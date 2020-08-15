https://ria.ru/20200815/1575822536.html
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
2020-08-15T12:00
2020-08-15T12:00
мы все умрём. но это не точно
подкаст
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Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575822614_0:0:596:335_1400x0_80_0_0_2e8bd923c0bfefaf50f469eabec3044c.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аудио, подкаст
Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3
Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?