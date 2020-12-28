https://ria.ru/20201228/murmansk-1591174754.html

В Мурманской области изменены требования к справкам прибывающих туристов

В Мурманской области изменены требования к справкам прибывающих туристов

Правительство Мурманской области смягчило условия въезда организованных туристов на период новогодних праздников — с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021... РИА Новости, 28.12.2020

2020-12-28T10:51

2020-12-28T10:51

2020-12-28T10:55

праздники

туристы

туризм

коронавирус в россии

туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

новости - туризм

мурманская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/5/1564287567_0:191:2964:1858_1920x0_80_0_0_c07dc997cf174efd7d82499c5e541b65.jpg

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Правительство Мурманской области смягчило условия въезда организованных туристов на период новогодних праздников — с 25 декабря 2020 года по 15 января 2021 года, сообщает АТОР.Теперь путешественникам не нужно предъявлять справку об эпидокружении за последние 14 дней, выданную не менее чем за три дня до отправления. Значит, не придется тратить время на посещение районных поликлиник, чтобы получить этот документ.Тем не менее, до 15 января остается актуальным требование об отрицательном анализе, сделанном за 72 часа до прибытия, при заселении в отели, хостелы, базы отдыха, гостевые дома и другие объекты размещения.Как подчеркивается в постановлении правительства области, контроль за наличием у организованных туристов ПЦР-тестов для заселения в гостиницы возложен на туроператоров.

https://ria.ru/20201227/puteshestviya-1590891818.html

мурманская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники, туристы, коронавирус в россии, туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), новости - туризм, мурманская область