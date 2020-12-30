https://ria.ru/20201230/brexit-1591536062.html

Евросоюз подписал сделку по Brexit

Евросоюз подписал сделку по Brexit

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из... РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T11:41

2020-12-30T11:41

2020-12-30T12:40

выход британии из евросоюза

евросовет

еврокомиссия

великобритания

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/1/1564134814_0:213:2861:1822_1920x0_80_0_0_28bc389e72433711f67acd696f5baa9e.jpg

БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.Церемония состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону.Всего стороны визируют три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.К соглашению по торговой сделке представители Британии и Европейской комиссии пришли 24 декабря, всего за неделю до окончания переходного периода после Brexit. Переговоры буксовали несколько месяцев.Соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента. Комитет постоянных представителей ЕС ранее на этой неделе разрешил временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января.В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан (британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам — британские), товаров (восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот) и услуг (британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации). Однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения, сотрудничество Лондона с Europol и правоохранительными органами европейских стран, включая быстрый обмен данными, а также сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.Управлять рыбными ресурсами стороны решили вместе, кроме того, на пять с половиной лет заморожен статус-кво по правам на вылов. Британия переходит на полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций.

https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html

https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html

https://ria.ru/20201223/brexit-1590619786.html

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

выход британии из евросоюза, евросовет, еврокомиссия, великобритания, в мире