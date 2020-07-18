Украина станет новым Лас-Вегасом

Верховная рада приняла закон "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр", которым легализуется игорный рынок на Украине . Любопытно, что на сей раз монобольшинству пришлось добирать совсем немного голосов — свои депутаты дали 224 при необходимых 226.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия еще 1 июля заявил журналистам: "Я прогнозирую, что завтра до 12 часов закон будет принят". Не сложилось — прежде всего из-за большого количества поправок, поданных депутатами в принятый в первом чтении законопроект. Ко 2 июля их просто не успели рассмотреть, хотя и старались.

Тем не менее в руководстве Рады намекали, что без принятия этого закона не дадут депутатам нормально отдыхать — замучают внеочередными заседаниями. Вопрос якобы был согласован с президентом Зеленским. В результате принятия закона Украина точно не станет вторым Лас-Вегасом или Макао — ни в масштабах страны, ни в масштабах отдельных зон. Хотя примерно такие планы украинское руководство с подачи лоббистов легализации и декларирует.

На самом же деле закон выписан в интересах части субъектов, присутствующих на нелегальном рынке. Он позволит легализовать капиталы и подзаработать чиновникам, не лишит кормушки силовиков, но наверняка не приведет к входу на украинский игорный рынок крупных международных компаний.

Формально игорный бизнес на Украине был запрещен еще в середине 2009 года в бытность премьером Юлии Тимошенко и, разумеется, все дальнейшее время существовал нелегально. Нелегальные залы игровых автоматов располагались чуть ли не на каждом углу и работали по формальным франшизам лотерейщиков на "видеоигры типа лото". Забавно, что при этом у самих лотерейных компаний, коих на Украине всего две, лицензии закончились еще в 2013 году и вся дальнейшая их деятельность была априори незаконной. Однако наличие среди бенефициаров представителей власти (одного из операторов, например, прямо связывают с Турчиновым, а с другим связан нынешний глава профильного комитета Рады Даниил Гетманцев), причем при любой власти, позволяло это досадное недоразумение не замечать.

Что касается казино, то в объективной реальности этот бизнес стал, скажем так, нишевым, продолжая существовать при некоторых ночных клубах и тому подобных заведениях. Плюс в полной мере он проявился в виртуальной реальности в формате онлайн-казино.

Разумеется, весь игорный бизнес все эти годы плотно крышевался силовиками и платил им дань.

Участники рынка оценивают ежегодные потери бюджета при самых скромных размерах платежей в 10-15 миллиардов гривен в год. Разумеется, обороты самого нелегального рынка имели в десятки раз больший размер.

Среди обещаний будущего президента Зеленского в прошлом году значилась и легализация игорного бизнеса. Уже с осени депутаты Верховной рады плотно занялись этой темой, зарегистрировав целый букет законопроектов (12 штук), отражающих интересы разных групп лоббистов.

В декабре МВД Украины явно по договоренности с лоббистами одной из моделей легализации рынка провело серьезную зачистку прежде всего нелегальных салонов игровых автоматов. Зачистка, видимо, имела целью подрыв финансового ресурса сторонников затягивания процесса легализации, который в значительной мере базировался на доходах этих салонов.

А уже в январе один из законопроектов, в довольно скандальной редакции, Раде удалось принять в первом чтении. Этот законопроект связывают с недавно получившим украинское гражданство Борисом Баумом, которого связывают с "лужниковскими" и шире — с российским игорным бизнесом, в частности с онлайн-казино Parimatch.

После принятия в первом чтении к законопроекту было подано больше 3,5 тысячи поправок. Причем тот факт, что почти полторы тысячи из них так или иначе были учтены, показывает, что авторы не решились проталкивать вариант исключительно под себя, ломая Раду через колено. В частности, были учтены поправки, существенно снижающие цены на ряд лицензий (особенно для онлайн-казино и букмекерских контор), повышающие цены на лицензии для залов игровых автоматов, исключающие упоминание лотерей в контексте принадлежности к азартным играм и так далее.

В итоге основные положения законопроекта выглядят так:

— играть в азартные игры будет разрешено с 21 года при формально обязательной идентификации;

— залы игровых автоматов можно будет размещать на территории трех-пятизвездочных отелей (не менее 50 номеров для Киева и 25 — для других населенных пунктов). Лицензия — 250 тысяч долларов плюс около 100 долларов за каждый автомат в месяц;

— казино допускаются только в пятизвездочных отелях или специальных игровых зонах. Лицензия — два миллиона долларов для Киева и миллион для других населенных пунктов;

— разрешены онлайн-казино и онлайн-покер. Лицензии — 200 тысяч долларов за каждый сайт;

— допускается создание специальных игровых зон. Предусмотрены бесплатные инвестиционные лицензии на казино на десять лет при условии строительства отеля на 150-200 номеров;

— создается государственная комиссия по регулированию рынка азартных игр в составе семи человек. Она будет выдавать лицензии, проводить мониторинг и контролировать рынок — в целом иметь широкие полномочия и влияние на рынок;

— планируется онлайн-мониторинг всех игорных заведений, который позволит контролировать их обороты, видеть всех игроков и так далее.

Но онлайн-мониторинг заработает не ранее 2022 года, а до того доходы на игорном рынке, по сути, отслеживаться государством не будут. Это с одной стороны. С другой — его отсутствие позволит желающим легализовать свои доходы, подобный подход ранее практиковал экс-депутат Рады Олег Ляшко.

Состав новой комиссии будет определяться хитрым образом: его будет согласовывать правительство по представлению профильного комитета Верховной рады. Кстати, поговаривают, что возглавить ее может Борис Баум, который подобрался к нынешней украинской власти через близость к Давиду Арахамии. С учетом полномочий этот орган, скорее всего, станет серьезным распределителем финансовых потоков на новом рынке, через который свой интерес будет удовлетворять и украинская власть.

Важным обстоятельством является и то, что закон в теперешнем виде содержит много неоднозначностей, а это, в свою очередь, позволит после его принятия неплохо кормиться с игорного рынка и силовикам.

Еще одно бросающееся в глаза обстоятельство — это отсутствие каких-либо исследований предпочтений крупных мировых сетей в связи с легализацией игорного рынка. Как со стороны авторов законопроекта, так и со стороны государства. Если бы имелась заинтересованность во входе на рынок крупных международных компаний, то нормативная база явно бы готовилась с их учетом, как, например, не так давно сделала Южная Корея.

Резюмируя, можно утверждать, что рассчитывать на приток серьезных инвестиций от крупных международных игроков в условиях принятия такого закона явно не приходится. На них в теперешней украинской реальности, когда государство неспособно обеспечить порядок и защитить здоровье и жизнь личности, было бы сложно рассчитывать и при идеальной нормативной базе. Предложенный же формат с очень скромным размером стоимости лицензий, специфическим формированием состава регулятора и его ролью выписан под местных участников рынка — местных в широком смысле, относящемся к просторам бывшего СССР.