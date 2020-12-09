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https://ria.ru/20201209/koronavirus-1588377574.html
Александра Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19
Александра Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19
Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы, сообщил РИА Новости в среду директор Театра сатиры... РИА Новости, 09.12.2020
2020-12-09T12:14
2020-12-09T12:14
культура
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
театр
здоровье - общество
театр сатиры (москва)
александр ширвиндт
москва
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы, сообщил РИА Новости в среду директор Театра сатиры Мамед Агаев."Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается", - сказал Агаев.Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены - бессимптомно.Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Ширвиндт является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, театр, здоровье - общество, театр сатиры (москва), александр ширвиндт, москва

Александра Ширвиндта выписали из больницы после лечения от COVID-19

12:14 09.12.2020
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре "Современник". 24 апреля 2018
Художественный руководитель Театра сатиры, актер Александр Ширвиндт на церемонии прощания с народной артисткой России Ниной Дорошиной в московском театре Современник. 24 апреля 2018 - РИА Новости, 1920, 09.12.2020
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, госпитализированный ранее с коронавирусом, выписан из больницы, сообщил РИА Новости в среду директор Театра сатиры Мамед Агаев.
"Только что разговаривал с Александром Анатольевичем, все бумаги о выписке получили и выходят к машине, чтобы ехать домой, где останутся еще на карантине, как полагается", - сказал Агаев.
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Ранее сообщалось, что худрук Московского театра сатиры Ширвиндт вместе с супругой госпитализирован с коронавирусной инфекцией. У артиста болезнь протекала в легкой форме, у жены - бессимптомно.
Ширвиндт родился в 1934 году, закончил Театральное училище имени Бориса Щукина, с 2000 года стал художественным руководителем Московского академического театра сатиры. Ширвиндт является полным кавалером ордена "За заслуги перед Отечеством", лауреатом многих профессиональных наград.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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