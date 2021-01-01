https://ria.ru/20210101/nalogi-1590690390.html

Налог на доходы физических лиц в России

Налог на доходы физических лиц в России

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в России и одним из основных налогов, формирующих российскую систему налогов. Хотя... РИА Новости, 01.01.2021

2021-01-01T04:10

2021-01-01T04:10

2021-01-01T04:10

россия

налоги

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/18/1590691426_0:279:3072:2007_1920x0_80_0_0_49e130340831aaa78ce03627eb5ee7a7.jpg

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) является одним из видов прямых налогов в России и одним из основных налогов, формирующих российскую систему налогов. Хотя он и относится к числу федеральных, вся сумма поступлений из этого источника зачисляется в доходы бюджетов субъектов РФ. НДФЛ исчисляется в процентах от совокупного дохода физлиц, полученных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Согласно Налоговому кодексу РФ, к таким доходам относятся заработная плата и премиальные выплаты, доход от предпринимательской деятельности, авторские вознаграждения, доходы от продажи имущества и сдачи его в аренду, гонорары за интеллектуальную деятельность, подарки и выигрыши, выплаты по больничным листам ряду налогоплательщиков и др. Не подлежат налогообложению пенсии, назначенные в соответствии с действующим законодательством, алименты у лиц их получающих, некоторые виды компенсационных выплат, проценты по банковским вкладам (в пределах установленных сумм) и целый ряд иных доходов. Плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица – налоговые резиденты (проведшие на территории России более 183 дней из предшествующих 365) по всей сумме полученных доходов на территории РФ и из-за рубежа и налоговые нерезиденты – только по доходам, полученным в России. Налоговая база для резидентов определяется как сумма облагаемых доходов с учетом установленных вычетов. По НДФЛ предусмотрены вычеты: стандартные (на самого налогоплательщика и на детей); социальные (вычет благотворительных расходов, расходов на образование, медицинских расходов и расходов на формирование пенсионных накоплений); имущественные (доходов от реализации квартиры и некоторых иных имущественных объектов, расходов на приобретение или строительство жилья); профессиональные (вычет расходов, связанных с получением доходов при ведении определенных видов деятельности). По каждому из вычетов установлены количественные ограничения сумм, принимаемых к вычету. За свою историю налог на доходы граждан пережил множество изменений, но практически всегда высокие доходы облагались повышенным налогом, а минимально необходимые для жизни заработки налогом не облагались вообще. Впервые он был введен в России 11 февраля 1812 года в форме налога на доходы помещиков от принадлежащего им недвижимого имущества. Его ставка являлась прогрессивной и варьировалась от 1% до 10%. Не облагаемый налогом минимум дохода составлял 500 рублей в год, что было немалой суммой, так как на тот момент стоимость двухкомнатного дома в Петербурге оценивалась для целей налогообложения недвижимости в 250 рублей. В годы существования СССР ставки подоходного налога многократно менялись, предпринимались даже попытки его полной отмены.Подоходно-поимущественным налогом, введенным декретом ВЦИК и СНК 16 ноября 1922 года, облагались по прогрессивным ставкам все виды доходов частных лиц от занятия свободными профессиями, заработная плата рабочих и служащих – граждан, проживающих в городе. Необлагаемый минимум дохода за шесть месяцев составлял 120 тысяч рублей. Ставка налога варьировалась от 0,67% от доходов в 150 тысяч рублей до 15% – в три миллиона рублей. В 1923 году ставки налога были изменены, хотя он также взимался с доходов за шесть месяцев. Минимальная ставка налога составляла 0,6% с суммы дохода в 600 рублей, максимальная равнялась 17,7%. Она бралась с доходов в 10 тысяч рублей.В 1926 году был введен подоходный налог для физических лиц с самостоятельным доходом от источников, находящихся в пределах СССР. Необлагаемый минимум устанавливался в размере 9001200 рублей в год в зависимости от места проживания. Ставка налога варьировалась от 0,7% с доходов за одну тысячу рублей до 18,64%, которая бралась с суммы в 25 тысяч рублей. В 1930 году минимальная ставка налога стала равняться 0,75%. Бралась она с доходов в 85 рублей в месяц. Максимальная 27,25% взималась с суммы в три тысячи рублей.