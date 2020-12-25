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Премьер Чехии назвал историческим соглашение между ЕС и Британией
Премьер Чехии назвал историческим соглашение между ЕС и Британией
Подписание соглашения между Евросоюзом и Великобританией является историческим моментом и прекрасной новостью для сотен тысяч людей, написал в пятницу в Twitter РИА Новости, 25.12.2020
2020-12-25T14:24
2020-12-25T14:24
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ПРАГА, 25 дек – РИА Новости. Подписание соглашения между Евросоюзом и Великобританией является историческим моментом и прекрасной новостью для сотен тысяч людей, написал в пятницу в Twitter премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя договоренность между обеими сторонами.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря. Премьер-министр королевства Борис Джонсон отметил, что достигнутое соглашение – это великолепная сделка, которая создает основу для долгосрочного партнерства.Как сообщил в пятницу пресс-секретарь главы Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек, президент не будет комментировать достижение соглашения между ЕС и Великобританией.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должны утвердить в британском и Европарламенте.
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цены на нефть, европарламент, йиржи овчачек, андрей бабиш, борис джонсон, евросоюз, великобритания, чехия, twitter, в мире

Премьер Чехии назвал историческим соглашение между ЕС и Британией

14:24 25.12.2020
 
© AP Photo / Petr David JosekПремьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
© AP Photo / Petr David Josek
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ПРАГА, 25 дек – РИА Новости. Подписание соглашения между Евросоюзом и Великобританией является историческим моментом и прекрасной новостью для сотен тысяч людей, написал в пятницу в Twitter премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя договоренность между обеими сторонами.
Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря. Премьер-министр королевства Борис Джонсон отметил, что достигнутое соглашение – это великолепная сделка, которая создает основу для долгосрочного партнерства.
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"После нескольких лет (переговоров) процесс Brexit практически завершен. Для ЕС и Великобритании этом исторический момент. Brexit с соглашением – это прекрасная новость для сотен тысяч людей и предпринимателей. Надеюсь, что до конца года соглашение удастся изучить и одобрить всем странам-членам ЕС, чтобы оно с 1.1.2021 могло действовать", - написал Бабиш.
Как сообщил в пятницу пресс-секретарь главы Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек, президент не будет комментировать достижение соглашения между ЕС и Великобританией.
Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должны утвердить в британском и Европарламенте.
 
Цены на нефтьЕвропарламентЙиржи ОвчачекАндрей БабишБорис ДжонсонЕвросоюзВеликобританияЧехияTwitterВ мире
 
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