В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев
С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в полицию поступило обращение регионального управления Росгвардии с просьбой дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе.
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"За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные "пистолеты Стечкина", - информирует ГУМВД.
В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели реальную операцию захвата "спецназовцев", чей микроавтобус был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна.
"Сейчас обоих "спецназовцев" везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов", - говорится в сообщении.
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Свидетелями задержания псевдоспецназа стали водитель микроавтобуса и оператор, в обязанности которой входила съемка розыгрышей на видео, отмечает полиция.