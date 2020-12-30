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В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой"
В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой"
Обещание Киева сделать "адской" тему Крыма для России можно расценивать как посягательство на территориальную целостность, считают российские политики. РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T15:07
2020-12-30T15:09
россия
ситуация на украине
дмитрий кулеба
совет федерации рф
мид украины
госдума рф
симферополь
республика крым
украина
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обещание Киева сделать "адской" тему Крыма для России можно расценивать как посягательство на территориальную целостность, считают российские политики.Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной". Также он допустил, что однажды над Симферополем поднимут украинский флаг."Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными", — предупредил в разговоре со "Взглядом" сенатор Франц Клинцевич.Он также добавил, что такие заявления у российской стороны вызывают "сожаление и недоумение"."Когда подобные слова исходят из уст министра иностранных дел, то это звучит как агрессия. Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идет о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе ее территории", — подчеркнул в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.Он также отметил, что крымчане не намерены отказываться от своей исторической родины, и полуостров навсегда вернулся в Россию.Источник в российском МИД, в свою очередь, назвал слова Кулебы попыткой выслужиться на антироссийской теме."Они могут обзываться, как хотят. Есть много проблем, которые надо решать вместе в каком-то нормальном диалоге. А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем", — заключил он.Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также напомнил, что для россиян Крым является "святой землей", а заявления украинской стороны следует воспринимать как самовнушение."По факту они останутся у разбитого корыта. Кулеба подобными высказываниями разрушает Украину и никак не может понять, что для его страны самое главное — хорошие и добрые отношения с Россией", — добавил Цеков.Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием против России. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
https://ria.ru/20201228/ukraina-1591241409.html
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россия, ситуация на украине, дмитрий кулеба, совет федерации рф, мид украины, госдума рф, симферополь, республика крым, украина, в мире

В России ответили на угрозы Украины сделать Крым "адской темой"

15:07 30.12.2020 (обновлено: 15:09 30.12.2020)
 
© РИА Новости / Алексей МальгавкоВид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму
Вид на поселок Партенит на побережье Черного моря в Крыму - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Обещание Киева сделать "адской" тему Крыма для России можно расценивать как посягательство на территориальную целостность, считают российские политики.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России "адской, а не священной". Также он допустил, что однажды над Симферополем поднимут украинский флаг.
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"Это попытки поиграть во взрослого дядю, но в случае, если Украина что-то нам устроит, ответные действия будут не детскими или шуточными, а серьезными", — предупредил в разговоре со "Взглядом" сенатор Франц Клинцевич.
Он также добавил, что такие заявления у российской стороны вызывают "сожаление и недоумение".
"Когда подобные слова исходят из уст министра иностранных дел, то это звучит как агрессия. Украинская сторона должна предоставить свои разъяснения относительно данного заявления, так как речь идет о посягательстве на территориальную целостность России и открытой угрозе ее территории", — подчеркнул в разговоре с РИА Новости депутат Госдумы Михаил Шеремет.
Он также отметил, что крымчане не намерены отказываться от своей исторической родины, и полуостров навсегда вернулся в Россию.
Источник в российском МИД, в свою очередь, назвал слова Кулебы попыткой выслужиться на антироссийской теме.
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"Они могут обзываться, как хотят. Есть много проблем, которые надо решать вместе в каком-то нормальном диалоге. А когда разбрасываются такими заявлениями, отдаляется возможность нахождения каких-то конструктивных решений любых имеющихся проблем", — заключил он.
Член комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков также напомнил, что для россиян Крым является "святой землей", а заявления украинской стороны следует воспринимать как самовнушение.
"По факту они останутся у разбитого корыта. Кулеба подобными высказываниями разрушает Украину и никак не может понять, что для его страны самое главное — хорошие и добрые отношения с Россией", — добавил Цеков.
Слова об "адской теме" Крыма стали не первым провокационным высказыванием Кулебы на этой неделе. Ранее украинский политик назвал вакцину "Спутник V" гибридным оружием против России. Тогда в Москве отметили, что подобные заявления прежде всего отражаются на жителях Украины, чьи жизни в данный момент находятся в опасности.
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