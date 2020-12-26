https://ria.ru/20201226/kozhemyako-1590947513.html

Олег Кожемяко: ледяной циклон сплотил всех жителей Приморья

Олег Кожемяко: ледяной циклон сплотил всех жителей Приморья

Прошедший в Приморском крае ледяной циклон, по предварительным подсчетам, нанес бюджету региона ущерб более чем в один миллиард рублей, все ликвидационные... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T10:00

2020-12-26T10:00

2020-12-26T10:00

олег кожемяко

приморский край

интервью

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Прошедший в Приморском крае ледяной циклон, по предварительным подсчетам, нанес бюджету региона ущерб более чем в один миллиард рублей, все ликвидационные мероприятия планируется закончить до февраля следующего года. О том, как борьба с последствиями этого масштабного ЧП сплотила всех жителей края, спасателей, армию и флот, а также о ситуации со свободным коечным фондом для больных коронавирусом и планах по массовой вакцинации жителей региона в интервью РИА Новости рассказал губернатор Приморского края Олег Кожемяко. Беседовала Светлана Задера.– Олег Николаевич, давайте начнем с главной темы для любого руководителя региона сейчас – коронавируса. Какова ситуация в регионе сейчас? Какова ситуация с коечным фондом – какой объем свободен?– У нас развернуто уже 2867 коек, заполняемость где-то 85-90%. У нас есть резервы в центральных и районных больницах. Есть резервы на Тихоокеанском флоте, они готовы их предоставить.Кроме того, мы в декабре завершили дополнительную разводку кислорода по нашим шести лечебным учреждениям: во Владивостоке, Лесозаводске, Дальнегорске, Арсеньеве и Спасске-Дальнем. При необходимости у нас есть еще резерв на 100-200 коек, который мы можем оперативно развернуть, чтобы не было никаких очередей.Что касается запаса лекарств, с этим были проблемы. Особенно это было заметно в ноябре, но в целом такая ситуация была во всей стране. Наверное, это было связано с тем, что из-за резких вспышек заболевания производители не успевали выпускать и доставлять препараты. Сейчас дефицита нет, хотя и говорить о полном изобилии мы тоже не можем. Но дефицита нет, мы лекарствами обеспечены.– Как в Приморском крае идет вакцинация от коронавируса? Вы уже начали прививать медиков. Когда, по вашим расчетам, регион получит достаточно партий вакцины, чтобы перейти к массовой вакцинации?– Мы получили первые 42 дозы для врачей-добровольцев. Далее получили еще 500, а затем еще 1200 доз. Мы 1700 человек провакцинируем. В основном это, конечно, врачи и работники социальной сферы. Надеюсь, что после Нового года придут новые порции вакцины, и мы уже более массово будем прививать людей от коронавируса.– Сколько доз нужно Приморскому краю для массовой вакцинации?– Ну, допустим, если брать по прививкам от гриппа, то мы прививаем где-то 60% из 1,2 миллиона. Думаю, что прививаться будет взрослое население. Если мы в итоге получим порядка 600-700-800 тысяч, то это будет хорошо. Там же много деталей, связанных с антителами – кому рекомендовано, кому не рекомендовано.Нам бы получать партии по 10-20 тысяч доз. Работа сложная, будем по мере поступления население вакцинировать.– А вы лично будете делать прививку?– Буду, но сейчас я не в той категории, которой предписано делать прививки. В первую очередь ее должны сделать врачи, учителя, те, кто каждый день работает с населением. В будущем, когда дойдет очередь и до моей категории, конечно, привьюсь.– На пресс-конференции президента РФ Владимира Путина много внимания было уделено выплатам медикам в регионах. Как обстоят дела с выплатами в Приморье?– Мы все выплачиваем. Практически 8 тысяч человек у нас получили и получают выплаты. Мы сохранили обе федеральные и краевую выплату. В итоге из федерального бюджета – 1 миллиард 600 миллионов, а из краевого бюджета – более 1 миллиарда 200 миллионов рублей пошли на выплаты врачам, другим медицинским работникам, водителям скорой помощи, бригадам скорой помощи и тем, кто работает по этому направлению.Здесь мы пока не видим никаких проблем. Конечно, это затратно для бюджета, но мы понимаем важность и значимость этих выплат для тех, кто лечит людей.– Переходя от коронавируса к экономике. Сейчас, в конце года, как вы оцениваете ущерб бюджету Приморья из-за коронавируса и ограничений?– Мы уже недополучили около 10 миллиардов рублей – это прямые потери бюджетных и налоговых поступлений. При этом мы потратили на борьбу с ковидом порядка 14 миллиардов рублей, но здесь очень существенную помощь нам оказало правительство РФ – поддержало нас именно выделением финансовых средств. В резервный фонд поступило более 10 миллиардов рублей из федерального бюджета, и 4 миллиарда выделили из краевого бюджета. Мы их потратили на приобретение томографов, ИВЛ, на разворачивание коечного фонда, на приобретение СИЗов, на выплаты врачам, на приобретение лекарств.