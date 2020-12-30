https://ria.ru/20201230/beremennost-1591580196.html

Тест на беременность: когда и как делать, чтобы получить верный результат

Тест на беременность: когда и как делать, чтобы получить верный результат

Экспресс-тесты - это наиболее быстрый способ определения беременности на ранних сроках. О том, когда их лучше делать - в материале РИА Новости. РИА Новости, 30.12.2020

2020-12-30T15:04

2020-12-30T15:04

2020-12-30T15:04

беременность

здоровье - общество

дети

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МОСКВА, 30 дек – РИА Новости. Экспресс-тесты - это наиболее быстрый способ определения беременности на ранних сроках. О том, когда их лучше делать - в материале РИА Новости.Как работает тест на беременность“Тест на беременность основан на выявлении хорионического гонадотропина человека (ХГЧ) в моче женщины. Это гормон, который вырабатывается в организме при беременности”, - рассказала РИА Новости кандидат медицинских наук, врач акушер-гинеколог Вероника Берсенева.Гормон производится оболочкой плодного яйца, когда оплодотворенная яйцеклетка прикрепляется к стенке матки. Происходит это, как правило, через семь дней. У небеременной женщины уровень гормона ниже 5 мМЕ/мл, поэтому тесты его не распознают. При беременности он быстро растет и к 5-й неделе может достигать 151 000 мЕД/мл. Повышенный показатель дает положительный результат диагностики. Сами экспресс-тесты могут иметь разную чувствительность к ХГЧ - более дорогие позволяют определить беременность уже через неделю после зачатия, когда уровень гормона равняется 10 мМЕ/мл. Также они отличаются по способу применения: это могут быть тест-полоски, струйные, планшетные тесты и цифровые. Последние считаются наиболее чувствительными и точными. Стоит тест на беременность от 60 рублей и выше. Когда лучше делать тест на беременность?Беременность можно определить по лабораторному анализу крови. Он покажет положительный или отрицательный результат уже на 8-10 день после оплодотворения. С аптечным тестом все иначе:При этом, несмотря на то, что тесты обещают точный результат практически с первых дней, лучше не торопиться, а сделать его минимум через семь дней после задержки.Может ли ошибаться?Аптечный тест на беременность может ошибаться, но эти случаи редки.“Тест на ХГЧ является достаточно информативным методом диагностики беременности, и ошибка, как правило, происходит при погрешностях в использовании. Также в определенных ситуациях локализации плодного яйца вторая полоска может проявляться недостаточно четко. В таких случаях тест считается недостаточно информативным”, - добавила Вероника Берсенева.Вероятность того, что высокочувствительный тест, сделанный через две недели после оплодотворения, продемонстрирует неверный результат, крайне мала. Несмотря на это, бывают случаи, когда он показывает беременность, которая не видна на УЗИ. При этом внематочную беременность тест может не показывать. Определяется она с помощью УЗИ, отслеживания динамики крови на гормон ХГЧ или диагностической лапароскопии.Что делать, если вторая полоска слабо просвечивается?Причин, по которым вторая полоска плохо видна, может быть много. Например, низкий уровень ХГЧ в моче, когда тест сделали слишком рано или он был некачественным. Также на это могут повлиять истекший срок его годности и неправильное использование. Другие факторы: проблемы со здоровьем, выкидыш на раннем сроке, недавний аборт или принятие лекарств для стимуляции фертильности. Если повторный тест, сделанный через 2-3 дня, показывает аналогичный результат, это может говорить о недостаточной выработке гормона, замершей или внематочной беременности, неправильном ее развитии. В таком случае следует сделать ультразвуковое исследование полости матки, которое позволить определить точную причину.

https://ria.ru/20200926/chetvernya-1577781613.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200703/1573788935.html

https://ria.ru/20201210/zakonoproekt-1588613236.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201215/beremennost-1589320333.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

беременность, здоровье - общество, дети