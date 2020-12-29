https://ria.ru/20201229/religiya-1591368056.html

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в сфере религии

Выбор РИА Новости: главные события 2020 года в сфере религии

Коронавирус стал главной новостью 2020 года и в религиозной жизни. Большие человеческие потери, а также закрытие храмов, мечетей, синагог, дацанов и другие... РИА Новости, 29.12.2020

2020-12-29T12:44

2020-12-29T12:44

2020-12-29T13:00

религия и мировоззрение

святослав медведев

собор святой софии в турции

коронавирус и вера

религия

сербская православная церковь

элладская православная церковь

евреи

аналитика - религия и мировоззрение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/16/1590359373_0:90:3016:1787_1920x0_80_0_0_dba3a9ee84ab450f6bbc5fa5922e8b84.jpg

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Коронавирус стал главной новостью 2020 года и в религиозной жизни. Большие человеческие потери, а также закрытие храмов, мечетей, синагог, дацанов и другие эпидемиологические ограничения коснулись духовенства и мирян всех традиционных конфессий России. Они проявили сплоченность, организовав мощное волонтерское движение в помощь страдающим от COVID-19, а РПЦ сумела добиться доступа священников в спецкостюмах к "ковидным" больным для оказания им духовной поддержки.Резонансными событиями уходящего года стали превращение в мечеть легендарной Святой Софии в Турции и нарастание кризиса в отношениях православных церквей мира из-за признания главами некоторых из них раскольнической "Православной церкви Украины". Угрожающие масштабы приняли в 2020 году нападения на христиан в странах Африки, которые эксперты уже называют геноцидом. Внутри России знаковыми можно назвать захват женского монастыря на Урале COVID-диссидентом схиигуменом Сергием (Романовым) и впоследствии лишение его сана и отлучение от церкви, арест лидера нашумевшей секты Виссариона, запрещение в служении известного миссионера протодиакона Андрея Кураева.Позитивных новшеств тоже было немало. Так, верующие добились отмены антицерковных мер в Черногории: благодаря внесённым поправкам в законодательство Черногорско-Приморская митрополия Сербской православной церкви была восстановлена в правах. Удалось быстро достичь мира во вспыхнувшем вновь конфликте в Карабахе и, что особенно важно, предотвратить перерастание его в религиозный. В 2020 году увековечили память родившегося 400 лет назад идеолога старообрядчества протопопа Аввакума. Открыли главный храм Вооруженных сил России. А российские ученые обнародовали первые результаты успешных исследований медитации, которые проводятся совместно с Далай-ламой и буддийскими монахами.Коронавирус и вераРаспространившаяся в этом году на весь мир пандемия коронавируса стала причиной смерти и тяжелой болезни многих служителей традиционных религий. В Русской православной церкви, в частности, COVID-19 унес жизни митрополитов Екатеринодарского и Кубанского Исидора, Казанского и Татарстанского Феофана, Чебоксарского и Чувашского Варнавы, бывшего митрополита Астраханского Ионы, настоятеля кафедрального Богоявленского Елоховского собора Москвы Александра Агейкина и еще ряда архиереев и выдающихся деятелей. Скончались и такие видные православные лидеры мира, как патриарх Сербский Ириней и митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий. Жертвами вируса в России также стали муфтий Ингушетии Абдурахман Мартазанов, первый муфтий Нижегородской области Умар Идрисов, верховный лама Тувы Джампел Лодой и другие представители духовенства.Быстрое распространение COVID-19 вынудило власти пойти на беспрецедентные меры в новейшей истории России - закрытие храмовых помещений для верующих, даже в дни больших праздников. Пасха, Песах, Курбан, Ураза и другие крупнейшие религиозные праздники впервые прошли в условиях строгих ограничений, изоляции, закрытых церквей, мечетей, дацанов и синагог. При этом, в отличие от ряда западных стран, в РФ представителям духовенства разрешалось посещать храмы и продолжать совершать богослужения.Жесткие ограничительные меры вызвали конфликты с властями некоторых представителей духовенства и мирян, по тем или иным причинам не принявших нововведений. Одним из ярчайших стал международный скандал вокруг традиционного массового паломничества евреев в украинский город Умань. В связи с закрытием Украиной границы для въезда иностранцев из-за сложной эпидемиологической ситуации многочисленные паломники-хасиды не смогли попасть в Умань на празднование иудейского Нового года, при этом более тысячи верующих несколько дней вынужденно находились между украинским и белорусским пунктами пропуска на границе.В то же время положительной реакцией на пандемию стала беспрецедентная волна волонтерства. Помощь болеющим и врачам, пожилым людям и другим категориям нуждающихся граждан инициировали верующие разных конфессий и поддержали практически все религиозные организации.