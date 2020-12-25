Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы во время выполнения задач по разминированию местности в Нагорном Карабахе
МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта", - говорится в сообщении.
Всего за время операции миротворцы разминировали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения, обнаружили и обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.