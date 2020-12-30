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Евросоюз подписал сделку по Brexit
Евросоюз подписал сделку по Brexit
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из... РИА Новости, 30.12.2020
2020-12-30T11:41
2020-12-30T12:40
выход британии из евросоюза
евросовет
еврокомиссия
великобритания
в мире
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.Церемония состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону.Всего стороны визируют три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.К соглашению по торговой сделке представители Британии и Европейской комиссии пришли 24 декабря, всего за неделю до окончания переходного периода после Brexit. Переговоры буксовали несколько месяцев.Соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента. Комитет постоянных представителей ЕС ранее на этой неделе разрешил временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января.В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан (британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам — британские), товаров (восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот) и услуг (британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации). Однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения, сотрудничество Лондона с Europol и правоохранительными органами европейских стран, включая быстрый обмен данными, а также сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.Управлять рыбными ресурсами стороны решили вместе, кроме того, на пять с половиной лет заморожен статус-кво по правам на вылов. Британия переходит на полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций.
https://ria.ru/20201226/velikobritaniya-1590969851.html
https://ria.ru/20201213/merkel-1588996192.html
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выход британии из евросоюза, евросовет, еврокомиссия, великобритания, в мире

Евросоюз подписал сделку по Brexit

11:41 30.12.2020 (обновлено: 12:40 30.12.2020)
 
© AP Photo / Olivier HosletСотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе
Сотрудники протокола убирают флаг Великобритании у здания Европы в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.12.2020
© AP Photo / Olivier Hoslet
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БРЮССЕЛЬ, 30 дек — РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Евросовета Шарль Мишель подписали соглашение о торговле и сотрудничестве после выхода Великобритании из ЕС.
Церемония состоялась в штаб-квартире Совета ЕС в Брюсселе. Теперь документы направят в Лондон британскому премьер-министру Борису Джонсону.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон с табличкой Get Brexit Done - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
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Британия не устояла. ЕС празднует победу
Всего стороны визируют три документа: по торговле и сотрудничеству, о процедурах по обмену и защите конфиденциальной информации, а также о сотрудничестве в области мирного использования атомной энергии.
К соглашению по торговой сделке представители Британии и Европейской комиссии пришли 24 декабря, всего за неделю до окончания переходного периода после Brexit. Переговоры буксовали несколько месяцев.
Соглашение еще требует одобрения стран Евросоюза и ратификации Европарламента. Комитет постоянных представителей ЕС ранее на этой неделе разрешил временную реализацию торгового соглашения с Великобританией на два месяца с 1 января.
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время совместной с президентом РФ Владимиром Путиным пресс-конференции по итогам встреч - РИА Новости, 1920, 13.12.2020
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Меркель ответила на обвинения в жесткости на переговорах по Brexit
В итоге с начала года прекратится свободное перемещение граждан (британцам для длительного пребывания потребуются европейские визы, европейцам — британские), товаров (восстанавливается пограничный контроль, в том числе санитарный, но не будет пошлин и квот) и услуг (британским перевозчикам или страховщикам придется подстраиваться под правила ЕС, не будет взаимного признания профессиональной квалификации).
Однако сохраняются свобода грузоперевозок и авиасообщения, сотрудничество Лондона с Europol и правоохранительными органами европейских стран, включая быстрый обмен данными, а также сотрудничество в сфере угроз наподобие пандемии.
Управлять рыбными ресурсами стороны решили вместе, кроме того, на пять с половиной лет заморожен статус-кво по правам на вылов. Британия переходит на полностью независимую внешнюю и оборонную политику, в том числе в вопросе санкций.
Сторонница Brexit на торжественных мероприятиях, посвященных выходу Великобритании из ЕС (Brexit Party) на площади Парламента в Лондоне - РИА Новости, 1920, 23.12.2020
23 декабря, 18:00
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Выход Британии из ЕвросоюзаЕвросоветЕврокомиссияВеликобританияВ мире
 
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