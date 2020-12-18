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В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон
В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон
Открытие горнолыжного сезона в Сочи отложили из-за недостаточного количества снега, точная дата его начала еще неизвестна, но предположительно, это произойдет... РИА Новости, 18.12.2020
2020-12-18T18:41
2020-12-18T18:41
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куда поехать
курорт
туризм
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роза хутор
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Открытие горнолыжного сезона в Сочи отложили из-за недостаточного количества снега, точная дата его начала еще неизвестна, но предположительно, это произойдет 25 декабря."Катание откроем немного позже, как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря, — сообщают в пресс-службе курорта "Роза Хутор". — Еще в ноябре у нас было заготовлено 150 тысяч кубометров искусственного снега, и это хорошая основа для трасс. Но для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно, поэтому ждем похолодания и еще снега". В колл-центре комплекса пояснили, что точнее узнать о сроках начала сезона можно будет 24 декабря или 25-го утром."По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня "стоит" снег, будем надеяться", — говорят в колл-центре "Курорта Красная поляна". Однако и там уточняют, что точное число назвать пока не могут.
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В Сочи рассказали, когда планируют открыть горнолыжный сезон

18:41 18.12.2020
 
© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкГорнолыжный курорт "Роза Хутор" в Сочи
Горнолыжный курорт Роза Хутор в Сочи - РИА Новости, 1920, 18.12.2020
© РИА Новости / Артур Лебедев
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МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Открытие горнолыжного сезона в Сочи отложили из-за недостаточного количества снега, точная дата его начала еще неизвестна, но предположительно, это произойдет 25 декабря.
"Катание откроем немного позже, как только позволят погодные условия, предположительно – 25 декабря, — сообщают в пресс-службе курорта "Роза Хутор". — Еще в ноябре у нас было заготовлено 150 тысяч кубометров искусственного снега, и это хорошая основа для трасс. Но для комфортного и безопасного катания его пока недостаточно, поэтому ждем похолодания и еще снега".
В колл-центре комплекса пояснили, что точнее узнать о сроках начала сезона можно будет 24 декабря или 25-го утром.
"Открытие сезона запланировано на конец декабря — начало января. Точной даты нет, так как все зависит от погодных условий, — сообщают на курорте "Газпром". — Примерно за неделю до старта информация появится на нашем официальном сайте".
"По прогнозам синоптиков, с завтрашнего дня "стоит" снег, будем надеяться", — говорят в колл-центре "Курорта Красная поляна". Однако и там уточняют, что точное число назвать пока не могут.
Открытие горнолыжного сезона на курорте Роза Хутор - РИА Новости, 1920, 05.12.2020
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Туризмкуда можно лететькуда поехатьКурортТуризмКрасная ПолянатуристыНовости - ТуризмРоза ХуторГазпромСочиОтдых
 
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