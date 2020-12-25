https://ria.ru/20201225/karabakh-1590934017.html

Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху

Россия внесла в МККК два миллиона швейцарских франков для помощи Карабаху

Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном... РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T15:13

2020-12-25T15:13

2020-12-25T15:19

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

международный комитет красного креста (мккк)

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/11/1584943096_0:12:3072:1740_1920x0_80_0_0_c9e64ff47448e06a525270fbe3b999a0.jpg

МОСКВА, 25 дек - РИА Новости. Россия внесла в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) 2 миллиона швейцарских франков на решение гуманитарных последствий конфликта в Нагорном Карабахе, говорится в сообщении МИД РФ."В соответствии с решением правительства РФ в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК) внесен добровольный взнос в размере 2 миллионов швейцарских франков для финансирования расходов, связанных с принятием мер по урегулированию гуманитарных последствий нагорно-карабахского конфликта", - сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.Отмечается, что это направление стало одним из приоритетов в плодотворном сотрудничестве между РФ и МККК."Нашей страной предпринимаются масштабные усилия по оказанию помощи гражданскому населению и восстановлению гражданской инфраструктуры региона. Готовы к дальнейшему взаимодействию с Комитетом и рассчитываем, что МККК продолжит эффективную работу "на земле" в сферах, входящих в его мандат", - добавили в министерстве.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.

https://ria.ru/20201224/karabakh-1590666661.html

россия

нагорный карабах

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, нагорный карабах, международный комитет красного креста (мккк), в мире