Изоляционные антивирусные меры способствовали также рывку в развитии и внедрении новых цифровых технологий коммуникации в религиозную сферу. Увеличилось число и улучшилось качество трансляций богослужений, где-то появились даже услуги исповеди по телефону или онлайн. Однако это вызвало неоднозначную реакцию духовенства, пришедшего к выводу о неканоничности совершения таинств "на удаленке".София-мечетьТурецкие власти сделали легендарную Святую Софию мечетью в июле, соответствующий указ подписал президент Реджеп Тайип Эрдоган. Перед этим Госсовет Турции аннулировал решение от 1934 года о музейном статусе собора.Собор Святой Софии, известный с IV века, более тысячи лет был самым большим храмом в христианском мире. После захвата Константинополя османами и падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. Однако в XX веке, по декрету основателя современного Турецкого государства Кемаля Ататюрка, храмовое здание стало музеем и было включено в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Протесты христианских церквей, а также видных политических, культурных и общественных деятелей разных стран, не принявших возврат к османским временам в случае с Софией, никак не повлияли на Анкару.Вскоре после этого мечетью стал и расположенный на территории нынешней Турции знаменитый монастырь Хора. Это один из главных памятников византийского искусства XI века, также находящийся под защитой ЮНЕСКО. Уникальные мозаики и фрески и здесь закрыли от взоров посетителей специальными полотнами и иными способами (в исламе запрещено изображать людей и животных).Экстремизм под маской религииТеракты прикрывающихся исламом радикалов в Европе получили резонанс во всем мире, в том числе и в России, где проживает значительная доля мусульман.Под Парижем в коммуне Конфлан-Сент-Онорин 16 октября был обезглавлен учитель истории Самюэль Пати, который демонстрировал на уроках, посвященных свободе слова, карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo. Нападавшего ликвидировала полиция. А 29 октября вооруженный ножом мужчина напал на людей в церкви Нотр-Дам в Ницце, погибли три человека. Задержанный подозреваемый оказался 21-летним выходцем из Туниса.С терактами в ноябре столкнулась и Австрия. Вечером 2 ноября в центре Вены была совершена серия нападений со стрельбой, одним из объектов атаки стала синагога. В результате атаки погибли четыре человека, 22 получили ранения. Нападавший был убит, им оказался 20-летний албанец Куйтим Фейзулай, сторонник террористической группировки.В декабре 2020 года во Франции вынесли вердикт по громкому делу о терактах в редакции сатирического журнала Charlie Hebdo, в парижском пригороде Монруже и в кошерном супермаркете в Париже в январе 2015 года. Суд присяжных Парижа приговорил 14 обвиняемых, которые оказывали помощь террористам, к наказанию от четырех лет тюрьмы до пожизненного заключения. Двое нападавших были ликвидированы еще во время штурма спецназом.Во время национальной церемонии прощания с Пати президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна продолжит защищать права человека и не откажется от карикатур "во имя свободы слова". При этом глава государства упомянул, что исламская религия повсюду переживает кризис. Ранее он же заявлял, что в стране существует "свобода богохульствовать". Позиция французского президента вызвала остро негативную реакцию в исламском мире. Так, в ряде стран Ближнего Востока начались антифранцузские протесты с призывами бойкотировать продукцию из Франции.В России лидеры мусульманских и других традиционных религиозных организаций заявили о недопустимости не только насильственных действий, но и сознательных провокаций, недвусмысленно указав на карикатуры Charlie Hebdo. Президент Владимир Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что оскорбление чувств верующих всегда будет иметь ответную реакцию, и об этом всегда должны помнить те, кто идет на такие шаги. Однако эта реакция, по словам российского лидера, не должна быть агрессивной и не должна приводить к лишению жизни человека, что "в принципе противоречит самому духу любой мировой религии".Признание ПЦУ и расколПредстоятель Кипрской православной церкви архиепископ Хризостом 24 октября признал раскольническую "Православную церковь Украины" (ПЦУ), впервые помянув в этот день во время богослужения Епифания (Думенко) как "предстоятеля" ПЦУ. В свою очередь кипрский Синод на внеочередном заседании 23-25 ноября "не стал противиться" этому решению Хризостома, выразив надежду на некие "расширенные консультации по разрешению кризисной ситуации".