https://ria.ru/20201223/karabakh-1590520029.html

НКР попросила Россию помочь с послевоенным расселением беженцев

НКР попросила Россию помочь с послевоенным расселением беженцев

Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратились к правительству России с просьбой оказать содействие в решении вопроса с послевоенным расселением... РИА Новости, 23.12.2020

2020-12-23T11:13

2020-12-23T11:13

2020-12-23T11:13

ситуация в нагорном карабахе

россия

нагорный карабах

нагорно-карабахская республика

армения

в мире

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СТЕПАНАКЕРТ, 23 дек – РИА Новости. Власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики обратились к правительству России с просьбой оказать содействие в решении вопроса с послевоенным расселением беженцев, часть помощи Москва уже оказала, заявил в интервью РИА Новости государственный министр НКР Григорий Мартиросян.Как рассказал чиновник, в ходе недавнего вооруженного конфликта в регионе порядка 35-45 тысяч карабахцев лишились крова. В это число входят как те, чьи дома были разрушены в результате артобстрелов, так и те, чьи жилища находились на армянских территориях, переданных по условиям мирного соглашения Азербайджану."Большая часть из этих людей сегодня находятся в Армении. Конечно, чтобы вернуть их, мы должны обеспечить им хотя бы минимальные условия для жизни, быта. Это – приоритетная задача правительства. Тем, кто возвращается, мы в срочном порядке предоставляем временное жилье. Задействуем и вторичный фонд, и гостиницы, и общественные здания", - рассказал Мартиросян.По его словам, власти НКР "также обратились за помощью к правительству России". "На сегодняшний день этот вопрос обсуждается. Часть помощи уже оказана: это и стройматериалы, и предметы первой необходимости, такие как одеяла, и тому подобное", - сообщил чиновник.В конце сентября в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.Соглашение в Азербайджане назвали капитуляцией Армении. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркивал, что документ максимально выгоден его стране. Премьер Армении Никол Пашинян признался, что решение о мире далось ему тяжело, однако позволило сохранить то, что Карабах бы потерял. После этого в Ереване начались протесты с требованием отставки главы правительства.Читайте полный текст интервью Григория Мартиросяна >>

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россия, нагорный карабах, нагорно-карабахская республика, армения, в мире