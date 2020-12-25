https://ria.ru/20201225/pashinyan-1590993693.html

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов

Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа". РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T20:17

2020-12-25T20:17

2020-12-25T22:40

никол пашинян

армения

в мире

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ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа". Премьер отметил, что граждане страны не поддержали требование оппозиции о его отставке. По словам Пашиняна, у политических соперников были все возможности, чтобы получить народную поддержку своих требований."Оппозиция обладает огромными финансовыми, медийными и организационными ресурсами, широкими возможностями для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла обеспечить поддержи народом своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума, "гаснет" процесс на площадях. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости", — пояснил он.Премьер подчеркнул, что не "цепляется" за кресло, он лично и его команда по-прежнему должны "держать ответ перед народом". По его словам, есть один вариант ответа на все вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Он пригласил "парламентские и заинтересованные внепарламентские силы" провести консультации.В Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью остановить боевые действия и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

https://ria.ru/20201224/pashinyan-1590827355.html

https://ria.ru/20201223/sotrudnichestvo-1590638074.html

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никол пашинян, армения, в мире