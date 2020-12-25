https://ria.ru/20201225/smi-1590906895.html
Совфед одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Совфед одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
Совет Федерации одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T13:30
2020-12-25T13:30
2020-12-25T13:30
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.Согласно закону, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.Закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.Закон поступает на подпись президенту РФ.Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.
https://ria.ru/20201119/roskomnadzor-1585374024.html
https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585303089.html
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youtube, совет федерации рф, twitter, технологии
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации
одобрил закон об ответных санкциях за цензуру против российских СМИ на иностранных интернет-платформах.
Согласно закону, иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ. При этом решение о мерах в отношении иностранных платформ будет приниматься по согласованию с МИД России. Генпрокурор по согласованию с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе.
Закон об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter
, Facebook и YouTube
. Эта инициатива стала ответной мерой на ряд проявлений цензуры в отношении российских СМИ в иностранных социальных сетях.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
Иностранный ресурс, отменивший цензуру против российских СМИ, должен будет проинформировать об этом Роскомнадзор
, после чего генпрокурор по согласованию с МИД отменяет решение о мерах. Закон предусматривает возможность блокировки, замедления трафика и административных штрафов.
Штраф для интернет-платформ за цензуру в отношении российских СМИ будет составлять от нескольких тысяч до 3 миллионов рублей. Блокировка и замедление трафика интернет-платформ за цензуру российских СМИ могут применяться вместе со штрафами, так как "одно другое не отменяет", а блокировка отдельных страниц или ресурса полностью будет зависеть от возможностей самой интернет-платформы.