– Какие сферы наиболее пострадали от коронавируса?– Больше всего пострадали, конечно, торговля, общепит, гостиничный бизнес. Около миллиона иностранных туристов приезжали в Приморье в 2019 году. Многие наши предприятия торговли, общественного питания и гостиничного хозяйства были ориентированы на этих туристов.Они остались без клиентов, поэтому для них это очень большие потери. В целом мы видим по этой отрасли падение как минимум более 10%.Мы не закрывали ни стройку, ни транспорт. У нас есть падение по импорту и по экспорту в силу ограничений, связанных с коронавирусом в соседних странах. И на 20% у нас снижены объемы внешней торговли.– Планируют ли власти разрабатывать какие-то меры поддержки этих отраслей?– Мы сразу разработали, причем одни из первых. Это и отмена арендных платежей, связанных с муниципальным краевым имуществом, а также налогов, которые выплачивались в краевую казну. Вместе с правительством Российской Федерации нами были произведены выплаты по общественным работам, то есть порядка 1,7 тысячи человек участвовало в этих мероприятиях.Кроме того, с бизнесом мы также работали по сохранению численного состава предприятий. Компании получали эту выплату. У нас стало на 3,5 тысячи предпринимателей меньше, но они перешли в категорию самозанятых. И стало около 8 тысяч, поэтому если брать малый бизнес, то здесь произошло некоторое увеличение.В целом, мы делали все возможное – это и кредиты под 0,5%, также мы продвигаем краевые предприятия на электронных площадках, чтобы бизнес чувствовал поддержку государства, насколько это возможно.– Принято ли решение по ограничениям в новогоднюю ночь? Разрешат ли детские утренники и какие-то массовые гуляния в каникулы?– У нас есть решения оперативного штаба, и мы не собираемся вводить никаких дополнительных ограничений. Надеюсь, что в большей степени праздновать люди будут вместе дома, в кругу семьи, как это и должно делаться. Может, кто-то организуется и встретит Новый год в коллективе, мы тоже это никак не запрещаем. Очень важно следить за своим здоровьем, больше уделять внимание самосохранению и беречь своих близких в эту новогоднюю ночь.Что касается детских мероприятий, то они проводятся только в рамках коллектива, без участия посторонних третьих лиц – артистов, гостей и так далее.– Еще одна большая тема для Приморского края – ледяной циклон. Можно ли уже оценить последствия от него для региона?– Я думаю, что он сплотил всех: и энергетиков, и спасателей МЧС, и армию, и флот. Показал, что перед лицом такой опасности все готовы прийти на помощь городским службам, хозяйствам.Люди у нас в большинстве своем понимали эту беду, относились к этому с должным терпением, пониманием. Люди давали советы, очень многие по возможности помогали другим это трудное время пережить. У нас не было социальных всплесков, хотя ситуация была, конечно, тяжелейшая.Я много пережил чрезвычайных ситуаций и федерального уровня, и регионального. Были и обледенения, и снежные заносы, прорывы на сети – на Сахалине в том числе. Но такого ледяного дождя, который лил в течение двух суток и намораживал, намораживал... Дороги нельзя было без тяжелой техники убрать. Скалывали 35-ти сантиметровые глыбы льда. Такого мы, конечно, не припомним.В течение двух недель все работали круглосуточно на пределе своих сил и возможностей. А где-то и меньше потребовалось, чтобы дать людям возможность в своих домах видеть свет, тепло, ездить по дорогам, ездить по мосту.– Есть ли уже окончательная оценка ущерба от циклона, и какова эта сумма на данный момент? В каком объеме уже поступила помощь из федерального бюджета?– Предварительная сумма ущерба оценивается более чем в один миллиард рублей. Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. Мы планируем их закончить до февраля 2021 года.Из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 миллионов рублей. Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 миллионов рублей.– Аварии на тепло– и энергосетях устранены, но многие жители Владивостока и Артема все еще остаются без интернета и телевидения. Планируют ли власти края вмешиваться в ситуацию и контролировать ремонт сетей провайдерами?– Дело в том, что многие провайдерские компании навешивают свои провода на существующие ветхие или проводят по чердакам.Их очень сложно отследить. Очень много частных компаний. Мы переговорили со всеми сотовыми операторами, у них сложная ситуация. Основные провайдеры, в том числе Ростелеком, сказали, что до 26 декабря основную часть сумеют восстановить. Здесь вопрос очень важный, но это не предмет первой жизненной необходимости.Хотя в современном мире без компьютера, без интернета очень сложно. Решать такие задачи стоит с управляющей компанией. Пусть не пускают частные компании проводить интернет через чердаки. "Ростелеком" ведет большую работу, я надеюсь, что он все-таки ее в назначенные сроки выполнит.