елена Лановая. С языка саамов название переводится как "священное". Нойды — местные шаманы — считали, что здесь портал в другие миры.

Сейдозеро
15 из 22

"Сейдозеро в Мурманской области — это место силы, как на Байкале остров Ольхон", — объясняет Елена Лановая. С языка саамов название переводится как "священное". Нойды — местные шаманы — считали, что здесь портал в другие миры.

CC BY-SA 4.0 / Подоляк Елизавета /
© Павел Львов / Перейти в фотобанк

Чтобы пообщаться с хаски и оленями, поиграть в пейнтбол, посетите парк активного отдыха "Северное сияние".

Ездовые собаки породы сибирский хаски в туристическом парке Северное сияние в Мурманской области
16 из 22

Чтобы пообщаться с хаски и оленями, поиграть в пейнтбол, посетите парк активного отдыха "Северное сияние".

© Павел Львов
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© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Там же вас прокатят на оленьих упряжках или банане, привязанном к снегоходу.

Саамская деревня в Мурманской области
17 из 22

Там же вас прокатят на оленьих упряжках или банане, привязанном к снегоходу.

© РИА Новости / Павел Львов
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© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедник

Еще гиды рекомендуют съездить в Лапландский государственный природный биосферный заповедник, в гости к Деду Морозу. В его тереме можно нашептать заветное желание в волшебную варежку.

Дед Мороз из Лапландии
18 из 22

Еще гиды рекомендуют съездить в Лапландский государственный природный биосферный заповедник, в гости к Деду Морозу. В его тереме можно нашептать заветное желание в волшебную варежку.

© Фото : Лапландский государственный природный биосферный заповедник
© Depositphotos / konstantin32

На берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей. Еще Елена Лановая советует отведать оленину, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.

Свежие крабовые лапки на рынке
19 из 22

На берегу Баренцева моря надо пробовать местные деликатесы — крабов, гребешки, морских ежей. Еще Елена Лановая советует отведать оленину, копченого палтуса, вяленого ерша и печень трески.

© Depositphotos / konstantin32
© Depositphotos / haveseen

Все это готовят в ресторанах Мурманска. Николай Грабовской рекомендует "Тундру", "Царскую охоту", "Грей Гус" и "Невод".

Закуска из морских ежей
20 из 22

Все это готовят в ресторанах Мурманска. Николай Грабовской рекомендует "Тундру", "Царскую охоту", "Грей Гус" и "Невод".

© Depositphotos / haveseen
© Depositphotos / Vox19

Чипсы из оленины и джем из северных ягод — морошки, черники, брусники — прекрасный сувенир. Популярны также домашние вина и настойки.

Чипсы из оленины
21 из 22

Чипсы из оленины и джем из северных ягод — морошки, черники, брусники — прекрасный сувенир. Популярны также домашние вина и настойки.

© Depositphotos / Vox19
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанк

Правительство Мурманской области смягчило требования к туристам на период каникул — до 15 января. Теперь не надо справки об отсутствии контактов с инфицированными в течение двух недель, достаточно лишь справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.

Посетительница снежной деревни в городе Кировск Мурманской области
22 из 22

Правительство Мурманской области смягчило требования к туристам на период каникул — до 15 января. Теперь не надо справки об отсутствии контактов с инфицированными в течение двух недель, достаточно лишь справки с отрицательными результатами ПЦР-теста.

© РИА Новости / Павел Львов
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