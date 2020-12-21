https://ria.ru/20201221/kurorty-1589896388.html

Куда поехать кататься: лучшие и необычные горнолыжные курорты России

Куда поехать кататься: лучшие и необычные горнолыжные курорты России

Горнолыжный сезон в Сочи отложили (пока мало снега), а в Шерегеше катаются уже больше месяца, открыты курорты и в других регионах Сибири. В Подмосковье тоже... РИА Новости, 21.12.2020

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

2020-12-21T08:00

кольский полуостров

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости, Светлана Баева. Горнолыжный сезон в Сочи отложили (пока мало снега), а в Шерегеше катаются уже больше месяца, открыты курорты и в других регионах Сибири. В Подмосковье тоже принимают гостей. В этом году туристам предлагают и не самые раскрученные локации. Например, Пермский край или Хакасию, где есть свои, в том числе и экстремальные, фишки. О российских склонах и трассах, — в материале РИА Новости.Дата неизвестна — снега нет"Все настроение упало! Купили номер на открытие с 18 по 20 декабря! А его перенесли!" — пишет в инстаграме одного из курортов Красной Поляны туристка Елена Панкратова. Но гарантировать катание никто не может. Около года назад в Сочи для вызова снегопада даже шамана приглашали.На двух из трех комплексов ("Газпром" и "Курорт Красная Поляна") пока не предполагают, когда откроются. Сейчас на склонах недостаточно снега. "Роза Хутор" планирует принимать гостей с 25 декабря. Но точная информация появится 24-го вечером или даже 25-го утром.Однако расстраиваться рано — основной наплыв отдыхающих (не менее 260 тысяч гостей) ожидается на праздники. Есть надежда, что погода все-таки позволит покататься.Отметить Новый год с прежним размахом не получится, массовых гуляний на Красной Поляне не будет. Кафе и рестораны — только до полуночи. Но можно встретить праздник на улице. Или воспользоваться специальными предложениями — заказать ужин, наряженную елку и даже Деда Мороза со Снегурочкой прямо в номер.Главное из положительных новшеств — единая туристическая зона. Она объединит не только "Газпром", "Розу Хутор", "Курорт Красная Поляна", но и Сочинский национальный парк, Кавказский природный заповедник, аттракционы в "Скайпарке". Заработает единый ски-пасс, откроются новые канатные дороги.От экстрима до новичковЗато в Приэльбрусье (Кабардино-Балкария) уже действуют многие трассы. Первые заработали еще 7 ноября. Правда, сегодня все склоны и канатные дороги АО "Курорт Эльбрус" закрыты на плановую подготовку. Гостям предлагают вместо катания отправиться в Долину нарзанов на дегустацию, на пикник в сосновом бору, в аквапарк, на прогулку по экотропе Азау — Чегет или просто позагорать.Этот регион, по словам экспертов, подходит для горнолыжников любого уровня. Эльбрус советуют тем, кто недавно встал на лыжи или предпочитает спокойные спуски. А трассы соседнего Чегета — одни из самых сложных и под силу только опытным спортсменам. Сюда едут и за фрирайдом.Также принимают горнолыжников еще два курорта Кавказа, а точнее — Карачаево-Черкесии. С 26 ноября — Домбай, а с 28-го — Архыз, где запускают два новых подъемника: один — для новичков, второй — до высоты 2840 метров на северном склоне.В субботу открылся зимний сезон на Байкале, на курорте "Гора Соболиная". Трассы там тоже любого уровня. Есть и для фрирайда, и для слалома, максимальный перепад высот — 475 метров. Но эксперты советуют ехать туда в феврале, на празднование бурятского Нового года — Сагаалгана. "Еще в это время можно увидеть знаменитый байкальский лед — прозрачный, как горный хрусталь, и покататься на самом большом катке в мире", — говорит представитель крупного туроператора Татьяна Коршунова. Классный пухляк"Классный пухляк, фрирайд-зона", — рекламируют сибирский Шерегеш (Кемеровская область) туроператоры. По данным опроса, это второй по популярности курорт после Сочи.При этом, по его словам, российским курортам не хватает инфраструктуры. Например, ски-басов — автобусов, которые развозят гостей со склонов по отелям, и единого ски-пасса.Но эти неудобства не влияют на выбор гостей. К их услугам — отличный снег, полтора десятка трасс длиной от 700 до пяти тысяч метров, с перепадом высот от 120 до 630 метров. Новинка этого года — канатные дороги, защищенные от ветра, парки и возможность полетать на тепловом аэростате.От "Гладенькой" до экстримаВ Хакасии (Сибирь) туроператоры советуют курорт "Гладенькая" в предгорьях Западного Саяна. Он — один из немногих в России, где можно проводить соревнования по всем дисциплинам горнолыжного спорта, с международными сертификатами FIS. Там три склона с максимальной протяженностью трассы в 4200 метров и перепадом высот в 920 метров.И еще один комплекс — "Приисковый". Это небольшой поселок в горах Кузнецкого Алатау на границе Красноярского края, Хакасии и Кемеровской области. Гостей на ратраках везут в уникальные природные места, на склоны.Губаха, Такман, ЖебреиВ этом году крупный туроператор предложил путевки на горнолыжные комплексы Пермского края. Лучшим считается Губаха. Здесь есть и подготовленные трассы, и зона фрирайда для любителей прокатиться по нетронутому ратраками снегу. Курорт рекомендуют и опытным горнолыжникам, и семьям (работают две детские комнаты).Второй по популярности — Такман. Там есть сноупарк, маршруты для фрирайда и возможность для катания новичков. Жебреи уступает по числу трасс, но может похвастать собственным парком для сноубордистов.Бронирование приостановленоОчень популярны в этом сезоне, как говорят туроператоры, курорты за полярным кругом — на Кольском полуострове, в Кировске, где можно не только покататься, но и увидеть северное сияние.Но с 15 декабря там приостановлено бронирование отелей, пока — до 15 января (из-за пандемии). Свободно пользоваться услугами горнолыжных комплексов могут только жители региона. Остальные — лишь в составе организованных групп и со справками об отсутствии COVID-19 и контактов с заболевшими. Тем, кто забронировал туры заранее, заселиться можно, но обязательно с этими документами.Склоны — почти вездеВпрочем, по словам экспертов, практически в любом регионе есть где покататься. Например, изюминкой "Банного" в Уральских горах Башкирии называют необычайно красивые виды и хорошую подготовку склонов, в том числе и для ночного катания. Правда, предупреждают, что иногда снег сдувает ветром. Трасс не очень много, но есть черные, красные, зеленые. Неподалеку (около 30 километров) — курорт "Абзаково".Среди популярных в Ленобласти называют "Игору", "Коробицыно" и "Охта Парк". Известны подмосковные "Сорочаны", "Степаново" и "Яхрома". Некоторые советуют ездить в Калугу: интересный город, неплохие склоны, хорошая инфраструктура, и катание обойдется дешевле, чем в Московской области.

https://ria.ru/20200116/1563508021.html

https://ria.ru/20201210/sochi-1588465878.html

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

https://ria.ru/20191226/1562852977.html

https://ria.ru/20201215/kurorty-1589295151.html

https://ria.ru/20200801/1575004087.html

https://ria.ru/20201210/znaki-1588583495.html

https://ria.ru/20201215/kaluga-1589113950.html

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