https://ria.ru/20201226/tsiklon-1591012710.html

Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона

Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона

Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Олег... РИА Новости, 26.12.2020

2020-12-26T03:37

2020-12-26T03:37

2020-12-26T10:28

распространение нового коронавируса

последствия непогоды в приморье

россия

олег кожемяко

юрий трутнев

москва

владивосток

артем

приморский край

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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задера. Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.По словам главы региона, из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 миллионов рублей."Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 миллионов рублей", — добавил Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.Читайте полный текст интервью >>>

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москва

владивосток

артем

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

последствия непогоды в приморье, россия, олег кожемяко, юрий трутнев, москва, владивосток, артем, приморский край