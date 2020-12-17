https://ria.ru/20201217/maydan-1589544810.html

Зеленский столкнулся с новым Майданом: что будет

Зеленский столкнулся с новым Майданом: что будет

Рядовая, казалось бы, украинская новость: 15 декабря в Киеве случился (и продолжился вчера, 16 декабря) очередной Майдан. Можно сказать, мини-Майдан, но в то же РИА Новости, 17.12.2020

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:00

2020-12-17T08:06

мвф

петр порошенко

игорь коломойский

владимир зеленский

украина

авторы

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Рядовая, казалось бы, украинская новость: 15 декабря в Киеве случился (и продолжился вчера, 16 декабря) очередной Майдан. Можно сказать, мини-Майдан, но в то же время гораздо более масштабный, чем начало Майдана 2013-2014 годов. Пока неясны его перспективы в вопросах длительности и достижения декларируемых целей, а о том, кто его финансирует, имеются лишь предположения. Зато понятно, что поддержки со стороны Запада (ни информационной, ни дипломатической, ни финансовой) у этого Майдана не будет. В пользу этого говорит и отсутствие реакции западных политиков и дипломатов на "звыряче побыття" нынешних майдановцев полицией, которое было уж точно не менее масштабным, чем в ноябре 2013 года, и отстраненно сухой тон средств массовой информации, являющихся агентами западного влияния. И это неудивительно, ведь майданят нынче представители малого бизнеса в защиту своих экономических привилегий — вне зависимости от реальных целей кукловодов этого действа. Поддерживать притязания малого бизнеса Западу явно не с руки. Несмотря на то что эти самые представители, являясь активной частью общества, вовсю использовались устроителями предыдущего Майдана, среди которых был и Запад. Поддерживать тех, кто может стоять за финансированием нового Майдана, Западу тоже смысла нет — нынешняя власть вполне управляема извне. И куда выгоднее поддерживать мирный переход от одной управляемой власти к другой, не втягиваясь в хаос майданных разборок.Отсюда можно сделать вывод: на полный успех новому Майдану рассчитывать не стоит, но каких-то уступок от слабой власти он наверняка добьется. Причем публичная их часть в интересах малого бизнеса может оказаться минимальной, а вот подковерная в интересах организаторов — более осязаемой.Новый Майдан начался в тот же день, когда на новом путепроводе в Киеве, сданном в эксплуатацию менее года назад и стоившем более миллиарда гривен, упали сразу три фонарных опоры. Может быть, это какой-то знак для украинской власти. Но пока протестующие на фонарях никого вешать не предлагают. А выдвигают два основных требования к власти: отмена фискализации для малого бизнеса и отказ от локдауна. Хотя на фейсбук-страничке, которая ведется организаторами акции, присутствуют и более широкие требования: от создания при президенте некоего постоянно действующего консультативного органа, который должен будет защищать интересы малого бизнеса, до введения моратория на любые проверки, согласования любых изменений в законодательство и некой реформы налоговых и таможенных органов.С проблемой локдауна все предельно ясно. Девятого декабря украинское правительство приняло решение о его введении с 8 по 24 января. Закрыты будут непродовольственные магазины, фитнес-центры, кинотеатры и тому подобное, а бары и рестораны смогут работать только навынос. И хотя новый вариант локдауна будет несколько более мягким, чем весенний, объективно больше всего он ударит по небольшому бизнесу. Принятие же решения о локдауне за месяц до даты его введения явно продиктовано не показателями эпидемиологической обстановки, количества коек в больницах, лекарств, нагрузки на врачей и тому подобным, а просто — потому что так надо. Чтобы все как у людей! То есть больше всего напоминает карго-культ, имитацию решения проблемы. Что, разумеется, вызывает непонимание, неприятие и отторжение у значительной части общества. Особенно той, которая материально пострадает в его результате. И попытка кинуть кость в виде одноразовой выплаты государством помощи в размере до восьми тысяч гривен (до 280 долларов) пострадавшим от ранее принимавшихся карантинных мер явно не удовлетворила их. Тем более что специфичность процедур ее получения явно обрубит большую часть потенциальных получателей.