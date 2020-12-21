https://ria.ru/20201221/oligarkhi-1590114857.html

Зеленский создал институт "прекрасных нянь для украинских олигархов"

Зеленский создал институт "прекрасных нянь для украинских олигархов"

Минувшая неделя была последней сессионной для Верховной рады Украины перед полуторамесячным перерывом, и потому было предопределено, что она станет насыщенной... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

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Минувшая неделя была последней сессионной для Верховной рады Украины перед полуторамесячным перерывом, и потому было предопределено, что она станет насыщенной. В течение недели Рада, в частности, приняла во втором чтении и в целом законы:1. О бюджете на 2021 год — почти в той редакции, которая и была подана правительством.2. О снижении с 20 до 14% ставки НДС для отдельных сельскохозяйственных культур — в интересах нескольких украинских аграрных олигархов для способствования монополизации ими рынка первичной переработки. И кстати, вопреки обязательствам Украины в рамках соглашения об ассоциации с ЕС.3. О введении института "инвестиционных нянь" — именно так у Зеленского окрестили режим государственной поддержки проектов со значительными инвестициями.По содержанию показательны все три упомянутых закона. Но закон об "инвестиционных нянях" выделяется среди них тем, что его авторство принадлежит Владимиру Зеленскому. Именно на этой идее Зеленский с начала года пиарился и на Украине, и особенно за рубежом.На выходе же получился абсолютно коррупционный документ, предполагающий серьезные преференции для нескольких деятелей, фамилии которых чуть ли не в открытую назывались в ходе обсуждения перед голосованием. Разумеется, никакого вала инвестиций он не простимулирует, зато послужит средством обогащения для упомянутых персонажей. И наверняка уже позволил немного подзаработать народным депутатам, за него голосовавшим.На прошлой неделе украинские социологи выяснили, что президент Зеленский с огромным отрывом занял первое место в номинации "разочарование года". Но, будучи человеком амбициозным, он явно решил не останавливаться на достигнутом, о чем лишний раз свидетельствует приведенный набор скандальных законов, принятых на минувшей неделе в интересах олигархов. Причем принятых на фоне "налогового майдана", где участвуют представители малого бизнеса, которых Зеленский, наоборот, хочет прищемить.Еще во время январского форума в Давосе Зеленский заявил: "Мы сейчас подготовили новую программу, которая называется Investment nanny. Каждому инвестору, который приведет на Украину более ста миллионов долларов, мы обеспечим отдельный контракт с государством. Именно государство будет вас защищать. У вас будет менеджер, который говорит на пяти языках, и в формате "24/7" этот менеджер будет с вами работать".Разумеется, речь тогда шла об инвестициях в отрасли перерабатывающей промышленности, науку, образование, здравоохранение.В итоге значительной, согласно закону, будет считаться инвестиция в 20 миллионов евро, при которой создается 80 рабочих мест (причем не сразу, а в пятилетний период, когда проект должен быть реализован), с зарплатами, на 15% превышающими среднюю в соответствующем виде деятельности в конкретном регионе. Признание такого размера инвестиции "значительным" очень красноречиво свидетельствует о том, до какого уровня скукожилась украинская экономика. Достаточно напомнить, что в конце 2013 года Россия готова была предоставить Украине не только 15-миллиардный кредит и скидку на газ в сумме более пяти миллиардов долларов в год, но и в рамках совместных проектов собиралась инвестировать до 15 миллиардов долларов. Тогда же Виктор Янукович заручился согласием Китая инвестировать в Незалежную до 30 миллиардов долларов. На этом фоне 20 миллионов евро выглядят просто убого.Но дело не только в масштабах. За столь скромные вложения государство предоставляет инвестору:— освобождение от уплаты отдельных налогов (перечень не ограничен);— освобождение от обложения ввозной пошлиной оборудования и комплектующих;— первоочередное предоставление в аренду земельного участка с преимущественным правом ее выкупа после окончания срока действия инвестиционного договора;— обеспечение за счет средств государственного и местных бюджетов строительства инфраструктуры, необходимой для реализации проекта.Стоит заметить, что эти меры поддержки предоставляются на весь срок действия инвестиционного договора — до 15 лет. Единственное ограничение касается объема поддержки — она не должна превышать 30% от общей суммы инвестиций. Но не фактических инвестиций, а плановых!Однако еще важнее сфера и форма применения льготного режима.От ограничения сферы применения специального режима только перерабатывающей промышленностью, наукой, образованием и здравоохранением не осталось и следа. В итоге такие проекты можно реализовывать и в сфере добычи полезных ископаемых — за исключением угля, нефти и газа. Что лишь поможет закрепить сырьевой статус украинской экономики — с одной стороны. И финансово помочь олигархам и транснациональным компаниям в вывозе добываемого сырья — с другой. Народный депутат от порошенковской партии "Европейская солидарность" Нина Южанина чуть ли не поименно назвала бенефициаров закона: "Редакция, (изначально. — Прим. авт.) представленная президентом, прямо запрещала реализацию проектов в сфере добывающей промышленности, поставки электроэнергии и финансовой деятельности. Редакция проекта, которую сейчас мы рассматриваем, позволит получить льготы горно-обогатительному комбинату железных руд (знаем фамилию), марганцевых руд (знаем фамилию), титановых руд (знаем фамилии), "Новой почте", всем частным таможенным складам и курортам, таким как Буковель". Уточним, что интересы по добыче и обогащению железной руды имеет, конечно, Ринат Ахметов, марганца — Игорь Коломойский, титановых руд (ильменита) — Андрей Бродский и т. д.Кстати, главный бенефициар упомянутого выше закона о снижении ставки НДС для отдельных сельскохозяйственных культур — аграрный олигарх Андрей Веревский.Таким образом, Зеленский и Ко в канун Нового года щедро облагодетельствовали большинство украинских олигархов, зарабатывающих на вывозе сырья.Другое, не менее прекрасное направление для государственной поддержки инвестиций — проекты в туристической и курортно-рекреационной сфере. В украинских условиях это может вылиться в то, что на 15 лет получат льготы, например, открытые в соответствии с недавно принятым законом казино.Форма же применения льготного режима подразумевает, по сути, дискриминацию уже существующего бизнеса в сравнении с открываемым под новый закон. Даже если инвестиции в действующий бизнес были значительно бóльшими. Поэтому можно предположить, что в самое ближайшее время начнется массовая перерегистрация действующего среднего и крупного бизнеса путем создания новых юридических лиц на месте старых. Благо под инвестициями закон подразумевает в том числе модернизацию, переоснащение необоротных активов и даже их приобретение.В итоге закон позволит:— власти — рисовать красивые отчеты о растущих объемах инвестиций при фактическом их отсутствии;— олигархам и транснационалам — пользоваться преференциями от государства при разработке залежей полезных ископаемых и их вывозе из страны;— имеющемуся среднему и крупному бизнесу — получить льготы без фактического внесения инвестиций;— чиновникам — заработать на процедурах, связанных с заключением инвестиционных договоров.Но вот никаких надежд на взрывной рост реальных инвестиций закон точно не дает.

https://ria.ru/20201220/ukraina-1590093078.html

https://ria.ru/20201128/upravlenie-1586765314.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201024/ukraina-1581345575.html

https://ria.ru/20201209/donbass-1588334895.html

https://ria.ru/20200824/azarov-1576263119.html

https://ria.ru/20201218/ukraina-1589797553.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

авторы, виктор янукович, игорь коломойский, владимир зеленский, китай, украина, мнение - авторы