ПЦУ была создана на "объединительном соборе" в Киеве в 2018 году по инициативе тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и Константинопольского патриарха Варфоломея путем слияния двух раскольнических организаций. "Новая церковь" получила от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии" в 2019 году. В том же году ее признали первоиерархи Александрийской и Элладской православных церквей, епископат которых, как и в Константинопольской церкви, составляют преимущественно греки. Присоединение в 2020 году к этой группе первоиерарха греческой же Кипрской церкви еще больше усугубило кризис в некогда дружной "семье" 15 поместных православных церквей (ППЦ) мира. Она фактически разделилась на два лагеря: "греческий" и "негреческий".РПЦ ответила на признание раскольников - разрывом отношений с Константинополем и с теми предстоятелями и архиереями в других поместных церквах, которые приняли украинский раскол. А также ограничила паломничества в соответствующие епархии этих церквей. С архиереями, отказавшимися признать легитимность раскольников и служить вместе с ними, Московский патриархат продолжит полноценное общение.Попытки выйти из кризиса в мировом православии предпринимаются. Так, 26 февраля 2020 года по инициативе Иерусалимского патриархата в столице Иордании Аммане состоялась межправославная встреча высокого уровня для обсуждения сложившейся ситуации. В ней приняли участие патриархи Иерусалимский Феофил, Московский Кирилл, Сербский Ириней, глава Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации Румынской и Польской церквей. Таким образом, на саммите были представлены менее половины поместных православных церквей мира. И конкретных решений достичь не удалось. Встречи "в амманском формате" предполагалось продолжить, но этому помешала пандемия.Белоруссия и новый предстоятельБелорусская православная церковь (БПЦ, экзархат в составе Московского патриархата) в 2020 году обрела нового предстоятеля. На смену митрополиту Минскому и Заславскому Павлу на пост главы БПЦ был назначен епископ Борисовский и Марьингорский Вениамин, решение об этом 25 августа принял Синод Русской православной церкви. Как поясняли в РПЦ, митрополит Павел сам просил освободить его от должности главы Белорусского экзархата (он возглавил Кубанскую митрополию). Патриарх Кирилл выразил надежду, что у митрополита Вениамина будут "мудрость и духовная сила таким образом духовно вести свой народ, чтобы избегать всякого рода разделений, могущих нанести непоправимый вред духовной и национальной жизни белорусского народа".Эти важные изменения в жизни православных Белоруссии пришлись на период гражданских волнений в стране, ощутимо коснувшихся и ее религиозной жизни. В протестах оппозиции, начавшихся после того, как на выборах президента в шестой раз победил Александр Лукашенко, в Минске и других регионах страны приняли участие, в том числе, некоторые священнослужители и последователи разных конфессий.Главу Римско-католической церкви (РКЦ) в Белоруссии, архиепископа Тадеуша Кондрусевича не пустили обратно в страну из Польши. Он подвергал критике действия силовиков по подавлению протестов в стране. Его белорусский паспорт был признан недействительным, МВД начало проверять информацию о наличии у иерарха иностранного гражданства. И только в 20-х числах декабря, после почти четырехмесячного запрета на въезд, глава белорусских католиков смог вернуться в страну.Определенный резонанс в интернете и некоторых церковных кругах получило и опубликованное рядом СМИ открытое письмо отдельных священнослужителей РПЦ, БПЦ, католиков, деятелей культуры и общественности, журналистов в поддержку протестующих в Белоруссии и тех, "кто не побоялся обличать зло и неправду власть имущих". Эмоциональное обращение, однако, встретило прохладную реакцию церковного руководства. В частности, критики письма обращали внимание на то, что религии не стоит вмешиваться в политический конфликт власти и оппозиции, занимая чью-либо сторону. Также в укор авторам обращения ставилось то, что они жестко выступили с осуждением лишь одной стороны – власти и протестующих, и "не заметили" аналогичных нарушений, насилия и агрессии - со стороны активистов поддержанной им оппозиции.Свобода веры: африка, балканы, карабахРоссийская ассоциация защиты религиозной свободы (РАРС) опубликовала "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" на основе материалов российских и зарубежных СМИ и докладов правозащитных организаций, согласно которому в 2020 году продолжилось истребление христиан в Нигерии и ряде других стран Африки. Представители террористических организаций, таких как "Боко харам", а также боевики из народности фулани сжигают церкви и жилища христиан, убивают их, похищают и совершают показательные казни. По данным РАРС, только за первые два месяца 2020 года в Нигерии были убиты как минимум 350 христиан, регулярная армия не раз отступала под натиском боевиков, оставляя населенные пункты незащищенными, и в целом число погибших христиан близко к уровню геноцида. Сложной остается ситуация и в некоторых странах Ближнего Востока и Азии, где люди за вероисповедание подвергаются физическому насилию и дискриминации.