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Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей

Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей

Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморье составил более 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:12

2020-12-26T03:12

2020-12-26T10:28

последствия непогоды в приморье

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

олег кожемяко

юрий трутнев

москва

владивосток

артем

приморский край

происшествия

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморье составил более 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.Глава региона отметил, что люди в большинстве своем понимали эту беду, относились к этому с должным терпением, пониманием."Я думаю, что он (ледяной циклон) сплотил всех: и энергетиков, и спасателей МЧС, и армию, и флот. Показал, что перед лицом такой опасности все готовы прийти на помощь городским службам, хозяйствам", — рассказал глава Приморья.По словам губернатора, в течение двух недель все работали круглосуточно на пределе своих сил и возможностей.Глава региона отметил, что в Приамурье не было социальных всплесков, хотя ситуация была тяжелейшая."Я много пережил чрезвычайных ситуаций и федерального уровня, и регионального. Были и обледенения, и снежные заносы, прорывы на сети – на Сахалине в том числе. Но такого ледяного дождя, который лил в течение двух суток и намораживал, намораживал ... Дороги нельзя было без тяжелой техники убрать. Скалывали 35-сантиметровые глыбы льда. Такого мы, конечно, не припомним", — отметил Кожемяко.Читайте полный текст интервью >>>

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последствия непогоды в приморье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, юрий трутнев, москва, владивосток, артем, приморский край, происшествия