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https://ria.ru/20201225/shtrafy-1590889520.html
Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию
Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию
Совет Федерации одобрил на последнем в осенней сессии заседании в пятницу закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:15
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в осенней сессии заседании в пятницу закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.Согласно закону, за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных данных гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф для граждан возрастет и составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.Закон поступает на подпись президенту РФ.Кроме того, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.
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РИА Новости
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facebook, instagram, inc., youtube, совет федерации рф, twitter, общество

Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию

12:15 25.12.2020
 
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваИконки мессенджеров на экране смартфона
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на последнем в осенней сессии заседании в пятницу закон о крупных штрафах для видеохостинга YouTube, соцсетей Twitter, Instagram и Facebook за неудаление запрещенной информации с призывами к экстремизму, пропагандой наркотиков или детской порнографией.
Согласно закону, за неудаление владельцем сайта или информационного ресурса, а также провайдера хостинга запрещенных данных гражданам будет грозить штраф в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 400 тысяч, для юрлиц - от 800 тысяч до 4 миллионов рублей.
Если подобное правонарушение совершено повторно, то штраф для граждан возрастет и составит от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки, "полученной от реализации всех товаров (работ, услуг), за календарный год, предшествующий году, в котором было выявлено административное правонарушение, либо за предшествующую дате выявленного правонарушения часть календарного года, когда нарушение было обнаружено". При этом штраф не может составить менее 4 миллионов рублей.
Закон поступает на подпись президенту РФ.
Кроме того, за неудаление информации с призывами к экстремизму, детской порнографией, а также о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков штрафы для граждан составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц - от 400 тысяч до 800 тысяч, для юрлиц - от 3 миллионов до 8 миллионов рублей. За повторный отказ удалить такой контент гражданам грозит санкция в размере от 200 тысяч до 500 тысяч, для должностных лиц - от 800 тысяч до 1 миллиона рублей, для юрлиц - от 1/10 до 1/5 совокупного размера суммы выручки, минимальную планку штрафа предлагается установить в 8 миллионов рублей.
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Госдума приняла закон о санкциях за цензуру против российских СМИ
 
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