Вместе с тем, отстоять религиозные свободы удалось в 2020 году православным на Балканах. В Черногории после принятия закона, предполагающего отъем собственности у Черногорско-Приморской митрополии Сербской православной церкви, стихийно стали организовываться многочисленные крестные ходы. В них принимали участие десятки и сотни тысяч православных черногорцев. В результате, во многом благодаря такой беспрецедентной активности со стороны верующих, правящая уже несколько десятков лет партия президента Мило Джукановича потерпела поражение на парламентских выборах – и новые власти отменили дискриминационные меры в законодательстве.Положительным итогом 2020 года стало также прекращение вспыхнувшего в этом же году конфликта в Карабахе. Благодаря усилиям в том числе духовных лидеров азебрайджано-армянский конфликт не перешел в религиозную плоскость. В Армянской апостольской церкви выразили надежду на сохранение христианских святынь на территориях Нагорного Карабаха, перешедших Азербайджану, и на то, что армянские священники, паломники и местные жители будут допущены к участию в богослужениях в храмах. Сейчас совершать богослужения можно только в монастыре Дадиванк "благодаря находящимся там российским миротворцам", отметили в Армянской церкви. Президент Азербайджана Ильхам Алиев со своей стороны заверил, что древние святыни и доступ к ним будут сохранены.Сергий (Романов) и захват монастыряПандемия коронавируса привела к росту эсхатологических настроений и активизации различных сектантов. Одним из них оказался духовник Среднеуральского женского монастыря экс-схиигумен Сергий (Романов), секта которого окончательно оформилась и вышла "в мир" именно с началом эпидемии. Романов стал COVID-диссидентом, проклял всех, закрывающих храмы в пандемию, и заперся со сторонниками в обители. В течение нескольких месяцев за непослушание священноначалию он был запрещен в служении, а затем лишен сана и в сентябре отлучен от церкви.К мятежному схиигумену оказались вопросы и у государства. По административному делу о распространении недостоверной информации (о пандемии) он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" – на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Между тем, "административкой" всё не окончилось. СК РФ заявил о возбуждении уголовного дела об истязании детей, воспитывавшихся на территории Среднеуральского монастыря, и ненадлежащем исполнении своих обязанностей сотрудниками органов профилактики. Также стало известно о возбуждении уголовных дел о нарушении права на свободу совести и вероисповедания и о самоуправстве.В ночь на 29 декабря правоохранительные органы задержали Романова по обвинению в склонении к самоубийству, нарушении прав на свободу совести и вероимповедания и самоуправстве.Арест ВиссарионаВ конце сентября силовики задержали в Красноярском крае известного лидера многолетней секты под названием "Церковь последнего завета". Руководитель этой псевдорелигиозной организации Сергей Тороп именовал себя "Виссарионом" и "сыном божьим Христом". Также были задержаны еще два руководителя этой религиозной общин: Вадим Редькин и Владимир Ведерников. Центральный районный суд Новосибирска 23 сентября заключил их под стражу. По версии следствия, фигуранты использовали деньги участников общины, применяли к ним психологическое насилие. Также их подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью двум и более лицам."Церковь последнего завета" до 2000 года носила название "Община единой веры". Движение было основано бывшим сотрудником ГАИ из Минусинска Торопом в 1991 году. В 1995 году он и последователи создали поселение на юге Красноярского края, назвав его "город Солнца". При этом религиозная организация была зарегистрирована в Минюсте РФ. В октябре Красноярский краевой суд начал рассмотрение иска прокуратуры о ликвидации "Церкви последнего завета". Несколько тысяч последователей общины Торопа, в том числе, приехавших из других регионов, проживают в поселках Курагинского и Каратузского районов Красноярского края.Запрет кураеваИзвестный в прошлом церковный миссионер, в последние годы, правда, исключительно критикующий РПЦ и ее священноначалие, протодиакон Андрей Кураев 29 апреля был запрещен в служении. Поводом стали его непочтительные высказывания в адрес покойного настоятеля Богоявленского кафедрального собора Москвы протоиерея Александра Агейкина, который скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.По словам патриарха Кирилла, Кураев оскорбил память покойного "невзирая на скорбь его жены и детей, в день его кончины, что характеризует это деяние не только как безнравственное, но и как особенно циничное, что вызвало возмущение архиереев, клириков и мирян Русской православной церкви".В указе о запрете Кураева патриарх Кирилл упомянул также о его "предыдущих деяниях, относительно которых поступали жалобы".Окончательное решение о дальнейшей судьбе Кураева в церкви примет епархиальный церковный суд. Возможно, уже в ближайшие дни.