https://ria.ru/20201125/gospitalizatsiya-1586198557.html

Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19

Александра Ширвиндта госпитализировали с COVID-19

Актера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована для лечения инфицированных коронавирусом. РИА Новости, 25.11.2020

2020-11-25T09:30

2020-11-25T09:30

2020-11-25T11:00

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МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Актера Александра Ширвинда госпитализировали в московскую клиническую больницу № 52, которая перепрофилирована для лечения инфицированных коронавирусом.Позже директор Театра сатиры Мамед Агаев подтвердил эту информацию."Александра Анатольевича госпитализировали еще в понедельник вместе с супругой, им поставили диагноз COVID, но, слава богу, у них это все в легкой форме", — сказал он.Александр Ширвиндт — народный артист РСФСР, театральный режиссер, сценарист, педагог. Художественный руководитель Московского театра сатиры. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством". Ему 86 лет.Ширвиндт снялся более чем в 50 фильмах, среди которых "Еще раз про любовь", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или С легким паром!", "Двенадцать стульев", "Трое в лодке, не считая собаки", "Вокзал для двоих", "Зимний вечер в Гаграх", "Самая обаятельная и привлекательная", "Забытая мелодия для флейты".Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

москва

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2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр ширвиндт, москва, происшествия