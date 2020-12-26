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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20201226/myshlenie-1590840391.html
Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?
2020-12-26T12:00
2020-12-26T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
интеллект
психология
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Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или «тест ради теста»? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?
audio/mpeg
Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или «тест ради теста»? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?
audio/mpeg
На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.Подкаст подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогический университетом.Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, в трёхсерийном выпуске "Идиократия: постепенное отупение населения Земли" (часть 1, часть 2 и часть 3).Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты__________Эпизод подготовил Артём БуфтякЭксперт подкаста Владимир СеливановМонтаж Семёна НедовенчанногоПомогите сделать подкасты РИА Новости ещё лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатленияхСпрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
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аудио, подкаст, интеллект, психология

Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление

12:00 26.12.2020
 
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Интеллект, эмоции, хитрость: как устроено наше мышление
12:00
Читать ria.ru в
В какой степени умственные способности человека унаследованы, а в какой – приобретены? Из чего состоит мышление? Эмоции помогают или мешают когнитивной деятельности? Тесты на IQ – реальный полезный инструмент или "тест ради теста"? Что такое эмоциональный интеллект и как его измерять? Как образование продлевает жизнь на генетическом уровне?
На эти и другие вопросы ответил Владимир Селиванов – доктор психологических наук, профессор, заведующий кафедры общей психологии института эксперементальной психологии МГППУ.
Подкаст подготовлен в партнёрстве с Московским государственным психолого-педагогический университетом.
Мы говорили на похожие темы в других эпизодах этого подкаста – например, в трёхсерийном выпуске "Идиократия: постепенное отупение населения Земли" (часть 1, часть 2 и часть 3).
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
__________
Эпизод подготовил Артём Буфтяк
Эксперт подкаста Владимир Селиванов
Монтаж Семёна Недовенчанного
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