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Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19
Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19
Актера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована для лечения инфицированных коронавирусом. РИА Новости, 25.11.2020
2020-11-25T09:30
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована для лечения инфицированных коронавирусом.Позже директор Театра сатиры Мамед Агаев подтвердил эту информацию."Александра Анатольевича госпитализировали еще в понедельник вместе с супругой, им поставили диагноз COVID, но, слава богу, у них это все в легкой форме", — сказал он.Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель Московского театра сатиры. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.Ширвиндт снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Еще раз про любовь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх", "Самая обаятельная и привлекательная", "Забытая мелодия для флейты".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр ширвиндт, москва, происшествия

Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19

09:30 25.11.2020 (обновлено: 11:00 25.11.2020)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкХудожественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт
Художественный руководитель Московского академического театра Сатиры Александр Ширвиндт - РИА Новости, 1920, 25.11.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована для лечения инфицированных коронавирусом.

"Больной в отделении реаниматологии. На вчерашние сутки давление 120 на 80. Температура 36,5, сатурация 95", — рассказали РИА Новости в медучреждении.

Позже директор Театра сатиры Мамед Агаев подтвердил эту информацию.
"Александра Анатольевича госпитализировали еще в понедельник вместе с супругой, им поставили диагноз COVID, но, слава богу, у них это все в легкой форме", — сказал он.
Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель Московского театра сатиры. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.
Ширвиндт снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Еще раз про любовь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх", "Самая обаятельная и привлекательная", "Забытая мелодия для флейты".
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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