В 1934 году произошло очередное изменение налога. Ставка налога в 0,8% бралась с месячного дохода в 100 рублей, а максимальная в 3,5% – с одной тысячи рублей. В 1940 году минимальный размер ставки налога составил 1,35% с суммы месячного дохода в 200 рублей, а максимальный – 5,6% с двух тысяч рублей. С 1943 года налог стали взимать с доходов за шесть месяцев. Его минимальная ставка равнялась 2,5% (с дохода в 200 рублей), а максимальная – 10,6% (с дохода равного две тысячи рублей). Налог платили четыре раза в год: в 15-е числа марта, мая, августа и ноября. Суммы авторских вознаграждений и другие заработки литераторов и работников искусств сверх необлагаемого минимума – 180 рублей в год – облагались по прогрессивной шкале от 1,5 до 13%. Суммы, полученные за рубежом, облагались по прогрессивной шкале сверх необлагаемого минимума – 500 рублей в год – по более высоким ставкам – от 30 до 75%. Если эти суммы получали наследники, ставки колебались от 60 до 75% в зависимости от суммы вознаграждения. В 1960 году необлагаемая налогом сумма заработной платы была повышена до 500 рублей. Ставки подоходного налога с рабочих и служащих, получающих заработной плату от 501 до 600 рублей в месяц включительно, были снижены в среднем на 40%. Однако указом от 22 сентября 1962 года президиум Верховного Совета СССР перенес сроки дальнейшего освобождения рабочих и служащих от уплаты налогов с заработной платы. Запланированное постепенное повышение необлагаемой налогом суммы заработной платы и полная отмена подоходного налога к 1 октября 1965 года были отложены на неопределенный срок. В 1967 году ставки подоходного налога с заработной платы от 61 до 80 рублей в месяц включительно снизили в среднем на 25%. В 1972 году необлагаемая налогом сумма заработной платы была повышена до 70 рублей в месяц, а ставки подоходного налога с заработной платы от 71 до 90 рублей в месяц были снижены в среднем на 35,5%. Последнее изменение подоходного налога в СССР произошло в 1984 году, когда сумма налога стала фиксированной – она варьировалась от 25 копеек с доходов в размере 71 рубль до 8,2 рубля при уровне заработной платы в 101 рубль и выше. А сумма дохода, превышающая 100 рублей, дополнительно облагалась по ставке 13%. 7 декабря 1991 года был принят закон РФ "О подоходном налоге с физических лиц", основной отличительной чертой которого стал переход к исчислению подоходного налога со всех категорий плательщиков исходя из совокупного годового дохода. В отношении всех видов доходов устанавливались единая система льгот и единая прогрессивная шкала ставок, которая практически ежегодно корректировалась. С 1 января 1992 года ставка налога составляла 12% (с дохода 200 тысяч рублей), 16% (с 400 тысяч рублей), 20,67% (с 600 тысяч рублей), 28,4% (с одного миллиона рублей). С 1 января 1993 года при средней заработной плате в месяц 58,7 тысяч рублей налоговая ставка составляла 12% (с одного миллиона рублей), 16% (с двух миллионов рублей), 20,67% (с трех миллионов рублей). С 1 января 1994 года при средней заработной плате в месяц 220 тысяч рублей – 12% (с 10 миллионов рублей), 18,4% (с 50 миллионов рублей), 24,2% (со 100 миллионов рублей). С 1 января 1996 года при средней заработной плате в месяц около 846 тысячи рублей – 12% (с 12 миллионов рублей), 16% (с 24 миллионов рублей) 19% (с 36 миллионов рублей), 21,75% (с 48 миллионов рублей), 28,64% (со 100 миллионов рублей). С 1 января 1998 года при средней заработной плате в месяц 1051,5 рубля – 12% (с 20 тысяч рублей), 13,5% (с 40 тысяч рублей), 15,67% (с 60 тысяч рублей), 18% (с 80 тысяч рублей), 20,4% (со 100 тысяч рублей), 27,7% (с 200 тысяч рублей). С 1 января 1999 года при средней заработной плате в месяц 1522,6 рубля – 12% (с 30 тысяч рублей), 13,5% (с 60 тысяч рублей) 15,67% (с 90 тысяч рублей), 19,4% (с 150 тысяч рублей), 27,2% (с 300 тысяч рублей), 34,32% (с 500 тысяч рублей). С 1 января 2000 года при средней заработной плате в месяц 2223 рубля – 12% (с 50 тысяч рублей), 17,33% (с 150 тысяч рублей), 23,67% (с 300 тысяч рублей). С 1 января 2001 года вступила в силу часть вторая Налогового кодекса РФ в России, согласно которой в стране начала действовать фиксированная ставка налога и отсутствовать минимальный не облагаемый налогами размер доходов. При этом существуют увеличенные или уменьшенные ставки для доходов, полученных от специфических видов деятельности. По налогу на доходы физических лиц действуют следующие ставки: 13% – по основным категориям доходов; 9% – по полученным дивидендам; 35% – по некоторым видам материальной выгоды и выигрышам; 30% – по доходам, полученным нерезидентами. В июне 2020 года в своем в обращении к россиянам президент России Владимир Путин предложил отменить плоскую шкалу НДФЛ. Закон, вносящий поправки в налоговое законодательство, был разработан и 23 ноября подписан главой государства. Согласно документу, с 1 января 2021 года доходы более пяти миллионов рублей будут облагаться по налоговой ставке 15%. Эти изменения коснутся следующих видов доходов: оплаты труда физических лиц, дивидендов, купонных доходов по облигациям и доходов из-за рубежа, от ценных бумаг, в том числе от их продажи, от предпринимательской деятельности и др. Эта мера не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы по-прежнему будут облагаться по ставке 13%. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, налоги, справки