https://ria.ru/20201123/tsiklon-1585857725.html

Последствия ледяного шторма в Приморье

Последствия ледяного шторма в Приморье

Приморье на минувшей неделе накрыл снежный циклон. В регионе, многие жители которого остаются без света, тепла и воды, действует режим ЧС. Последствия разгула... РИА Новости, 23.11.2020

2020-11-23T12:43

2020-11-23T12:43

2020-11-23T14:13

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии)

владивосток

фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0b/17/1585855697_0:320:3072:2048_1400x0_80_0_0_4b44a47a4657e86f61c8e5a14686354f.jpg

Приморье на минувшей неделе накрыл снежный циклон. В регионе, многие жители которого остаются без света, тепла и воды, действует режим ЧС. Последствия разгула стихии — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство рф по развитию дальнего востока и арктики (минвостокразвития россии), владивосток, фото, фото