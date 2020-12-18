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Лучшие фото недели: "Апхчи" на миллион, Дед Мороз в аквариуме и котокафе
Лучшие фото недели: "Апхчи" на миллион, Дед Мороз в аквариуме и котокафе
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 18.12.2020
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
александр ревва
пфк цска
океанариум
втб арена
новый арбат
нью-йорк
джозеф "бо" байден
солнечное затмение
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр ревва, пфк цска, океанариум, втб арена, новый арбат, нью-йорк, джозеф "бо" байден, солнечное затмение, дональд трамп, бэнкси, санта-клаус, дед мороз, нагорный карабах, ангара (ракета), владимир путин, москва, судан, пятигорск, новосибирск, пекин, обь, сеул, лондон, дурбан, австралия, белгородская область, уилмингтон, бразилия, чили, тверь, буэнос-айрес (город), пешавар, дакар (город), киев, фото, фото

Лучшие фото недели: "Апхчи" на миллион, Дед Мороз в аквариуме и котокафе

12:01 18.12.2020 (обновлено: 12:03 18.12.2020)
 
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Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AFP 2020 / Juan Mabromata

Дизайнер Фабиан Медина Флорес фотографируется с моделью в парке Роседаль в Буэнос-Айресе.

Дизайнер Фабиан Медина Флорес делает селфи с моделью, перед началом показа капсульной коллекции Alive дизайнера Марии Гороф в парке Эль-Роседаль в Буэнос-Айресе
1 из 30

Дизайнер Фабиан Медина Флорес фотографируется с моделью в парке Роседаль в Буэнос-Айресе.

© AFP 2020 / Juan Mabromata
© AFP 2020 / Geoff Caddick

Новая работа уличного художника Бэнкси "Апхчи" на стене дома в Бристоле. Граффити тут же увеличило стоимость выставленного на продажу здания с 300 тысяч фунтов до пяти миллионов.

Новая работа художника Бэнкси Aachoo!! в Бристоле
2 из 30

Новая работа уличного художника Бэнкси "Апхчи" на стене дома в Бристоле. Граффити тут же увеличило стоимость выставленного на продажу здания с 300 тысяч фунтов до пяти миллионов.

© AFP 2020 / Geoff Caddick
© AFP 2020 / Russian Defence Ministry

Пуск российской ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк.

Пуск российской ракеты Ангара-А5 с космодрома Плесецк
3 из 30

Пуск российской ракеты "Ангара-А5" с космодрома Плесецк.

© AFP 2020 / Russian Defence Ministry
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанк

Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в новом формате — с применением видеосвязи.

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции участвует в ежегодной пресс-конференции в Центре международной торговли на Красной Пресне
4 из 30

Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию в новом формате — с применением видеосвязи.

© РИА Новости / Павел Бедняков
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© REUTERS / Adriano Machado

Сант-Клаус из пузыря приветствует ребенка в одном из торговых центров города Бразилиа.

Мужчина в костюме Санта-Клауса внутри пластикового пузыря, приветствует ребенка в торговом центре в Бразилиа, Бразилия
5 из 30

Сант-Клаус из пузыря приветствует ребенка в одном из торговых центров города Бразилиа.

© REUTERS / Adriano Machado
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанк

Врачебный обход в госпитале для пациентов с COVID-19 в Тверской областной больнице.

Медицинские работники во время обхода в госпитале для лечения больных COVID-19 в Тверской областной больнице
6 из 30

Врачебный обход в госпитале для пациентов с COVID-19 в Тверской областной больнице.

© РИА Новости / Илья Питалев
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© AFP 2020 / John Wessels

Модели перед показом на Неделе моды в Дакаре.

Модели перед показом на Неделе моды в Дакаре
7 из 30

Модели перед показом на Неделе моды в Дакаре.

© AFP 2020 / John Wessels
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанк

Мужчина у себя дома в карабахском городе Мартакерт.

Мужчина у себя дома в городе Мартакерт в Нагорном Карабахе
8 из 30

Мужчина у себя дома в карабахском городе Мартакерт.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© AFP 2020 / Patrick Hamilton

Туристы гуляют по пляжу Каррамбин в Австралии, после урагана затянутому густой пеной.

Туристы гуляют среди пены на пляже Каррамбин
9 из 30

Туристы гуляют по пляжу Каррамбин в Австралии, после урагана затянутому густой пеной.

© AFP 2020 / Patrick Hamilton
© AFP 2020 / Noel Celis

Женщины-бодибилдеры перед турниром Международной федерации тяжелой атлетики в Пекине.

Бодибилдерши перед соревнованием Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) в Пекине
10 из 30

Женщины-бодибилдеры перед турниром Международной федерации тяжелой атлетики в Пекине.

© AFP 2020 / Noel Celis
© AFP 2020 / Timothy A. ClaryДевушка ловит снежинки во время снегопада в Нью-Йорке.
Девушка ловит снежинки во время снегопада в Нью-Йорке
11 из 30
Девушка ловит снежинки во время снегопада в Нью-Йорке.
© AFP 2020 / Timothy A. Clary
© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer

Избранный президент США Джо Байден с супругой после выступления в Уилмингтоне.

Избранный президент США Джо Байден с супругой после выступления в Уилмингтоне, США
12 из 30

Избранный президент США Джо Байден с супругой после выступления в Уилмингтоне.

© AFP 2020 / Getty Images/Drew Angerer
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Спортсмены из группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по Оби в Новосибирске.

