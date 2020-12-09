https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588377574.html

Александра Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19

Александра Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19

Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы, сообщил РИА Новости в среду директор Театра сатиры... РИА Новости, 09.12.2020

2020-12-09T12:14

2020-12-09T12:14

2020-12-09T12:14

культура

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

театр

здоровье - общество

театр сатиры (москва)

александр ширвиндт

москва

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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы, сообщил РИА Новости в среду директор Театра сатиры Мамед Агаев."Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается", - сказал Агаев.Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены - бессимптомно.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Ширвиндт является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/koronavirus-1584922402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, театр, здоровье - общество, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, москва