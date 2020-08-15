Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

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Мы все умрём. Но это не точно Мы все умрём. Идиократия: постепенное отупение населения Земли. Часть 3

Мы всё больше полагаемся на гаджеты. Сначала мы перепроверяем на калькуляторе даже простые вычисления, потом Т9 следит за грамотностью нашей речи, и в конце концов Алиса и Сири лучше нас знают наши вкусы и привычки, а Tinder выбирает вторую половинку. Что это: экономия нервов и оптимизация работы мозга – или зависимость и выученная беспомощность?