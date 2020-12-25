Протестующие перекрыли проспект в центре Еревана
17:12 25.12.2020 (обновлено: 17:24 25.12.2020)
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
© Sputnik / Асатур Есаянц
ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены резиденция президента и здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют "Армения без Никола". Прибывшая на место полиция пытается освободить проезжую часть.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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