– Вы сказали, что 26 декабря компании сумеют восстановить основную часть, а когда ожидаете полного восстановления? Может, власти поставили конкретные сроки?– Надо будет посмотреть, что будет готово перед Новым годом, для того чтобы определить масштабы, перегруппировать силы и средства этих компаний, и далее они уже должны работать по плану.– Также стихия показала, что у Приморья, края с большой прибрежной зоной и островами, проблемы с муниципальным водным транспортом. Жители островных территорий оказались во время циклона практически отрезаны от материковой части, потребовалось вмешательство Тихоокеанского флота. Проблему с водным транспортом отметила и прокуратура. Планирует ли край модернизировать паромные линии?– Я думаю, надо просто строить паромы на наших верфях. Эта ситуация еще раз подтвердила, что необходимо строить паромы. Всегда же стоял вопрос: зачем строить паром, когда есть дорога. И это ведь логично, да?Строительство парома – это и дополнительные затраты бюджета. И такой необходимости большой нет, потому что шторма, есть мосты. Есть же паромы, которые ходят на острова Попова и Рейнеке. Но жизнь показала, что все-таки нужно строить паромы, поэтому для нас это стимулирующий момент, обосновывающий строительство и паромов ледового класса, и, может быть, даже судов на воздушной подушке, а также судов, позволяющих погрузку-выгрузку на необорудованный берег.– Это будет муниципальный проект?– Это будет краевая программа. Никакой муниципалитет этого не выдержит. Слава Богу, что муниципалитет отремонтировал "Босфор Восточный", так бы и его не было. Благо, что еще военные подключились к этому вопросу, поэтому это будет краевая программа размещения строительства на своих заводах. Я думаю, что мы года за два их построим.– Когда планируете начать строительство?– Чтобы начать, нужно заложить проектное решение, подготовить техническое задание. Мы в 2021 году подготовим проект. И во второй половине 2022-го, может быть, можно начать строить.– Каково ваше мнение по поводу прозвучавших претензий о том, что при строительстве моста на остров Русский были допущены технические просчеты? Планируется ли модернизация конструкции, потребуется ли вводить ограничения по проезду по мосту?– Кто говорит? Я прямо хочу сказать, если это мнение специалистов, тех, кто их строил или каких-то экспертов, то к ним можно относиться с вниманием, а так у нас много чего говорят. И что можно атомную подводную лодку подогнать для энергоснабжения города, и вертолетами 30-тонные опоры ЛЭП транспортировать. Такие предложения реально звучали. У нас вертолет максимально может брать до 15-20 тонн, даже самый большой Ми-26. Поэтому все эти разговоры абсолютно не имеют никакого существенного значения.Для моста делался проект. Он делался в соответствии с ветровыми и другими нагрузками. Ледяной ветер – это форс-мажор, который, я думаю, позволит сейчас обратить внимание на возникшие последствия и доработать эти конструкции.– Французские проектировщики моста на остров Русский после ледяного дождя побывали во Владивостоке. Озвучили ли они уже какие-то предложения, которые помогут избежать повторения обледенения вант? Когда начнется работа по починке кожухов вант? Планируется ли привлечь ученых к созданию технологии очистки вант ото льда?– Мы обсуждали и взаимодействовали с ними. Указали им на сложившуюся ситуацию. Для них она была тоже неожиданной. Они сказали, что не сталкивались с такими проблемами в северных странах Европы.Я думаю, что при строительстве следующих мостов, возможно, это уже будет учтено. Какие технологии они будут использовать, мне сложно сказать. Но это одна из лучших мировых компаний по вантовым мостам. Поэтому, думаю, будут найдены те или иные решения.– Планируете ли вы привлекать ученых для создания технологии очистки вант ото льда?– Они сейчас разбираются. Я думаю, что и французские специалисты, и наши специалисты дадут рекомендации. Но могу сказать, что ни одна конструкция моста, а там довольно много датчиков на всех вантах и пилонах по всему протяжению моста, не дала каких-то отклонений. Ни один датчик не показал критические нарушения или вообще отклонение от нормы. Несмотря на то, что была огромная нагрузка.– Вице-премьер РФ Юрий Трутнев сообщал, что поможет с выделением средств на восстановление деревьев и кустов, 80% которых во Владивостоке оказались повреждены. Уже понятно, когда поступят деньги и сколько?– Мы сейчас готовим программу. Эксперты подсчитают, где можно высадить деревья. Понятно, что везде их не высадишь, но можно хотя бы в городской черте, в том числе на Русском острове, где они наиболее сильно пострадали.– Глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков обещал, что ведомство предложит системные меры по защите и инфраструктурной обеспеченности Русского острова и всего края. В какой стадии эта работа? Идет какое-то обсуждение?– Мы подали заявку. Мы со своей стороны запланировали денежные средства на приобретение третьего резервного источника питания – это дизельный генератор для значимых объектов. Это будет резервный источник, но в целом это не дело, наверное. Мы же живем не в районе Крайнего Севера, чтобы работать на дизельных генераторах.Что касается инфраструктуры, то по энергетике потребуется порядка 12,5 миллиарда рублей для создания устойчивой и надежной системы энергоснабжения Приморского края. Надеюсь, что Алексей Олегович Чекунков и Юрий Петрович Трутнев поддержат эти решения.– Начато создание системы надежного энергоснабжения Приморья, в частности участков, за которые отвечает "Оборонэнерго". Когда эта работа будет завершена?– Они нам должны представить итоги работы к концу января.– Как на фоне всех ЧП край справился с основными обязанностями – социальной поддержкой граждан, реализацией ключевых социально значимых проектов?– Любые задержки если и были, то оперативно решались. Сейчас эти вопросы решены, и проблем мы не видим.– Переходя к туризму, в этом году многие жители России из-за закрытых границ проводили отпуска в российских регионах. Почувствовал ли Приморский край на себе рост интереса туристов?– В 2020 году туристический поток Приморского края составил около 970 тысяч человек. Это на 80,4% меньше туристического потока 2019 года. Индустрия гостеприимства больше других пострадала от ограничений из-за распространения коронавирусной инфекции. Как я уже говорил, в прошлом году к нам приехало более миллиона иностранных туристов, в этом году они не смогли приехать из-за ограничений.При этом мы видим интерес среди российских туристов, например, многие базы заняты даже в зимний период.– А откуда чаще всего приезжают?– Наши дальневосточники.– Планируете как-то привлекать туристов из центральной России?– Я думаю, что народ поедет. Когда остается меньше возможностей для туристического экспорта, мы, конечно, видим возможности для Приморского края как морского региона.Конечно, Приморье привлекает прежде всего дальневосточников. Многие на машинах приезжают, это очень удобно, некоторые самолетами. Из центральной России приезжают посмотреть Тихий океан, полюбоваться всеми этими красотами. Но я не могу сказать, что это массовые поездки, все-таки мы опираемся больше на наших дальневосточников.– Что власти намерены делать в дальнейшем для повышения туристической привлекательности региона?– У нас работает множество туристических программ, систем поддержки и развития, поэтому у нас есть, что посмотреть.Сейчас работает очень хорошая программа "Земля леопарда". Она связана развитием вопросов, связанных с организацией смотровых площадок, маршрутов.Центр "Амурский тигр" тоже вместе с заповедниками планирует интересные познавательные маршруты. Я думаю, что Приморье интересно тем, что у нас проживает 80%, если не 90%, популяции тигров, 100% популяции снежного барса, очень много копытных, олени, пятнистые, которых человек может увидеть в живой природе. К счастью, у людей меняется отношение к зверю. Оно становится более экологически бережливое.– В этом году из-за пандемии взаимодействие с иностранными инвесторами были осложнено или приостановлено. Как идет этот процесс в Приморском крае, учитывая, что основные ваши контрагенты – страны АТР?– Вы знаете, где-то оно продолжается на тех проектах, которые не затрагивают, допустим, туристическую сферу. Надеюсь, что после окончания пандемии, после ее спада мы вновь, как говорится, будем открыты, и все эти проекты, которые были начаты, будут продолжены.– Какие планы по работе с иностранными партнерами на следующий год?– Мы не отказываемся ни от планов, ни от проведения мероприятий культурного уровня, связанных с Азиатско-Тихоокеанским регионом. Это и международный азиатский театральный фестиваль, а также другие проекты, которые нас представляют как культурную страну, как часть культуры России здесь, на Дальнем Востоке.Это, что интересно жителям и Японии, и Китая, и Кореи. Поэтому мы эти проекты будем и дальше развивать, потому что 1 миллион туристов – это хорошая возможность для малого и среднего бизнеса раскрыть свой потенциал.– Вы участвовали в акции "Елка желаний", вам достались желания детей из Артема и Владивостока. Они исполнены?– Нет, у нас еще елка перед Новым годом, обязательно это сделаем.– Как лично вы планируете встречать Новый год?– Традиционно Новый год мы всегда встречаем в семье. Обычно выезжаем на площадь где-то часов в десять, потом возвращаемся домой и встречаем Новый год дома.

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приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

олег кожемяко, приморский край, интервью