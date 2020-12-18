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В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон
В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон
Открытие горнолыжного сезона в Сочи отложили из-за недостаточного количества снега, точная дата его начала еще неизвестна, но предположительно, это произойдет... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:41
2020-12-18T18:41
2020-12-18T18:41
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Открытие горнолыжного сезона в Сочи отложили из-за недостаточного количества снега, точная дата его начала еще неизвестна, но предположительно, это произойдет 25 декабря."Катание откроем немного позже, как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря, — сообщают в пресс-службе курорта "Роза Хутор". — Еще в ноябре у нас было заготовлено 150 тысяч кубометров искусственного снега, и это хорошая основа для трасс. Но для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно, поэтому ждем похолодания и еще снега". В колл-центре комплекса пояснили, что точнее узнать о сроках начала сезона можно будет 24 декабря или 25-го утром."По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня "стоит" снег, будем надеяться", — говорят в колл-центре "Курорта Красная поляна". Однако и там уточняют, что точное число назвать пока не могут.
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