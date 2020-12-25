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Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете
Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T12:58
2020-12-25T13:01
совет федерации рф
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.Пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
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совет федерации рф, общество

Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

12:58 25.12.2020 (обновлено: 13:01 25.12.2020)
 
© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в пятницу на последнем в осенней сессии заседании закон о штрафах до 1,5 миллиона рублей за пропаганду наркотиков в интернете.
Изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.
Пропаганда наркотических, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ в интернете будет грозить штрафом для граждан в размере от 5 до 30 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для предпринимателей, осуществляющих свою деятельность без образования юрлица, - от 50 до 100 тысяч рублей либо приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 1 миллиона до 1,5 миллиона рублей либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Иконки мессенджеров на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
Вчера, 12:15
Совфед одобрил штрафы для сайтов за отказ удалить запрещенную информацию
 
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