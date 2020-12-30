https://ria.ru/20201230/spetsnaz-1591660066.html

В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев

В Петербурге задержали "похищавших" людей лжеспецназовцев

Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T23:52

2020-12-30T23:52

2020-12-30T23:52

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 дек – РИА Новости. Полиция задержала двух мужчин, которые под видом спецназа ради розыгрыша участвовали в "захватах" людей, пользуясь обмундированием и экипировкой правоохранительных органов, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.Как отмечает ведомство, в полицию поступило обращение регионального управления Росгвардии с просьбой дать правовую оценку деятельности коммерческой фирмы, которая занимается организацией специфических розыгрышей на платной основе.В ответ на обращение Росгвардии полицейские провели реальную операцию захвата "спецназовцев", чей микроавтобус был блокирован на территории АЗС на проспекте Шаумяна.Свидетелями задержания псевдоспецназа стали водитель микроавтобуса и оператор, в обязанности которой входила съемка розыгрышей на видео, отмечает полиция.

https://ria.ru/20201030/chinovnik-1582280241.html

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россия

ленинградская область

санкт-петербург

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россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия