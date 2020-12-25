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Историко-патриотический проект Молодежной палаты "Цифровая звезда"
Историко-патриотический проект Молодежной палаты "Цифровая звезда"
РИА Новости, 25.12.2020
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парламентское собрание союза беларуси и россии
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великая отечественная война (1941-1945)
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россия, великая отечественная война (1941-1945), белоруссия, фото

Историко-патриотический проект Молодежной палаты "Цифровая звезда"

12:27 25.12.2020 (обновлено: 12:28 25.12.2020)
 
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© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияМолодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработала Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого осуществляется оцифровка памятников и мест крупных сражений советских войск на территории двух стран. Информационный ресурс спроектирован, запущена его работа в тестовом режиме. Члены Молодежной платы принимают участие в реализации проекта, обеспечивают его популяризацию и ведут работу по привлечению молодого поколения к участию в наполнении ресурса информацией о памятных местах.
Историко-патриотический проект Молодежной палаты Цифровая звезда
1 из 17
Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработала Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого осуществляется оцифровка памятников и мест крупных сражений советских войск на территории двух стран. Информационный ресурс спроектирован, запущена его работа в тестовом режиме. Члены Молодежной платы принимают участие в реализации проекта, обеспечивают его популяризацию и ведут работу по привлечению молодого поколения к участию в наполнении ресурса информацией о памятных местах.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПервое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России состоялось 17 июня 2018 года в года в Бресте.
Историко-патриотический проект Молодежной палаты Цифровая звезда
2 из 17
Первое заседание Молодежной палаты при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России состоялось 17 июня 2018 года в года в Бресте.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ июне 2019 года во время работы 56-й сессии Парламентского Собрания впервые прозвучала инициатива Молодежной палаты о создании информационного ресурса, который бы мог помочь вовлечь молодежь Союзного государства в работу по увековечению и сохранению объективной памяти о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентским Собранием была дана положительная оценка поступившему предложению, с того момента началась масштабная работа по разработке и созданию международного историко-патриотического проекта "Цифровая звезда".
56-я сессия Парламентского Собрания
3 из 17
В июне 2019 года во время работы 56-й сессии Парламентского Собрания впервые прозвучала инициатива Молодежной палаты о создании информационного ресурса, который бы мог помочь вовлечь молодежь Союзного государства в работу по увековечению и сохранению объективной памяти о событиях времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Парламентским Собранием была дана положительная оценка поступившему предложению, с того момента началась масштабная работа по разработке и созданию международного историко-патриотического проекта "Цифровая звезда".
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПроект представляет собой интернет-портал в котором предусмотрена возможность регистрации пользователей из любого уголка Союзного государства, а также из-за его пределов с возможностью самостоятельно фотографировать, отмечать на карте и загружать текстовую информацию об истории мест и событиях Великой Отечественной войны, которые там происходили.
Историко-патриотический проект Молодежной палаты Цифровая звезда
4 из 17
Проект представляет собой интернет-портал в котором предусмотрена возможность регистрации пользователей из любого уголка Союзного государства, а также из-за его пределов с возможностью самостоятельно фотографировать, отмечать на карте и загружать текстовую информацию об истории мест и событиях Великой Отечественной войны, которые там происходили.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВ ходе реализации проекта оцифровываются памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Акцию активно поддерживают общественные объединения и местные органы власти.
Историко-патриотический проект Молодежной палаты Цифровая звезда
5 из 17
В ходе реализации проекта оцифровываются памятники и места крупных сражений советских войск на территории Союзного государства. Акцию активно поддерживают общественные объединения и местные органы власти.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияК популяризации проекта "Цифровая звезда" в контексте идеологического воспитания молодежи Союзного государства привлекаются видные ученые и известные политические деятели. Обсуждение перспектив проекта проходило в рамках работы секции "Роль молодежного гуманитарного сотрудничества в российско-белорусских интеграционных процессах" Международной научно-практической конференции "Россия - Беларусь: 20 лет Союзному государству".
Историко-патриотический проект Молодежной палаты Цифровая звезда
6 из 17
К популяризации проекта "Цифровая звезда" в контексте идеологического воспитания молодежи Союзного государства привлекаются видные ученые и известные политические деятели. Обсуждение перспектив проекта проходило в рамках работы секции "Роль молодежного гуманитарного сотрудничества в российско-белорусских интеграционных процессах" Международной научно-практической конференции "Россия - Беларусь: 20 лет Союзному государству".
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания Члены Молодежной палаты принимают непосредственное участие в реализации проекта. На фото: экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов оцифровывает памятное место в городе Кличев Могилевской области Республики Беларусь.
Экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов оцифровывает памятное место в городе Кличев Могилевской области Республики Беларусь
7 из 17
Члены Молодежной палаты принимают непосредственное участие в реализации проекта. На фото: экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов оцифровывает памятное место в городе Кличев Могилевской области Республики Беларусь.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияОцифровка памятного места в Санкт-Петербурге. На фото: член Молодежной палаты Дмитрий Бубнов.
Член Молодежной палаты Дмитрий Бубнов
8 из 17
Оцифровка памятного места в Санкт-Петербурге. На фото: член Молодежной палаты Дмитрий Бубнов.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания

Оцифровка памятника "Воинам-полиграфистам" на территории издательства "Белорусский Дом печати" в Минске. На фото: член Молодежной палаты Антон Павельев.

Член Молодежной палаты Антон Павельев
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Оцифровка памятника "Воинам-полиграфистам" на территории издательства "Белорусский Дом печати" в Минске. На фото: член Молодежной палаты Антон Павельев.

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияОцифровка памятного места в Могилевском районе Республики Беларусь. На фото: экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.
Экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов
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Оцифровка памятного места в Могилевском районе Республики Беларусь. На фото: экс-председатель Молодежной палаты Александр Лукьянов.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияОцифровка мемориального комплекса "Буйническое поле", поселок Буйничи в Республике Беларусь.
Оцифровка мемориального комплекса Буйническое поле, поселок Буйничи в Республике Беларусь
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Оцифровка мемориального комплекса "Буйническое поле", поселок Буйничи в Республике Беларусь.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияУчастие в реализации проекта вместе с молодежью принимают депутаты Парламентского Собрания. На фото: Людмила Макарина-Кибак, Александр Лукьянов и Антон Павельев в Минске.
Людмила Макарина-Кибак, Александр Лукьянов и Антон Павельев в Минске
12 из 17
Участие в реализации проекта вместе с молодежью принимают депутаты Парламентского Собрания. На фото: Людмила Макарина-Кибак, Александр Лукьянов и Антон Павельев в Минске.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияВозложение цветов и оцифровка памятного места в Москве. На фото: Наталья Дорохова.
Возложение цветов и оцифровка памятного места в Москве
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Возложение цветов и оцифровка памятного места в Москве. На фото: Наталья Дорохова.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияПрезентация проекта "Цифровая звезда" Молодежной палатой при Парламентском Собрании в канун празднования 75-летия Победы в ходе онлайн-видеоконференции "Эстафета памяти". Видеомост соединил 7 мая 2020 года участников из Москвы, Минска, Витебска, Гродно, Кирова, Краснодара, Махачкалы, Могилева, Назрани, Оренбурга, Пскова и Хойников. На фото: Елена Афанасьева и Александр Лукьянов.
Онлайн-конференция парламентского собрания Эстафета памяти, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.
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Презентация проекта "Цифровая звезда" Молодежной палатой при Парламентском Собрании в канун празднования 75-летия Победы в ходе онлайн-видеоконференции "Эстафета памяти". Видеомост соединил 7 мая 2020 года участников из Москвы, Минска, Витебска, Гродно, Кирова, Краснодара, Махачкалы, Могилева, Назрани, Оренбурга, Пскова и Хойников. На фото: Елена Афанасьева и Александр Лукьянов.
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского СобранияИнтерактивная карта оцифрованных памятных мест в рамках реализации проекта "Цифровая звезда".
Интерактивная карта оцифрованных памятных мест в рамках реализации проекта Цифровая звезда
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Интерактивная карта оцифрованных памятных мест в рамках реализации проекта "Цифровая звезда".
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания

Самая западная точка на интерактивной карте проекта — Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кёнигсберг в апреле 1945 года
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Самая западная точка на интерактивной карте проекта — Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания

Самая восточная точка на карте проекта "Цифровая звезда" — Памятник труженикам тыла 1941—1945 годов. Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Памятник труженикам тыла 1941-1945 годов
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Самая восточная точка на карте проекта "Цифровая звезда" — Памятник труженикам тыла 1941—1945 годов. Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания
 
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