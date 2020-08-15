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Мы все умрём. Но это не точно
Подкаст о современной науке, ее достижениях и провалах. Вместе с гостями разбираем новейшие научные открытия, возможности, которые они дают и опасности, которыми могут грозить человечеству.
https://ria.ru/20200815/1575822536.html
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
2020-08-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аудио, подкаст

Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

12:00 15.08.2020
17867
Мы все умрём. Но это не точно
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Вчера, 12:00
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
Разобраться в этой теме помогали Илья Мартынов, научный руководитель Центра Развития Мозга, и Кристина Роппельт, спикер ТЕD, директор агентства международного сотрудничества, эксперт по межкультурным коммуникациям.
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Эпизод подготовил Игорь Кривицкий
Эксперты подкаста Илья Мартынов, Кристина Роппельт
Монтаж Андрея Темнова
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Мы все умрём. Но это не точноПодкаст
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