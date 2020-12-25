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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201225/razminirovanie-1590848194.html
Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта
Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T05:03
2020-12-25T05:03
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
степанакерт
азербайджан
армения
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.Всего за время операции миротворцы разминировали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения, обнаружили и обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201225/mirotvortsy-1590840005.html
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нагорный карабах, министерство обороны рф (минобороны рф), москва, степанакерт, азербайджан, армения, в мире

Миротворцы завершают разминирование северной окраины Степанакерта

05:03 25.12.2020
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкРоссийские миротворцы во время выполнения задач по разминированию местности в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы во время выполнения задач по разминированию местности в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Инженерные подразделения миротворческих сил России завершают разминирование северной окраины Степанакерта, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
"Специалистами Международного противоминного центра Минобороны России продолжается работа по разминированию территории Нагорного Карабаха. Инженерные подразделения российских миротворческих сил завершают разминирование северной окраины Степанакерта", - говорится в сообщении.
Всего за время операции миротворцы разминировали более 280 гектаров местности, около 107 километров дорог, 452 домостроения, обнаружили и обезвредили более 9 тысяч взрывоопасных предметов.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. В регионе разместились российские миротворцы.
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