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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20201225/karabakh-1590934017.html
Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху
Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху
Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T15:13
2020-12-25T15:19
ситуация в нагорном карабахе
россия
нагорный карабах
международный комитет красного креста (мккк)
в мире
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении МИД РФ."В соответствии с решением правительства РФ в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между РФ и МККК."Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу "на земле" в сферах, входящих в его мандат", - добавили в министерстве.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html
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россия, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), в мире

Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху

15:13 25.12.2020 (обновлено: 15:19 25.12.2020)
 
© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в фотобанкМашины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте
Машины Международного Комитета Красного Креста (МККК) у штаб-квартиры организации в Степанакерте - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Арам Нерсесян
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МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении МИД РФ.
"В соответствии с решением правительства РФ в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
Блокпост российских миротворцев на въезде в город Шуша - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
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Глава МЧС назвал главную задачу гуманитарной операции в Карабахе
Отмечается, что это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между РФ и МККК.
"Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу "на земле" в сферах, входящих в его мандат", - добавили в министерстве.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия - РИА Новости, 1920, 10.11.2020
10 ноября, 13:57Инфографика
Перемирие в Карабахе: о чем договорились Армения, Азербайджан и Россия
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Ситуация в Нагорном КарабахеРоссияНагорный КарабахМеждународный комитет Красного Креста (МККК)В мире
 
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