https://ria.ru/20201225/vybory-1590995687.html
Пашинян анонсировал консультации по внеочередным парламентским выборам
Пашинян анонсировал консультации по внеочередным парламентским выборам
Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу внеочередных парламентских выборов в 2021 году. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:33
2020-12-25T20:33
2020-12-25T20:33
никол пашинян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 дек – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пригласил политические силы на консультации по вопросу внеочередных парламентских выборов в 2021 году."Приглашаю парламентские и заинтересованные внепарламентские силы на консультации по вопросу проведения в 2021 году внеочередных парламентских выборов", - написал Пашинян в Facebook.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201225/pashinyan-1590993693.html
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