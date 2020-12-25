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Протестующие перекрыли проспект в центре Еревана
Протестующие перекрыли проспект в центре Еревана
Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены резиденция президента и... РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T17:12
2020-12-25T17:24
никол пашинян
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ереван
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены резиденция президента и здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.Протестующие скандируют "Армения без Никола". Прибывшая на место полиция пытается освободить проезжую часть.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
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никол пашинян, москва, азербайджан, ереван, армения, в мире

Протестующие перекрыли проспект в центре Еревана

17:12 25.12.2020 (обновлено: 17:24 25.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване
Сторонник оппозиции идет с флагом на митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 25 дек - РИА Новости. Оппозиционеры, требующие отставки премьера Армении Никола Пашиняна, перекрыли центральный проспект Баграмяна в Ереване, где расположены резиденция президента и здание парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Протестующие скандируют "Армения без Никола". Прибывшая на место полиция пытается освободить проезжую часть.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки премьера страны Никола Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
Противники премьер-министра Армении Никола Пашиняна проводят митинг на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 22.12.2020
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Никол ПашинянМоскваАзербайджанЕреванАрменияВ мире
 
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