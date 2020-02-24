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Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России
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РИА Новости

Кальюлайд ответила на заявления о территориальных претензиях к России

21:45 24.02.2020 (обновлено: 22:14 24.02.2020)
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ХЕЛЬСИНКИ, 24 фев — РИА Новости. Президент Керсти Кальюлайд напомнила, что Эстонию приняли в НАТО с условием отказа от территориальных претензий и сохранения границ, возникших после Второй мировой войны.
Так глава государства прокомментировала слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть Таллину "аннексированные территории". Политик добавил, что для продвижения в ратификации российско-эстонского пограничного договора эстонские власти настаивают на признании Москвой границ прибалтийской республики в рамках Тартуского мирного договора 1920 года. Аналогичные высказывания также допускал глава МВД Март Хельме.
Президент Эстонской Республики Керсти Кальюлайд на совместной пресс-конференции с президентом Украины Петром Порошенко в Таллине
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В России оценили слова Кальюлайд о "несбывшейся надежде" на Москву
По словам Кальюлайд, после вывода советских войск из Эстонии тогдашний премьер-министр Андрес Таранд заявил, что Таллину, как и многим другим европейским государствам в послевоенный период, надо "идти вперед" в границах, которые отличаются от существовавших до Второй мировой войны.
"Без такого подхода нам никогда не открылась бы дверь в НАТО", — сказала президент.
Она напомнила, что Таллин и Москва до сих пор не ратифицировали пограничный договор. При этом глава государства отметила, что сторонам нужно упорно работать, чтобы "сделать этот шаг".
"Мы обещали союзникам: у Эстонии нет территориальных претензий к своим соседям", — резюмировала она.
Тартуский мирный договор был заключен Эстонией с Советской Россией 2 февраля 1920 года по окончании боевых действий. В то время Эстония вела бои с немецким ополчением "Ландсвер" из числа родившихся в Балтии немцев и бывших солдат и офицеров уже капитулировавшей в Первой мировой войне германской армии, а также с частями Красной армии.
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2 февраля, 08:00
Столетие Тартуского мира. Эстония открывает ящик Пандоры
Согласно Тартускому миру, Советская Россия стала первым в мире государством, признавшим независимость Эстонии, также была установлена линия государственной границы между двумя странами. По договору к Эстонии отошла часть Псковской губернии (так называемый Печорский край, ныне Печорский район Псковской области), территории на правобережье реки Нарова (Нарва) (ныне территории в Ленинградской области). В 1944 году эти территории были возвращены РСФСР.
Тартуский договор стал причиной того, что Эстония и Россия до сих пор не ратифицировали новый договор о границе. Первоначально он был подписан в 2005 году. При выполнении ратификационных процедур Таллин в одностороннем порядке включил в соответствующий закон преамбулу, содержащую ссылки на утративший силу Тартуский мирный договор 1920 года между Эстонией и Советской Россией. Москва расценила это как возможность предъявлять в будущем территориальные претензии к России, поэтому подпись была отозвана.
Глава МИД Сергей Лавров и тогдашний министр иностранных дел Эстонии Урмас Паэт в 2014 году подписали в Москве новые договоры о российско-эстонской государственной границе и разграничении морских пространств в Нарвском и Финском заливах. В них добавлены положения, что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу, а договоры касаются только решения пограничных вопросов. Документы были направлены на ратификацию в Госдуму и парламент Эстонии прошлого созыва.
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Керсти КальюлайдЭстонияРоссияВ мире
Популярные комментарии
"Но ведь Эстония, Латвия и Литва, когда они подписывали договоры о дружбе с Советским Союзом, им тоже хотелось верить, что это будет так. Но их всех проглотили." - А.И. Солженицын.
24 февраля, 22:19
vvab6
520101152
Ещё одно подтверждение, что Кирсти - один из немногих разумных людей в Эстонии. Молодчина, уважаю.
24 февраля, 21:46
iibrovkin
682060023
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