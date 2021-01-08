Город на краю земли. Как отдыхать в Мурманске

"Туристов больше всего интересует северное сияние. Это самое близкое к Москве место, где его можно увидеть. Перелет занимает всего два часа и 15 минут", — рассказывает гид Елена Лановая.

Чтобы правильно выбрать точку на карте, организаторы поездок изучают данные со спутников. Иногда приходится отъехать на 30 километров от города, а бывает, что и на все 200.