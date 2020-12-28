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В Мурманской области изменены требования к справкам прибывающих туристов
В Мурманской области изменены требования к справкам прибывающих туристов
Правительство Мурманской области смягчило условия въезда организованных туристов на период новогодних праздников — с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021... РИА Новости, 28.12.2020
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство Мурманской области смягчило условия въезда организованных туристов на период новогодних праздников — с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, сообщает АТОР.Теперь путешественникам не нужно предъявлять справку об эпидокружении за последние 14 дней, выданную не менее чем за три дня до отправления. Значит, не придется тратить время на посещение районных поликлиник, чтобы получить этот документ.Тем не менее, до 15 января остается актуальным требование об отрицательном анализе, сделанном за 72 часа до прибытия, при заселении в отели, хостелы, базы отдыха, гостевые дома и другие объекты размещения.Как подчеркивается в постановлении правительства области, контроль за наличием у организованных туристов ПЦР-тестов для заселения в гостиницы возложен на туроператоров.
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праздники, туристы, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мурманская область

В Мурманской области изменены требования к справкам прибывающих туристов

10:51 28.12.2020 (обновлено: 10:55 28.12.2020)
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкУчастники фестиваля "Хибины-бикини-2018" на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области
Участники фестиваля Хибины-бикини-2018 на северном склоне горы Айкуайвенчорр в г. Кировск Мурманской области - РИА Новости, 1920, 28.12.2020
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство Мурманской области смягчило условия въезда организованных туристов на период новогодних праздников — с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, сообщает АТОР.
Теперь путешественникам не нужно предъявлять справку об эпидокружении за последние 14 дней, выданную не менее чем за три дня до отправления. Значит, не придется тратить время на посещение районных поликлиник, чтобы получить этот документ.
Тем не менее, до 15 января остается актуальным требование об отрицательном анализе, сделанном за 72 часа до прибытия, при заселении в отели, хостелы, базы отдыха, гостевые дома и другие объекты размещения.
Как подчеркивается в постановлении правительства области, контроль за наличием у организованных туристов ПЦР-тестов для заселения в гостиницы возложен на туроператоров.
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