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В Ереване снова задержали протестующих
В Ереване снова задержали протестующих
Ереванские полицейские задержали оппозиционеров, которые проводили в четверг акцию протеста на площади Республики близ здания правительства, требуя отставки... РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T17:51
2020-12-24T18:33
никол пашинян
ильхам алиев
москва
азербайджан
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армения
в мире
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Ереванские полицейские задержали оппозиционеров, которые проводили в четверг акцию протеста на площади Республики близ здания правительства, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.Группа оппозиционеров устроила шествие по центральным улицам столицы, периодически перекрывая движение. На площади Республики сотрудники специального батальона полиции начали задержания, протестующих заталкивали в микроавтобусы.Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
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Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции
Протестующие в Ереване перекрывают дорогу полиции. Протесты с требованием отставки Пашиняна продолжаются.
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никол пашинян, ильхам алиев, москва, азербайджан, ереван, армения, в мире

В Ереване снова задержали протестующих

17:51 24.12.2020 (обновлено: 18:33 24.12.2020)
 
© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в фотобанкСотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване
Сотрудники полиции стоят в оцеплении перед зданием правительства Армении во время митинга оппозиции на площади Республики в Ереване - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© Sputnik / Асатур Есаянц
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ЕРЕВАН, 24 дек – РИА Новости. Ереванские полицейские задержали оппозиционеров, которые проводили в четверг акцию протеста на площади Республики близ здания правительства, требуя отставки премьера Армении Никола Пашиняна, передает корреспондент РИА Новости.
Группа оппозиционеров устроила шествие по центральным улицам столицы, периодически перекрывая движение. На площади Республики сотрудники специального батальона полиции начали задержания, протестующих заталкивали в микроавтобусы.
Акции оппозиции проходят в Ереване, их участники требуют отставки Пашиняна из-за того, что он подписал соглашение о прекращении огня в Карабахе. Оппозиционные силы, требующие ухода главы кабмина, выдвинули на пост премьера бывшего руководителя правительства страны Вазгена Манукяна. Во вторник оппозиционеры окружили здание правительства.
В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.
В Азербайджане назвали соглашение капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.
 
Никол ПашинянИльхам АлиевМоскваАзербайджанЕреванАрменияВ мире
 
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