Открытие главного храма ВС РФВ год 75-летия Великой Победы, невзирая на все сложности, связанные с пандемией, было завершено строительство и благоустройство главного храма Вооруженных сил РФ в подмосковном парке "Патриот". Патриарх Кирилл освятил храм 14 июня, а в его торжественном открытии 22 июня, помимо предстоятеля Русской церкви, приняли участие президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу и другие видные гражданские деятели, представители духовенства, военнослужащие и ветераны Великой Отечественной войны.Главный храм и музейно-выставочный комплекс парка "Патриот" были воздвигнуты менее чем за два года. Подкупольный образ Спаса Нерукотворного - самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики. Общая площадь мозаик нижнего и верхнего храмов - почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что символично, поскольку он был построен к 75-летнему юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года.Музейный комплекс "Дорога памяти" был создан, чтобы увековечить память всех советских солдат. Сейчас в нем 33 миллиона записей и фотографий, рассказывающих об участниках Великой Отечественной войны.400 лет протопопу АввакумуВ год 400-летия со дня рождения знаменитого идеолога старообрядчества протопопа Аввакума (1620-1682) российское общество наконец отдало ему почести, подобающие этой исторической личности. Ведь "огнепальный протопоп" внес огромный вклад в литературу, культуру и религиозную жизнь Древней Руси и ее потомков. К юбилею памятники Аввакуму были открыты в старообрядческом духовном центре в Рогожской слободе в Москве и в Боровске, где священномученик находился в ссылке. Прошли разнообразные международные научные конференции, были открыты музейные экспозиции и фотовыставки. Из-за сложной эпидемиологической ситуации многие мероприятия состоялись в онлайн-формате. Всего в торжествах приняли участие более 40 регионов России.При этом в связи с пандемией не все юбилейные мероприятия состоялись в этом году, часть из них перенесли на следующий год. Например, одно из главных событий юбилея - Всемирный старообрядческий форум.Российские ученые и буддистыРоссийские исследователи, сотрудничающие с буддийскими учеными во главе с Далай-ламой в Индии, обнародовали в 2020 году объективные данные в пользу существования феномена "посмертной медитации" – состояния долговременного отсутствия посмертных изменений тела после остановки работы сердца и мозга, которое буддисты называют "тукдам". В 2019-2020 годах по договоренности с Далай-ламой известный физиолог, более четверти века возглавлявший Институт мозга человека имени Н.П. Бехтеревой РАН, академик Святослав Медведев открыл в тибетских буддийских монастырях на юге Индии (в Монгоде и Биллакупе) два научных центра исследований медитации и измененных состояний сознания. В них при помощи электроэнцефалограмм и других современных методов удалось собрать психофизиологические данные более 100 практиков из семи разных монастырей, в том числе во время глубокой медитации. Кроме того, российские специалисты впервые получили доступ к телам монахов в состоянии посмертной медитации тукдам, в котором они могут пребывать несколько дней или даже недель.Помимо знакомства с тукдамом, получены научные доказательства того, что определенный тип медитации действительно приводит к резкому уменьшению восприятия сигналов из внешнего мира. Причем на уровне автоматических реакций организма, которые невозможно контролировать сознанием.Важнейшим достижением совместного проекта является также само создание современной психофизиологической лаборатории в монастырях, где часть персонала составляют монахи. В исследованиях непосредственно участвуют восемь буддийских монахов, прошедших специальную подготовку в российских научных центрах и получивших сертификаты с новой специальностью: "монах-исследователь".

https://ria.ru/20201222/goneniya-1590412920.html

https://ria.ru/20200917/khasidy-1577365151.html

https://ria.ru/20200326/1569178550.html

https://ria.ru/20200715/1574347541.html

https://ria.ru/20201218/sharli--1589806626.html

https://ria.ru/20201223/zinkevich-1590463122.html

https://ria.ru/20200929/katoliki-1577957532.html

https://ria.ru/20201205/karabakh-1587768865.html

https://ria.ru/20201229/sergiy-1591356839.html

https://ria.ru/20201006/monastyr-1578448570.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200430/1570838624.html

https://ria.ru/20200622/1573327558.html

https://ria.ru/20201215/starovery-1589210048.html

https://ria.ru/20191114/1560904611.html

собор святой софии в турции

иордания

азербайджан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

святослав медведев, собор святой софии в турции, коронавирус и вера, религия, сербская православная церковь, элладская православная церковь, евреи, аналитика - религия и мировоззрение, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, charlie hebdo, следственный комитет россии (ск рф), сергей шойгу, реджеп тайип эрдоган, иордания, азербайджан, буддизм, православие, справки