Лестница Джокера и города вампиров: куда едут туристы после кинопремьер

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости, Светлана Баева. "ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ СЮДА" — именно так, прописными буквами, "ПОЖАЛУЙСТА, НЕ ПРИЕЗЖАЙТЕ СЮДА" — именно так, прописными буквами, пишет на своей странице в соцсети жительница Бронкса о 132 ступенях между домами. С начала октября эту ничем не примечательную лестницу в Нью-Йорке посещают толпы киноманов — именно тут Хоакин Феникс станцевал под песню Гари Глиттера в фильме "Джокер". О том, как места, раньше никому не интересные, превращаются в культовые, и что с ними происходит потом, — в материале РИА Новости.

Атмосферное место

Лестница из "Джокера" — яркий пример того, как кино может повлиять на жизнь города. "В будний день под постоянно моросящим дождем, делающим 132 ступеньки скользкими и даже опасными, гости непрерывно позируют и фотографируются", — сообщает The New York Times.

Среди российских путешественников ажиотажа нет. Представитель туроператора, специализирующегося на продаже туров в США, отметил, что спрос на путевки в Нью-Йорк не увеличился. Но те, кто и так приезжает в город, охотно посещают место, где танцевал Джокер.

Так, недавно туристы из Москвы пели здесь романтические русские песни под гитару. "Наш друг сказал, что это атмосферное место", — объяснил журналистам один из музыкантов.

Вампирские города

После вампирской саги "Сумерки" поклонники Калленов, Свонов и Блэков устремились в небольшой городок Форкс в штате Вашингтон, где, согласно книгам Стефани Майер, обитали семейство вампиров, Белла с отцом и оборотни. То, что фильм снимали не там, фанатов не останавливает.

В Центре коммерции и туризма Форкса можно купить вампирские сувениры, в самом городе — посмотреть дом Эдварда (главного героя, вампира), Джейкоба (оборотня). Но путешественники в первую очередь восхищаются океаном и пляжем, а также — почти сказочным лесом.

В этом году на сайте известного сервиса аренды жилья появился дом, в котором снимали сцены из жизни Бэллы Свон и ее отца. К Форксу он никакого отношения не имеет. "Это очаровательное здание 1930-х годов расположено в тихом районе в центре города Сент-Хеленс, в нескольких минутах ходьбы от набережной", — говорится в рекламе. Аренда — около 19 тысяч рублей в сутки.

Также с успехом "Сумерек" у туристов повысился интерес к итальянским Вольтерре и Монтепульчано. Известный главным образом благодаря вину Монтепульчано теперь приобрел славу "вампирского города".

"Девять и три четверти"

В Великобритании, помимо исторических памятников, попавших в фильмы о Гарри Поттере (например, аббатство Лакок — Lacock Abbey), в центре туристического внимания вокзал Кинг-Кросс (London King's Cross railway station).

Именно оттуда, с платформы "Девять и три четверти" отправлялся "Хогвартс-Экспресс" (Hogwarts Express). Пытаться пройти сквозь стену, как это делали в фильме, не стоит, но можно сфотографироваться рядом с соответствующим указателем.

Сам поезд тоже существует, это The Jacobite steam train — настоящий паровоз. Проходит он и по огромному мосту, который тоже снялся в поттериане.

Рыба и северное сияние

Фильм Андрея Звягинцева "Левиафан" прославил в 2014 году село Териберка в Мурманской области. В картине это символ разрухи и упадка. Туристы поехали, чтобы своими глазами увидеть мрачные дома с пустыми оконными проемами, остовы кораблей и скелет кита. Им тут же предложили туры "По следам Левиафана". Правда, по словам путешественников, скелет кита "куда-то утащили" еще до премьеры.

Сейчас, как рассказывают в турфирмах, в Териберку все еще едут, но не из-за "Левиафана". "Заинтересовались рыбаки, здесь хороший улов", — говорит организатор туров по Териберке Виктор Муратов. Его коллега из московской компании Сергей отметил, что "Териберка пользуется спросом у тех, кто хочет увидеть северное сияние". Но особых удобств тут ждать не стоит: после выхода фильма в селе мало что изменилось, предупреждает эксперт.

Правда, в этом году стало известно , что Мурманская область получит федеральное финансирование на реконструкцию автоподьезда к Териберке.

Кроме того, там регулярно проводят фестивали, а недавно к ним присоединился проект "Гастрономическая карта России".

Район будущего