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Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона
Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Олег... РИА Новости, 26.12.2020
2020-12-26T03:37
2020-12-26T10:28
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последствия непогоды в приморье
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олег кожемяко
юрий трутнев
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владивосток
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задера. Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.По словам главы региона, из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 миллионов рублей."Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 миллионов рублей", — добавил Кожемяко.В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
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последствия непогоды в приморье, россия, олег кожемяко, юрий трутнев, москва, владивосток, артем, приморский край

Власти Приморья оценили сроки ликвидации последствий ледяного циклона

03:37 26.12.2020 (обновлено: 10:28 26.12.2020)
 
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанкПоследствия снежного циклона в Приморье
Последствия снежного циклона в Приморье - РИА Новости, 1920, 26.12.2020
© РИА Новости / Татьяна Меель
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МОСКВА, 26 дек – РИА Новости, Светлана Задера. Завершение ликвидации всех последствий ледяного циклона в Приморье планируется до февраля 2021 года, рассказал в интервью РИА Новости глава региона Олег Кожемяко.
"Окончательная сумма понесенных от удара стихии потерь будет известна после окончания всех ликвидационных мероприятий. Мы планируем их закончить до февраля 2021 года", — рассказал Кожемяко.
По словам главы региона, из резервного фонда правительства Приморского края на ликвидацию чрезвычайной ситуации выделено более 300 миллионов рублей.
"Кроме того, ущерб энергетических компаний края составил не менее 619 миллионов рублей", — добавил Кожемяко.
В Приморье, где 18-20 ноября прошел снежный циклон, ранее ввели режим ЧС. Множество жителей региона остались без света, тепла и воды. Из-за ледяного дождя во Владивостоке повалило и сломало множество деревьев. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что нужно найти деньги на покупку саженцев для Владивостока. Региональный режим ЧС сняли 10 декабря. Муниципальный режим ЧС во Владивостоке и Артеме снят 21 декабря.
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Последствия ледяного шторма в Приморье
© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

Последствия снежного циклона в Приморье
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

Последствия снежного циклона в Приморье
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

Последствия снежного циклона в Приморье
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

Вид на город Владивосток
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

Такого здесь не было 30 лет.

Последствия снежного циклона в Приморье
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

Последствия снежного циклона в Приморье
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

Последствия снежного циклона в Приморье
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

Последствия снежного циклона в Приморье
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Илья Аверьянов / Перейти в фотобанк

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

Последствия снежного циклона в Приморье
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
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© РИА Новости / Татьяна Меель / Перейти в фотобанк

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

Последствия снежного циклона в Приморье
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
1 из 10

Дождь со снегом в Приморье не прекращался двое суток. Метеорологи зафиксировали чрезвычайно высокую толщину обледенения проводов и деревьев — до 12 миллиметров.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
2 из 10

Во Владивостоке машины и линии электропередачи оказались под коркой льда. Падали деревья и столбы, остановился общественный транспорт.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
3 из 10

Из-за ледяного дождя произошли массовые аварийные отключения в распределительных сетях.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
4 из 10

В некоторых районах города до сих пор нет света. Около 50 тысяч человек остаются без тепла.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
5 из 10

Такого здесь не было 30 лет.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
6 из 10

Из-за обледенения вант закрыли мост на остров Русский. Людей на материк вывозит паром, который ходит раз в два часа.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
7 из 10

К ликвидации последствий ледяного шторма привлекли более двух тысяч человек и 800 единиц техники.

© РИА Новости / Татьяна Меель
Перейти в фотобанк
8 из 10

Премьер Михаил Мишустин поручил главе Минвостокразвития Алексею Чекункову создать рабочую группу по ликвидации последствий стихии и помощи пострадавшим.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
9 из 10

Чекунков в понедельник прилетел в Приморье и по итогам совещания рабочей группы заявил, что в течение суток в квартирах жителей появятся вода и тепло.

© РИА Новости / Илья Аверьянов
Перейти в фотобанк
10 из 10

"Пик кризиса пройден", — заверил журналистов глава Минвостокразвития.

© РИА Новости / Татьяна Меель
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