https://ria.ru/20201225/pchelovodstvo-1590934256.html

Совфед одобрил закон о пчеловодстве

Совфед одобрил закон о пчеловодстве

Сенаторы одобрили закон "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы. РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:13

2020-12-25T15:13

2020-12-25T15:13

совет федерации рф

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон "О пчеловодстве в РФ", устанавливающий правовые основы развития этой сферы.В частности, документ призван предотвратить отравление пчел пестицидами и агрохимикатами, которое, по данным Минсельхоза, в 2019 году стало причиной их гибели в целом ряде регионов страны. Согласно закону, ответственные за применение пестицидов и агрохимикатов должны будут информировать о планирующейся обработке земельных участков жителей населенных пунктов в радиусе до пяти километров, причем не позднее чем за три дня и через СМИ.В целом документ регулирует отношения в сфере пчеловодства и сохранения пчел. При этом сбор меда и воска диких пчел остается под регулированием закона "О животном мире", а разведение племенных пчел будет регулироваться законодательством в сфере племенного животноводства.Закон разрешает пчеловодство на землях сельхозназначения и других землях, если это допускается их режимом, а также на участках, предоставленных или приобретенных для личного подсобного хозяйства. Одновременно запрещается размещать пчеловодческую инфраструктуру на землях, которые были использованы как кладбища, скотомогильники, свалки, а также где размещались химические, взрывчатые, токсичные, отравляющие и ядовитые вещества, радиоактивные отходы.Сельхозпроизводители признаются собственниками произведенной ими продукции пчеловодства, а сама продукция пчеловодства, пчелы и объекты пчеловодческой инфраструктуры - объектами гражданских прав.На каждую пасеку должен будет оформляться ветеринарно-санитарный паспорт, а требования к размещению пасек установит Минсельхоз России. Региональные власти будут разрабатывать и реализовывать программы по развитию пчеловодства, устанавливать порядок оформления и ведения ветеринарно-санитарного паспорта пасеки. При этом в документе прописывается, что для лечения пчел можно применять только зарегистрированные в РФ лекарственные препараты. Закон должен вступить в силу через 180 дней после его официального опубликования.

https://radiosputnik.ria.ru/20200814/1575757654.html

https://ria.ru/20200518/1571600593.html

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совет федерации рф, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество