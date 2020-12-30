https://ria.ru/20201230/prestupnost-1591524319.html

Генпрокуратура рассказала о росте преступности в 50 регионах

Генпрокуратура рассказала о росте преступности в 50 регионах

В десятках российских регионов отмечается рост количества преступлений, сообщается в ежемесячном сборнике Генеральной прокуратуры, посвященном состоянию... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T10:57

2020-12-30T10:57

2020-12-30T14:20

общество

россия

генеральная прокуратура рф

москва

новосибирская область

тюменская область

санкт-петербург

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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. В десятках российских регионов отмечается рост количества преступлений, сообщается в ежемесячном сборнике Генеральной прокуратуры, посвященном состоянию преступности.В целом, говорится в нем, криминогенная ситуация в России по итогам 11 месяцев остается относительно стабильной: общее число зарегистрированных преступлений выросло на 1,2 процента, почти до 1,9 миллиона."В пределах от 1,8 до 1,9 миллиона деяний регистрировалось в сопоставимые периоды начиная с 2017 года", — поясняется в сборнике.В абсолютном выражении самый значительный прирост числа преступлений зафиксировали в Санкт-Петербурге (на 12,2 тысячи больше), в Москве (на 4,9 тысячи) и Новосибирской области (на четыре тысячи), а всего он отмечался в 50 регионах. В Воронежской и Тюменской областях и в Северной Осетии число выявленных преступлений снизилось.Больше всего преступлений (свыше 80 процентов, или полтора миллиона) совершается в городах и поселках городского типа, а на сельскую местность приходится лишь каждое пятое — 362,5 тысячи. В расчете на 100 тысяч населения регистрируется около 1288 преступлений, из которых 356 относятся к категории особо тяжких и тяжких. При этом за последние три года общий уровень преступности снизился (1288 против 1310,7), а по особо тяжким и тяжким, наоборот, вырос (356 по сравнению с 287,7).Наибольшие значения уровня преступности отмечаются в Туве (2304,1), Амурской области (2172, 4) и Еврейской автономной области (2101,8).Доля преступлений небольшой и средней тяжести составляет 72 процента, причем их совокупность снизилась на 3,2 процента — в отличие от тяжких и особо тяжких, число которых выросло на 14,7 процента."Наибольший удельный вес последних отмечен в Санкт-Петербурге (39,8 процента, 23,2 тысячи), Ленинградской области (36,7 процента, 9,3 тысячи) и Москве (36,7 процента, 49,4 тысячи)", — поясняется в отчете.Больше половины всех уголовно наказуемых преступлений — это преступления против собственности. Самые большие темпы прироста выявили у мошенничества, а самыми распространенными оказались кражи.

https://ria.ru/20201109/prestupleniya-1583773887.html

https://ria.ru/20201125/prestupnost-1586194029.html

россия

москва

новосибирская область

тюменская область

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, россия, генеральная прокуратура рф, москва, новосибирская область, тюменская область, санкт-петербург