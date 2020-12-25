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Совфед одобрил закон о пчеловодстве
Совфед одобрил закон о пчеловодстве
Сенаторы одобрили закон "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы. РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:13
2020-12-25T15:13
совет федерации рф
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
общество
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон&nbsp; "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы.В частности, документ призван предотвратить отравление пчел пестицидами и агрохимикатами, которое, по данным Минсельхоза, в 2019 году стало причиной их гибели в целом ряде регионов страны. Согласно закону, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов должны будут информировать о планирующейся обработке земельных участков жителей населенных пунктов в радиусе до пяти километров, причем не позднее чем за три дня и через СМИ.В целом документ регулирует отношения в сфере пчеловодства и сохранения пчел. При этом сбор меда и воска диких пчел остается под регулированием закона "О животном мире", а разведение племенных пчел будет регулироваться законодательством в сфере племенного животноводства.Закон разрешает пчеловодство на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Одновременно запрещается размещать пчеловодческую инфраструктуру на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы.Сельхозпроизводители признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, а сама продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав.На каждую пасеку должен будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт, а требования к размещению пасек установит Минсельхоз России. Региональные власти будут разрабатывать и реализовывать программы по развитию пчеловодства, устанавливать порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. При этом в документе прописывается, что для лечения пчел можно применять только зарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
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совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество

Совфед одобрил закон о пчеловодстве

15:13 25.12.2020
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПчелы в рамочном улье на пасеке
Пчелы в рамочном улье на пасеке - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон  "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы.
В частности, документ призван предотвратить отравление пчел пестицидами и агрохимикатами, которое, по данным Минсельхоза, в 2019 году стало причиной их гибели в целом ряде регионов страны. Согласно закону, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов должны будут информировать о планирующейся обработке земельных участков жителей населенных пунктов в радиусе до пяти километров, причем не позднее чем за три дня и через СМИ.
Мед - РИА Новости, 1920, 14.08.2020
14 августа, 02:30Сказано в эфире
Пчеловод рассказал о "медовой вакцине" от недуговУпотребление меда поможет укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций, уверен председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин. Но польза меда не только в этом, отметил он в интервью радио Sputnik.
В целом документ регулирует отношения в сфере пчеловодства и сохранения пчел. При этом сбор меда и воска диких пчел остается под регулированием закона "О животном мире", а разведение племенных пчел будет регулироваться законодательством в сфере племенного животноводства.
Закон разрешает пчеловодство на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Одновременно запрещается размещать пчеловодческую инфраструктуру на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы.
Работа с пчелами в рамочном улье на пасеке - РИА Новости, 1920, 18.05.2020
18 мая, 11:13
Россельхознадзор напомнил пчеловодам о контроле за лекарствами
Сельхозпроизводители признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, а сама продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав.
На каждую пасеку должен будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт, а требования к размещению пасек установит Минсельхоз России. Региональные власти будут разрабатывать и реализовывать программы по развитию пчеловодства, устанавливать порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. При этом в документе прописывается, что для лечения пчел можно применять только зарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.
 
Совет Федерации РФМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)Общество
 
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