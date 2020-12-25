https://ria.ru/20201225/britaniya-1590920884.html

Премьер Чехии назвал историческим соглашение между ЕС и Британией

Премьер Чехии назвал историческим соглашение между ЕС и Британией

Подписание соглашения между Евросоюзом и Великобританией является историческим моментом и прекрасной новостью для сотен тысяч людей, написал в пятницу в Twitter РИА Новости, 25.12.2020

2020-12-25T14:24

2020-12-25T14:24

2020-12-25T14:24

цены на нефть

европарламент

йиржи овчачек

андрей бабиш

борис джонсон

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великобритания

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ПРАГА, 25 дек – РИА Новости. Подписание соглашения между Евросоюзом и Великобританией является историческим моментом и прекрасной новостью для сотен тысяч людей, написал в пятницу в Twitter премьер Чехии Андрей Бабиш, комментируя договоренность между обеими сторонами.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должен быть ратифицирован британским парламентом, заседание которого намечено на 30 декабря. Премьер-министр королевства Борис Джонсон отметил, что достигнутое соглашение – это великолепная сделка, которая создает основу для долгосрочного партнерства.Как сообщил в пятницу пресс-секретарь главы Чехии Милоша Земана Йиржи Овчачек, президент не будет комментировать достижение соглашения между ЕС и Великобританией.Великобритания и ЕС в четверг заключили торговое соглашение по Brexit, которое должно вступить в силу с 1 января 2021 года. Документ соглашения, состоящий из 2 тысяч страниц, должны утвердить в британском и Европарламенте.

https://ria.ru/20201224/sdelka-1590834303.html

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