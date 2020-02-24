Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019

ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев — РИА Новости. Президент Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны. Президентнапомнила, что Эстонию приняли вс условием отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.

Так глава государства прокомментировала слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть Таллину "аннексированные территории". Политик добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора эстонские власти настаивают на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского мирного договора 1920 года. Аналогичные высказывания также допускал глава МВД Март Хельме.

Эстонии тогдашний премьер-министр Андрес Таранд заявил, что Таллину, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо "идти вперед" в границах, которые отличаются от существовавших до Второй мировой войны. По словам Кальюлайд, после вывода советских войск изтогдашний премьер-министр Андрес Таранд заявил, что Таллину, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо "идти вперед" в границах, которые отличаются от существовавших до Второй мировой войны.

"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО", — сказала президент.

Она напомнила, что Таллин и Москва до сих пор не ратифицировали пограничный договор. При этом глава государства отметила, что сторонам нужно упорно работать, чтобы "сделать этот шаг".

"Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям", — резюмировала она.

Тартуский мирный договор был заключен Эстонией с Советской Россией 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из числа родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.

Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.

Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись была отозвана.