Спортсмены из группы Сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по Оби в Новосибирске
13 из 30

Спортсмены из группы сапсерфинга SUP-Novosibirsk во время зимнего заплыва по Оби в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© REUTERS / Kim Hong-Ji

Кошки в кафе-приюте для брошенных животных Catgarden в Сеуле.

Коты в саду любителей кошек Catgarden в Сеуле, Южная Корея
14 из 30

Кошки в кафе-приюте для брошенных животных Catgarden в Сеуле.

© REUTERS / Kim Hong-Ji
© REUTERS / Henry Nicholls

Уличные гуляния после закрытия пабов в лондонском районе Сохо.

Уличные гуляния после закрытия пабов в лондонском районе Сохо
15 из 30

Уличные гуляния после закрытия пабов в лондонском районе Сохо.

© REUTERS / Henry Nicholls
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Болельщики на матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом".

Болельщики ПФК ЦСКА во время матча 18-го тура чемпионата России по футболу
16 из 30

Болельщики на матче 18-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между московским ЦСКА и екатеринбургским "Уралом".

© РИА Новости / Владимир Песня
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© REUTERS / Rodrigo Garrido

Девушка наблюдает за затмением Солнца на пляже в Чили.

Девушка наблюдает за солнечным затмением на пляже в Вальпараисо, Чили
17 из 30

Девушка наблюдает за затмением Солнца на пляже в Чили.

© REUTERS / Rodrigo Garrido
© AFP 2020 / Ronaldo Schemidt

Солнечное затмение.

Солнечное затмение
18 из 30

Солнечное затмение.

© AFP 2020 / Ronaldo Schemidt
© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah

Мужчина переправляет козу на самодельном плоту через реку Сетит на границе Судана и Эфиопии.

Мужчина переправляет козу на самодельном плоту через реку Сетит на границе между Суданом и Эфиопией
19 из 30

Мужчина переправляет козу на самодельном плоту через реку Сетит на границе Судана и Эфиопии.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah
© Sputnik / Михай Кэрэуш / Перейти в фотобанк

Полицейские и участники акции протеста фермеров в Кишиневе.

Акция протеста фермеров в Кишиневе
20 из 30

Полицейские и участники акции протеста фермеров в Кишиневе.

© Sputnik / Михай Кэрэуш
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанк

Гора Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска.

Вершина горы Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска
21 из 30

Гора Машук с самой высокой в Европе телевышкой и гора Бештау в условиях низкой облачности в окрестностях Пятигорска.

© РИА Новости / Денис Абрамов
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Александр Ревва на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.

Певец Александр Ревва на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии Золотой Граммофон
22 из 30

Александр Ревва на XXV церемонии вручения национальной музыкальной премии "Золотой Граммофон" в Москве.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© AFP 2020 / Brendan Smialowski

Дональд Трамп и курсанты Вест-Пойнта во время футбольного матча между командами военной и военно-морской академий.

Президент США Дональд Трамп и курсанты Вест-Пойнтской академии во время футбольного матча между военной и военно-морской академий на стадионе Мичи в Вест-Пойнте
23 из 30

Дональд Трамп и курсанты Вест-Пойнта во время футбольного матча между командами военной и военно-морской академий.

© AFP 2020 / Brendan Smialowski
© REUTERS / Fayaz Aziz

Сотрудник зоопарка в Пешаваре кормит жирафов.

Сотрудник зоопарка в Пешаваре кормит жирафов
24 из 30

Сотрудник зоопарка в Пешаваре кормит жирафов.

© REUTERS / Fayaz Aziz
© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba

Эфиопские дети стоят в очереди за едой в лагере для беженцев в Судане.

Эфиопские дети стоят в очереди за едой в лагере для беженцев Ум-Ракуба в Судане
25 из 30

Эфиопские дети стоят в очереди за едой в лагере для беженцев в Судане.

© AFP 2020 / Yasuyoshi Chiba
© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанк

Взрывы скважинных зарядов в карьере по добыче железной руды Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.

Взрывы скважинных зарядов с задействованием промышленного взрывчатого вещества в карьере по добыче железной руды АО Лебединский горно-обогатительный комбинат
26 из 30

Взрывы скважинных зарядов в карьере по добыче железной руды Лебединского горно-обогатительного комбината в Белгородской области.

© РИА Новости / Антон Вергун
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© РИА Новости / Ростислав Нетисов / Перейти в фотобанкДайвер в костюме Деда Мороза в аквариуме новосибирского океанариума.
Дайвер в костюме Деда Мороза в аквариуме новосибирского океанариума
27 из 30
Дайвер в костюме Деда Мороза в аквариуме новосибирского океанариума.
© РИА Новости / Ростислав Нетисов
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанк

Митингующие у здания Верховной рады Украины, недовольные карантинными ограничениями.

Акция против карантинных мер на Украине
28 из 30

Митингующие у здания Верховной рады Украины, недовольные карантинными ограничениями.

© РИА Новости / Стрингер
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© AFP 2020 / Rajesh Jantilal

Рикша везет отдыхающих на прогулку по Северному пляжу южноафриканского Дурбана после введения коронавирусных ограничений и запрета купаться.

Туристы во время прогулки на рикше по Северному пляжу после введения ограничений в связи с распространением коронавируса в Дурбане
29 из 30

Рикша везет отдыхающих на прогулку по Северному пляжу южноафриканского Дурбана после введения коронавирусных ограничений и запрета купаться.

© AFP 2020 / Rajesh Jantilal
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкНовогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве.
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве
30 из 30
Новогодняя инсталляция на Новом Арбате в Москве.
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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