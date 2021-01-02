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Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России
Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором "была согласована граница между Эстонией и... РИА Новости, 02.01.2021
2021-01-02T20:41
2021-01-02T21:19
россия
хенн пыллуаас
керсти кальюлайд
эстония
в мире
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует и поныне. Поздравление политика опубликовали на сайте парламента.Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является "доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии".В прошлом году он уже делал подобные заявления и призывал Москву вернуть "аннексированные территории". Тогда президент Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин же утверждает, что договор продолжает действовать. Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.
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россия, хенн пыллуаас, керсти кальюлайд, эстония, в мире

Спикер парламента Эстонии заявил о территориальных претензиях к России

20:41 02.01.2021 (обновлено: 21:19 02.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Степанов / Перейти в фотобанкПешеходный КПП "Нарва-2" на границе РФ и Эстонии
Пешеходный КПП Нарва-2 на границе РФ и Эстонии - РИА Новости, 1920, 02.01.2021
© РИА Новости / Сергей Степанов
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МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в своем новогоднем обращении заявил, что Тартуский мирный договор, в котором "была согласована граница между Эстонией и Россией", по международному праву действует и поныне.
Поздравление политика опубликовали на сайте парламента.
Пыллуаас напомнил, что в феврале 2020 года исполнилось сто лет с момента заключения этого соглашения. Согласно договору, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии. Также была установлена линия границы между двумя странами. Так, к Эстонии отошла часть Псковской губернии (ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва), ныне территории в Ленинградской области. В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Спикер парламента настаивает, что соглашение о границе якобы действует по сей день и является "доказательством признания Россией независимости и неприкосновенности Эстонии".
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В прошлом году он уже делал подобные заявления и призывал Москву вернуть "аннексированные территории". Тогда президент Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстония стала членом НАТО при условии отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что в Кремле подобные высказывания считают неприемлемыми.
Москва рассматривает Тартуский договор как исторический документ, не имеющий юридической силы. Таллин же утверждает, что договор продолжает действовать. Тартуский договор стал причиной того, что две страны по сей день не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России и отозвала подпись.
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РоссияХенн ПыллуаасКерсти КальюлайдЭстонияВ мире
 
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