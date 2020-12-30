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В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев
В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев
Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T23:52
2020-12-30T23:52
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
гумвд
ленинградская область
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, в полицию поступило обращение регионального управления Росгвардии с просьбой дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе.В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели реальную операцию захвата "спецназовцев", чей микроавтобус был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна.Свидетелями задержания псевдоспецназа стали водитель микроавтобуса и оператор, в обязанности которой входила съемка розыгрышей на видео, отмечает полиция.
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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев

23:52 30.12.2020
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковРабота УМВД России
Работа УМВД России - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
Как отмечает ведомство, в полицию поступило обращение регионального управления Росгвардии с просьбой дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе.
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"За определенную сумму клиент получает незабываемые впечатления, выступая в роли объекта силовой акции захвата спецназом. При этом для пущей достоверности сотрудники фирмы наряжены в казенное обмундирование с опознавательными надписями и шевронами правоохранительных органов. Экипировка также впечатляет: штатные спецсредства, бронежилеты, балаклавы, шлемы и охолощеные "пистолеты Стечкина", - информирует ГУМВД.

В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели реальную операцию захвата "спецназовцев", чей микроавтобус был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна.

"Сейчас обоих "спецназовцев" везут в отдел полиции для привлечения к ответственности за незаконное использование форменного обмундирования правоохранительных органов", - говорится в сообщении.

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Свидетелями задержания псевдоспецназа стали водитель микроавтобуса и оператор, в обязанности которой входила съемка розыгрышей на видео, отмечает полиция.
 
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