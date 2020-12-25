Историко-патриотический проект Молодежной палаты "Цифровая звезда"

Оцифровка памятника "Воинам-полиграфистам" на территории издательства "Белорусский Дом печати" в Минске. На фото: член Молодежной палаты Антон Павельев.
Оцифровка памятника "Воинам-полиграфистам" на территории издательства "Белорусский Дом печати" в Минске. На фото: член Молодежной палаты Антон Павельев.
Самая западная точка на интерактивной карте проекта — Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.
Самая западная точка на интерактивной карте проекта — Мемориальный ансамбль 1200 воинам 11-й Гвардейской армии, погибшим при штурме города и крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.
Самая восточная точка на карте проекта "Цифровая звезда" — Памятник труженикам тыла 1941—1945 годов. Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.
Самая восточная точка на карте проекта "Цифровая звезда" — Памятник труженикам тыла 1941—1945 годов. Монумент символизирует вклад жителей Камчатки в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.