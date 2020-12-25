Полиция нашла потушивших Вечный огонь в Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция нашла двоих молодых людей, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Ранее сообщалось, что в ночь на 17 декабря в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле потушен Вечный огонь. Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных снегом потушили Вечный огонь и скрылись. 21 декабря после проведения проверки по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".
"В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Это 24-летний Владислав - уроженец Республики Башкортостан, который доставлен в полицию для допроса в качестве подозреваемого. Его знакомый 23-летний Александр - уроженец Калининградской области, который находится в Казани, обязан явкой", - говорится в сообщении.
Как выяснили полицейские, молодые люди в тот вечер играли в снежки на Марсовом поле и затушили огонь из хулиганства.
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