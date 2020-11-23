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Путин подписал закон о повышении налога на доходы богатых россиян
Путин подписал закон о повышении налога на доходы богатых россиян
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Со следующего года доходы,... РИА Новости, 23.11.2020
2020-11-23T17:56
2020-11-23T17:56
владимир путин
экономика
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МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Со следующего года доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, будут облагаться налогом по ставке в 15 процентов.До сих пор ставка НДФЛ составляла 13 процентов.Идея отменить плоскую шкалу принадлежит президенту, он выступил с ней в июне. Тогда глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов. Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Но она не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы по-прежнему будут облагаться по ставке 13 процентов.На что пойдут деньгиПовышение НДФЛ на доходы состоятельных людей в ближайшие три года должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Их направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.По предложению президента, эти средства "окрасят", то есть защитят от любого другого использования. По словам Путина, они предназначены для лечения, закупки дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведения высокотехнологичных операций.Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила это решение.Спикер отметила, что парламентарии будут мониторить ситуацию в этой сфере, должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным, добавила она.Мнение экспертаПовышение НДФЛ прокомментировал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян."Это скорее политический жест, призванный удовлетворить запрос общества на социальную справедливость", — сказал он РИА Новости.Эксперт отметил, что порог в пять миллионов рублей в год (примерно 417 тысяч в месяц) соответствует уровню зарплат топ-менеджмента, профессиональных управленцев и руководителей бизнеса, и таких кадров в России не хватает."Однако с учетом того, что повышение налоговой ставки будет незначительным, существенной негативной реакции со стороны тех, кого коснется эта мера, не последует", — считает Микаелян. Он добавил, что это решение может стать "пробным шагом" и началом более серьезных изменений в системе налогообложения доходов россиян.
https://ria.ru/20201109/deti-1583731877.html
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владимир путин, экономика

Путин подписал закон о повышении налога на доходы богатых россиян

17:56 23.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей НикольскийПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 23.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для состоятельных граждан. Со следующего года доходы, превышающие пять миллионов рублей в год, будут облагаться налогом по ставке в 15 процентов.
До сих пор ставка НДФЛ составляла 13 процентов.
Идея отменить плоскую шкалу принадлежит президенту, он выступил с ней в июне. Тогда глава государства пояснил, что повышенной ставкой будут облагаться не все доходы, а только та их часть, которая превышает пять миллионов.
Эта мера касается периодических и активных доходов, связанных непосредственно с трудовой деятельностью (включая зарплату и дивиденды). Но она не будет распространяться на средства, вырученные с продажи личного имущества (за исключением ценных бумаг), и выплаты по договорам страхования и пенсионного обеспечения. Эти доходы по-прежнему будут облагаться по ставке 13 процентов.
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Путин поручил сохранить объемы лечения детей с тяжелыми болезнями

На что пойдут деньги

Повышение НДФЛ на доходы состоятельных людей в ближайшие три года должно принести бюджету около 190 миллиардов рублей. Их направят на лечение детей с редкими тяжелыми заболеваниями.
По предложению президента, эти средства "окрасят", то есть защитят от любого другого использования. По словам Путина, они предназначены для лечения, закупки дорогостоящих лекарств, техники и средств реабилитации, проведения высокотехнологичных операций.
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высоко оценила это решение.
"Это было генеральное и справедливое решение для того, чтобы найти ресурсы для лечения людей с орфанными заболеваниями", — сказала она на заседании, где рассматривался закон.
Спикер отметила, что парламентарии будут мониторить ситуацию в этой сфере, должны быть централизованные закупки, реестр детей с орфанными заболеваниями. Весь механизм должен быть прозрачным и понятным, добавила она.
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Мнение эксперта

Повышение НДФЛ прокомментировал член совета директоров международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza Агван Микаелян.
"Это скорее политический жест, призванный удовлетворить запрос общества на социальную справедливость", — сказал он РИА Новости.
Эксперт отметил, что порог в пять миллионов рублей в год (примерно 417 тысяч в месяц) соответствует уровню зарплат топ-менеджмента, профессиональных управленцев и руководителей бизнеса, и таких кадров в России не хватает.
"Однако с учетом того, что повышение налоговой ставки будет незначительным, существенной негативной реакции со стороны тех, кого коснется эта мера, не последует", — считает Микаелян.
Он добавил, что это решение может стать "пробным шагом" и началом более серьезных изменений в системе налогообложения доходов россиян.
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