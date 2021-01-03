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В России ответили на территориальные претензии Эстонии
В России ответили на территориальные претензии Эстонии
Российские политики прокомментировали слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что границу с Россией должен определять Тартуский мирный... РИА Новости, 03.01.2021
2021-01-03T21:46
2021-01-03T22:19
россия
хенн пыллуаас
леонид слуцкий
керсти кальюлайд
владимир джабаров
сергей цеков
вторая мировая война (1939-1945)
совет федерации рф
госдума рф
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские политики прокомментировали слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что границу с Россией должен определять Тартуский мирный договор 1920 года.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что высказывание эстонского политика нацелено на "внутреннюю аудиторию"."Подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", — считает он.Депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывание Пыллуааса неуместным и предупредила о риске обострения международной обстановки."Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае Прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", — отметила она в разговоре с РИА Новости.В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Таллин не сможет выстроить с Москвой нормальные отношения, пока эстонские политики допускают подобные высказывания."Если они хотят нормальные добрососедские отношения, надо уйти от этих "стандартов" — абсолютно бесполезных, бессмысленных, которые, кроме того, что нагнетают напряженность в отношениях, ничего не дают", — сказал он телеканалу RT, назвав территориальные претензии Эстонии недостижимой целью."С ней даже обсуждать эту тему никто не будет", — заключил Джабаров.По мнению члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, инициатива Пыллуааса — способ "привлечь к себе внимание".Тартуский мирный договорРоссия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Некоторые эстонские политики продолжают утверждать, что он действует и сейчас.Документ стал причиной того, что Москва и Таллин не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально соглашение было подписано в 2005 году, однако при выполнении ратификационных процедур Эстония в одностороннем порядке включила в закон преамбулу со ссылками на утративший силу Тартуский мирный договор. Россия расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии и отозвала подпись.В прошлом году Пыллуааса позволил себе очередное высказывание о Тартуском договоре и решении территориальных споров с Москвой. Комментируя заявление парламентария, президент Эстонии Керсти Кальюлайд тогда подчеркнула, что страна стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны. Сейчас Таллин пока не озвучил своей позиции.
https://radiosputnik.ria.ru/20210103/zemli-1591880891.html
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россия, хенн пыллуаас, леонид слуцкий, керсти кальюлайд, владимир джабаров, сергей цеков, вторая мировая война (1939-1945), совет федерации рф, госдума рф, елена панина, эстония, в мире

В России ответили на территориальные претензии Эстонии

21:46 03.01.2021 (обновлено: 22:19 03.01.2021)
 
© Sputnik / Евгений Ашихмин / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" открылся на границе РФ и Эстонии
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. Российские политики прокомментировали слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса, заявившего, что границу с Россией должен определять Тартуский мирный договор 1920 года.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий предположил, что высказывание эстонского политика нацелено на "внутреннюю аудиторию".
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"Подобные заявления все больше отдаляют перспективы выхода на ратификацию российско-эстонского пограничного договора 2014 года и создают дополнительную напряженность в двустороннем и межпарламентском сотрудничестве", — считает он.
Депутат Госдумы Елена Панина назвала высказывание Пыллуааса неуместным и предупредила о риске обострения международной обстановки.
"Этим могут воспользоваться влиятельные силы на Западе, видящие в прибалтийских государствах инструмент давления на Россию. В этом случае Прибалтийские страны, в частности Эстония, могут оказаться в эпицентре глобальной конфронтации", — отметила она в разговоре с РИА Новости.
В свою очередь, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров подчеркнул, что Таллин не сможет выстроить с Москвой нормальные отношения, пока эстонские политики допускают подобные высказывания.
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"Если они хотят нормальные добрососедские отношения, надо уйти от этих "стандартов" — абсолютно бесполезных, бессмысленных, которые, кроме того, что нагнетают напряженность в отношениях, ничего не дают", — сказал он телеканалу RT, назвав территориальные претензии Эстонии недостижимой целью.
"С ней даже обсуждать эту тему никто не будет", — заключил Джабаров.
По мнению члена международного комитета Совфеда Сергея Цекова, инициатива Пыллуааса — способ "привлечь к себе внимание".

"Изменение границ между Россией и Эстонией невозможно. Об этом говорится и в Конституции России: в соответствии с внесенными изменениями, отторжение российской территории недопустимо", — напомнил Цеков в комментарии РИА Новости.

Тартуский мирный договор

Россия рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Некоторые эстонские политики продолжают утверждать, что он действует и сейчас.
Документ стал причиной того, что Москва и Таллин не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально соглашение было подписано в 2005 году, однако при выполнении ратификационных процедур Эстония в одностороннем порядке включила в закон преамбулу со ссылками на утративший силу Тартуский мирный договор. Россия расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии и отозвала подпись.
В прошлом году Пыллуааса позволил себе очередное высказывание о Тартуском договоре и решении территориальных споров с Москвой. Комментируя заявление парламентария, президент Эстонии Керсти Кальюлайд тогда подчеркнула, что страна стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны. Сейчас Таллин пока не озвучил своей позиции.
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