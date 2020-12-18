Лучшие фото недели: "Апхчи" на миллион, Дед Мороз в аквариуме и котокафе
Дизайнер Фабиан Медина Флорес фотографируется с моделью в парке Роседаль в Буэнос-Айресе.
Дизайнер Фабиан Медина Флорес фотографируется с моделью в парке Роседаль в Буэнос-Айресе.
Новая работа уличного художника Бэнкси "Апхчи" на стене дома в Бристоле. Граффити тут же увеличило стоимость выставленного на продажу здания с 300 тысяч фунтов до пяти миллионов.
Новая работа уличного художника Бэнкси "Апхчи" на стене дома в Бристоле. Граффити тут же увеличило стоимость выставленного на продажу здания с 300 тысяч фунтов до пяти миллионов.
Пуск российской ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк.
Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в новом формате — с применением видеосвязи.
Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в новом формате — с применением видеосвязи.
Сант-Клаус из пузыря приветствует ребенка в одном из торговых центров города Бразилиа.
Сант-Клаус из пузыря приветствует ребенка в одном из торговых центров города Бразилиа.
Врачебный обход в госпитале для пациентов с COVID-19 в Тверской областной больнице.
Врачебный обход в госпитале для пациентов с COVID-19 в Тверской областной больнице.
Модели перед показом на Неделе моды в Дакаре.
Мужчина у себя дома в карабахском городе Мартакерт.
Мужчина у себя дома в карабахском городе Мартакерт.
Туристы гуляют по пляжу Каррамбин в Австралии, после урагана затянутому густой пеной.
Туристы гуляют по пляжу Каррамбин в Австралии, после урагана затянутому густой пеной.
Женщины-бодибилдеры перед турниром Международной федерации тяжелой атлетики в Пекине.
Женщины-бодибилдеры перед турниром Международной федерации тяжелой атлетики в Пекине.
Избранный президент США Джо Байден с супругой после выступления в Уилмингтоне.
Избранный президент США Джо Байден с супругой после выступления в Уилмингтоне.
Спортсмены из группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по Оби в Новосибирске.
Спортсмены из группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по Оби в Новосибирске.
Кошки в кафе-приюте для брошенных животных Catgarden в Сеуле.
Уличные гуляния после закрытия пабов в лондонском районе Сохо.
Болельщики на матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом".
Болельщики на матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом".
Девушка наблюдает за затмением Солнца на пляже в Чили.
Солнечное затмение.
Мужчина переправляет козу на самодельном плоту через реку Сетит на границе Судана и Эфиопии.
Мужчина переправляет козу на самодельном плоту через реку Сетит на границе Судана и Эфиопии.
Полицейские и участники акции протеста фермеров в Кишиневе.
Полицейские и участники акции протеста фермеров в Кишиневе.
Гора Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска.
Гора Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска.
Александр Ревва на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.
Александр Ревва на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.
Дональд Трамп и курсанты Вест-Пойнта во время футбольного матча между командами военной и военно-морской академий.
Дональд Трамп и курсанты Вест-Пойнта во время футбольного матча между командами военной и военно-морской академий.
Сотрудник зоопарка в Пешаваре кормит жирафов.
Эфиопские дети стоят в очереди за едой в лагере для беженцев в Судане.
Взрывы скважинных зарядов в карьере по добыче железной руды Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.
Взрывы скважинных зарядов в карьере по добыче железной руды Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.
Митингующие у здания Верховной рады Украины, недовольные карантинными ограничениями.
Митингующие у здания Верховной рады Украины, недовольные карантинными ограничениями.
Рикша везет отдыхающих на прогулку по Северному пляжу южноафриканского Дурбана после введения коронавирусных ограничений и запрета купаться.
Рикша везет отдыхающих на прогулку по Северному пляжу южноафриканского Дурбана после введения коронавирусных ограничений и запрета купаться.