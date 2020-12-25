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Михаил Ширвиндт пошутил, что торгует антителами отца
Михаил Ширвиндт пошутил, что торгует антителами отца
Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram видео со своим отцом, худруком Московского театра сатиры Александром Ширвиндтом. В шуточной форме он... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T00:40
2020-12-25T00:40
2020-12-25T00:40
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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram видео со своим отцом, худруком Московского театра сатиры Александром Ширвиндтом. В шуточной форме он рассказал, как себя сейчас чувствует актер, недавно переболевший коронавирусом. "Все не верят, что ты выздоровел, и что это ты. Ты скажи, что это ты", – начал ролик сын актера. "Вот такая история. Получается, что вроде выздоровел я, а почему я выздоровел (и выздоровел ли я) – неизвестно никому. И мне тоже. Так что давайте подождем", – ответил Александр Ширвиндт.На это телеведущий в шутку добавил, что пока отец выздоравливал, он начал "торговать его антителами", собрав их в баночку. "А у тебя были антитела?" – поинтересовался Александр Ширвиндт."Ты, главное, не продешеви", – посоветовал ему отец. В начале декабря стало известно, что Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев. Ширвиндт вместе с супругой попал в больницу с коронавирусной инфекцией в конце ноября. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены – бессимптомно.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил ширвиндт, александр ширвиндт, знаменитости, звезды
МОСКВА, 25 дек – РИА Новости.
Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал
в Instagram видео со своим отцом, худруком Московского театра сатиры Александром Ширвиндтом. В шуточной форме он рассказал, как себя сейчас чувствует актер, недавно переболевший коронавирусом.
"Все не верят, что ты выздоровел, и что это ты. Ты скажи, что это ты", – начал ролик сын актера.
"Вот такая история. Получается, что вроде выздоровел я, а почему я выздоровел (и выздоровел ли я) – неизвестно никому. И мне тоже. Так что давайте подождем", – ответил Александр Ширвиндт.
На это телеведущий в шутку добавил, что пока отец выздоравливал, он начал "торговать его антителами", собрав их в баночку.
"А у тебя были антитела?" – поинтересовался Александр Ширвиндт.
"Говорят, у тебя их много. Хорошие – не знаю, но пока никто не покупал", – ответил Михаил Ширвиндт.
"Ты, главное, не продешеви", – посоветовал ему отец.
В начале декабря стало известно
, что Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев.
Ширвиндт вместе с супругой попал в больницу
с коронавирусной инфекцией в конце ноября. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены – бессимптомно.