Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201226/uscherb-1591012211.html
Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей
Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморье составил более 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко. РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:12
2020-12-26T10:28
последствия непогоды в приморье
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
олег кожемяко
юрий трутнев
москва
владивосток
артем
приморский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586390323_0:43:1048:633_1920x0_80_0_0_109205d9c39f2a58d7b522bc1a8d50cd.jpg
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморье составил более 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока.Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.Глава региона отметил, что люди в большинстве своем понимали эту беду, относились к этому с должным терпением, пониманием."Я думаю, что он (ледяной циклон) сплотил всех: и энергетиков, и спасателей МЧС, и армию, и флот. Показал, что перед лицом такой опасности все готовы прийти на помощь городским службам, хозяйствам", — рассказал глава Приморья.По словам губернатора, в течение двух недель все работали круглосуточно на пределе своих сил и возможностей.Глава региона отметил, что в Приамурье не было социальных всплесков, хотя ситуация была тяжелейшая."Я много пережил чрезвычайных ситуаций и федерального уровня, и регионального. Были и обледенения, и снежные заносы, прорывы на сети – на Сахалине в том числе. Но такого ледяного дождя, который лил в течение двух суток и намораживал, намораживал ... Дороги нельзя было без тяжелой техники убрать. Скалывали 35-сантиметровые глыбы льда. Такого мы, конечно, не припомним", — отметил Кожемяко.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20201217/sobytiya-1589765110.html
москва
владивосток
артем
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/1a/1586390323_74:0:974:675_1920x0_80_0_0_554063405ce7f43fa7f46e06fc84e6b9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
последствия непогоды в приморье, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), олег кожемяко, юрий трутнев, москва, владивосток, артем, приморский край, происшествия

Глава Приморья оценил ущерб от циклона более чем в один миллиард рублей

03:12 26.12.2020 (обновлено: 10:28 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского краяНаледь на громкоговорителях системы оповещения на мосту на остров Русский во Владивостоке
Наледь на громкоговорителях системы оповещения на мосту на остров Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Пресс-служба правительства Приморского края
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задёра. Предварительный ущерб от ледяного циклона в Приморье составил более 1 миллиарда рублей, рассказал в интервью РИА Новости губернатор региона Олег Кожемяко.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока.
Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.
"Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в 1 миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий", — рассказал Кожемяко.
Глава региона отметил, что люди в большинстве своем понимали эту беду, относились к этому с должным терпением, пониманием.
Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
"Я думаю, что он (ледяной циклон) сплотил всех: и энергетиков, и спасателей МЧС, и армию, и флот. Показал, что перед лицом такой опасности все готовы прийти на помощь городским службам, хозяйствам", — рассказал глава Приморья.
По словам губернатора, в течение двух недель все работали круглосуточно на пределе своих сил и возможностей.
Глава региона отметил, что в Приамурье не было социальных всплесков, хотя ситуация была тяжелейшая.
"Я много пережил чрезвычайных ситуаций и федерального уровня, и регионального. Были и обледенения, и снежные заносы, прорывы на сети – на Сахалине в том числе. Но такого ледяного дождя, который лил в течение двух суток и намораживал, намораживал ... Дороги нельзя было без тяжелой техники убрать. Скалывали 35-сантиметровые глыбы льда. Такого мы, конечно, не припомним", — отметил Кожемяко.
Читайте полный текст интервью >>>
Хирург во время операции в операционном блоке городской клинической больнице №15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 17.12.2020
17 декабря, 17:56Новый год—2021
Названы главные события года в регионах России
 
Последствия непогоды в ПриморьеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Олег КожемякоЮрий ТрутневМоскваВладивостокАртемПриморский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:51Певица Монеточка вышла замуж
15:44МИД пошутил в ответ на письмо посла США Санта-Клаусу
15:37Названа причина смерти разведчика Джорджа Блейка
15:31"С Россией шутки плохи": японцы оценили новые военные объекты на Курилах
15:27Медик оценил закрытие границ с Британией из-за COVID-19
15:27Названы продукты, которые лучше убрать из холодильника
15:21СК объяснил отмену домашнего ареста депутату из-за смертельного ДТП
15:18Источник раскрыл подробности операции по задержанию боевиков в Дагестане
15:14В Госдуме прокомментировали слова Зеленского о готовности к мобилизации
14:57У Сноудена родился сын
14:50Путин выразил соболезнования в связи со смертью Джорджа Блейка
14:34Сочинец угрожал убить себя, не желая идти в армию
14:28В США за сутки выявили 106 тысяч заболевших COVID-19
14:16В Израиле опровергли сообщения о подрыве патруля на границе с Ливаном
14:15Рогозин назвал глобальную цель России в космосе
13:46Посольство рассказало о пожаре на российском судне на Канарских островах
13:39Два китайских корабля вошли в территориальные воды Японии
13:37Песков ответил на вопрос о вакцинации Путина от коронавируса
13:30Актриса Марина Зудина опровергла сообщения о своей госпитализации
13:29СМИ: при пожаре в египетской больнице погибли семь человек
Лента новостейМолния