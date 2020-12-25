https://ria.ru/20201225/pashinyan-1590993693.html
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов
Пашинян заявил о готовности уйти в отставку после досрочных выборов
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа". РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T20:17
2020-12-25T20:17
2020-12-25T22:40
никол пашинян
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ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа". Премьер отметил, что граждане страны не поддержали требование оппозиции о его отставке. По словам Пашиняна, у политических соперников были все возможности, чтобы получить народную поддержку своих требований."Оппозиция обладает огромными финансовыми, медийными и организационными ресурсами, широкими возможностями для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла обеспечить поддержи народом своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума, "гаснет" процесс на площадях. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости", — пояснил он.Премьер подчеркнул, что не "цепляется" за кресло, он лично и его команда по-прежнему должны "держать ответ перед народом". По его словам, есть один вариант ответа на все вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Он пригласил "парламентские и заинтересованные внепарламентские силы" провести консультации.В Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе. Тогда Армения и Азербайджан при посредничестве Москвы договорились полностью остановить боевые действия и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
https://ria.ru/20201224/pashinyan-1590827355.html
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никол пашинян, армения, в мире
ЕРЕВАН, 25 дек — РИА Новости.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
заявил, что готов уйти в отставку, но "только по решению народа".
"Также готов в случае получения подтверждения народного доверия в дальнейшем продолжить лидерство в Армении в это трудное время", — написал политик в Facebook.
Премьер отметил, что граждане страны не поддержали требование оппозиции о его отставке. По словам Пашиняна, у политических соперников были все возможности, чтобы получить народную поддержку своих требований.
"Оппозиция обладает огромными финансовыми, медийными и организационными ресурсами, широкими возможностями для организации митингов и акций протеста, но она не только не смогла обеспечить поддержи народом своих требований, но и число ее сторонников достигло минимума, "гаснет" процесс на площадях. Никто не может сказать, что мы сохранили власть с помощью грубой силы. Напротив, нас обвиняют в излишней мягкости", — пояснил он.
Премьер подчеркнул, что не "цепляется" за кресло, он лично и его команда по-прежнему должны "держать ответ перед народом".
"Судьба этой должности и будущее политического руководства страны должны решаться народом путем свободного волеизъявления, и я, как премьер-министр Армении, считаю себя гарантом этого свободного волеизъявления", — добавил политик.
По его словам, есть один вариант ответа на все вопросы — проведение внеочередных парламентских выборов в 2021 году. Он пригласил "парламентские и заинтересованные внепарламентские силы" провести консультации.
В Армении с 10 ноября проходят акции оппозиции с требованием отставки Пашиняна. Они начались после заключения соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе
.
Тогда Армения и Азербайджан
при посредничестве Москвы
договорились полностью остановить боевые действия и обменяться пленными и телами погибших. Ереван
также передал Баку
Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.