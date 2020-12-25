Историко-патриотический проект Молодежной палаты "Цифровая звезда"

© Фото предоставлено пресс-службой Парламентского Собрания Молодежная палата при Парламентском Собрании Союза Беларуси и России к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне разработала Международный историко-культурологический проект "Цифровая звезда", в рамках которого осуществляется оцифровка памятников и мест крупных сражений советских войск на территории двух стран. Информационный ресурс спроектирован, запущена его работа в тестовом режиме. Члены Молодежной платы принимают участие в реализации проекта, обеспечивают его популяризацию и ведут работу по привлечению молодого поколения к участию в наполнении ресурса информацией о памятных местах.