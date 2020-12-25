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Полиция нашла потушивших Вечный огонь в Петербурге

Полиция нашла потушивших Вечный огонь в Петербурге

Полиция нашла двоих молодых людей, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T18:48

2020-12-25T18:48

2020-12-25T18:48

россия

гумвд

ленинградская область

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 дек - РИА Новости. Полиция нашла двоих молодых людей, потушивших снегом Вечный огонь на Марсовом поле в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.Ранее сообщалось, что в ночь на 17 декабря в полицию Центрального района поступило сообщение о том, что на Марсовом поле потушен Вечный огонь. Полицейские установили, что за 15 минут до полуночи двое неизвестных снегом потушили Вечный огонь и скрылись. 21 декабря после проведения проверки по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье "надругательство над телами умерших и местами их захоронения".Как выяснили полицейские, молодые люди в тот вечер играли в снежки на Марсовом поле и затушили огонь из хулиганства.

https://ria.ru/20200507/1571073141.html

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ленинградская область

санкт-петербург

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россия, гумвд, ленинградская область, санкт-петербург, происшествия