Интереснее ситуация с фискализацией. Законы о внедрении регистраторов расчетных операций для всех плательщиков единого налога (кроме продавцов продовольственных, технически простых и тому подобных товаров на рынках) поэтапно в течение 2020 года были приняты Верховной радой еще осенью 2019 года. Отчасти это было сделано в рамках обязательств перед МВФ в ходе переговоров о новой кредитной линии, отчасти просто в целях бюджетной консолидации. На Украине объективно существует проблема использования льгот, предусмотренных для малого бизнеса, в целях, во-первых, легализации контрабанды и "серого" импорта, причем зачастую и достаточно крупным бизнесом, а во-вторых, кем только не используется для минимизации налогов — от получателей западных грантов (практически все они оформлены в качестве плательщиков единого налога и, получая немалые суммы от Фонда Сороса и прочих подобных организаций, платят копейки в бюджет) до торговых сетей. Подобным образом продается большая часть нелегально ввезенной бытовой техники и электроники, одежды, обуви, дорогих продуктов питания и так далее. Так работает практически вся интернет-торговля в стране. Другое дело, что самый крупный бизнес и транснациональные корпорации зарабатывают гораздо больше на выводе из страны прибыли, полученной на основе сырьевой ренты, или на схемах наподобие "Роттердам+", "зеленый тариф" и прочих. И до определенных пор негласный общественный договор позволял разным видам бизнеса нелегально доить разных "коров".Почему украинские власти, а вместе с ними и МВФ, значительно большим злом считают уклонения от уплаты налогов, основанные на использовании льгот для малого бизнеса, чем гораздо более масштабные схемы самого крупного бизнеса и транснационалов, — вопрос риторический.Так или иначе, но в течение 2020 года в связи с пандемией сроки внедрения кассовых аппаратов для малого бизнеса слегка отодвинули, перенеся их на первые месяцы 2021 года. А совсем недавно Рада убрала из закона наиболее одиозные нормы: об огромных штрафах, о кешбэке (когда покупатель мог "стукануть" налоговикам на продавца за невыдачу чека и поиметь с этого выгоду). Сроки же всеобщего применения кассовых аппаратов перенесла на 2022 год. Но только для тех:Были помилованы на год и изъяты из перечня рисковых видов интернет-торговля, продажа одежды и секонд-хенда, рестораны и отели, дистанционные услуги (то есть "соросята").С учетом набора помилованных видов деятельности украинская власть, видимо, рассчитывала на то, что протесты сдуются, а слона они таким образом съедят по кусочку, а не целиком.Но не тут-то было. Если предположить, что за протестами стоят люди, контролирующие миллиардные потоки контрабанды и "серого" импорта (а это весьма вероятно), им явно не улыбается стать тем самым слоном, которого за год съедят по кусочку. И они вполне могли рискнуть продавить слабую власть на полную отмену фискализации. Благо денег у них для этого немало, опора на активную часть населения в лице малого бизнеса имеется, мотивированности у этой активной части хоть отбавляй. Не исключено, что скоро к протестному процессу гласно или негласно подтянутся и крупные игроки в лице, например, Петра Порошенко или Игоря Коломойского. С первым Зеленский и Ко сначала не смогли справиться, а теперь уже официально берут в коалиции на региональном уровне, раздают "жирные" места во власти (например, недавно человеку Порошенко отдали таможню). Но у Петра Алексеевича отменный аппетит, и он может захотеть большего. Игорь Валерьевич же, обеспечивший президентство Зеленскому, но не получивший при этом в единоличное управление всю страну, по своей природе любит создавать проблемы и зарабатывать на их решении.Что-то от бузы могут выиграть даже реальные, а не номинальные представители малого бизнеса. Но их выигрыш в любом случае будет несравним с выигрышем ее реальных организаторов.

https://ria.ru/20201215/protest-1589339829.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/nikolaev-1584854684.html

https://ria.ru/20201215/derevnya-1589123274.html

https://ria.ru/20201107/nalogi-1583446383.html

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

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Сергей Левченко https://cdn23.img.ria.ru/images/155787/39/1557873902_0:127:853:980_100x100_80_0_0_8c72aff9aa3bc3ec5ca3fe97cd93e463.jpg

мвф, петр порошенко, игорь коломойский, владимир зеленский, украина, авторы