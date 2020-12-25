https://ria.ru/20201225/shirvindt-1590800623.html

Михаил Ширвиндт пошутил, что торгует антителами отца

Михаил Ширвиндт пошутил, что торгует антителами отца

Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram видео со своим отцом, худруком Московского театра сатиры Александром Ширвиндтом. В шуточной форме он... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T00:40

2020-12-25T00:40

2020-12-25T00:40

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МОСКВА, 25 дек – РИА Новости. Телеведущий Михаил Ширвиндт опубликовал в Instagram видео со своим отцом, худруком Московского театра сатиры Александром Ширвиндтом. В шуточной форме он рассказал, как себя сейчас чувствует актер, недавно переболевший коронавирусом. "Все не верят, что ты выздоровел, и что это ты. Ты скажи, что это ты", – начал ролик сын актера. "Вот такая история. Получается, что вроде выздоровел я, а почему я выздоровел (и выздоровел ли я) – неизвестно никому. И мне тоже. Так что давайте подождем", – ответил Александр Ширвиндт.На это телеведущий в шутку добавил, что пока отец выздоравливал, он начал "торговать его антителами", собрав их в баночку. "А у тебя были антитела?" – поинтересовался Александр Ширвиндт."Ты, главное, не продешеви", – посоветовал ему отец. В начале декабря стало известно, что Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы. Об этом РИА Новости сообщил директор Театра сатиры Мамед Агаев. Ширвиндт вместе с супругой попал в больницу с коронавирусной инфекцией в конце ноября. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены – бессимптомно.

https://ria.ru/20201221/grachevskiy-1590199956.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, михаил ширвиндт, александр ширвиндт, знаменитости, звезды